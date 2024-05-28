Туристические достопримечательности, заслонённые своими дешевыми копиями

Перед вами серия снимков, которую фотограф Майкл Хьюз (Michael Hughes) собирает с 1999 года. Куда бы фотограф ни приехал, он тут же приступает к поиску подходящих дешевых сувениров, чтобы сфотографировать их на фоне местных туристических достопримечательностей для своей коллекции.







Пизанская башня в Италии.

Эйфелева башня в Париже.Пенал для карандашей в виде лондонского двухэтажного красного автобуса.Часовая башня Биг-Бен в Лондоне . Статуя Свободы в Нью-Йорке.Пресс-папье в виде пирамиды в Каире, Египет.Площадь Пьяцца-дель-Кампо в Сиене , изображенная на дне стеклянной пепельницы.Триумфальная арка на площади Шарля де Голля в Париже.Большой Будда в Самуи , Таиланд.Церковь в Карпаче, Польша Нью-йоркское такси.Переход через Эбби-Роуд в Лондоне на обложке альбома группы The Beatles.Санта Каталина, Гватемала.Ворота Индии в Мумбаи . Тематический парк Sea World в Валенсии , Испания. Музей Trabi-Museum в Берлине.Масса-Мариттима, Италия Фонтан Маджоре в Перудже, Италия.Версальский дворец во Франции.Мост «Золотые ворота» в Сан-Франциско . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)