Кто такие девушки-флэпперы из 1920-х, чем они удивляли современников и к чему стремились

Что представляли собой девушки «прошлых двадцатых»

Девушки двадцатых выглядели и вели себя совсем не так, как их мамы и бабушки в их собственной юности

Флэпперы ввели в моду необычную практику - делали макияж коленей. Источник: commons.wikimedia.org

Чем занимались флэпперы

Двадцатые произвели революцию во многих сферах жизни, в том числе - в танцах.

Девушки двадцатых пытались делать карьеру - как в городских конторах, так и в кино

Как выглядели флэпперы

Термин флэппер связывают и с танцем чарльстоном, который танцевали с хлопками в ладоши

Шляпки остались - но маленькие

Зельда Фитцджеральд - жена писателя Фрэнсиса Скотта Фитцджеральда - считается яркой представительницей флэпперов