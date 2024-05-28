Туристические достопримечательности, заслонённые своими дешевыми копиями

Перед вами серия снимков, которую фотограф Майкл Хьюз (Michael Hughes) собирает с 1999 года. Куда бы фотограф ни приехал, он тут же приступает к поиску подходящих дешевых сувениров, чтобы сфотографировать их на фоне местных туристических достопримечательностей для своей коллекции.
Пизанская башня в Италии.
Эйфелева башня в Париже.
Пенал для карандашей в виде лондонского двухэтажного красного автобуса.
Часовая башня Биг-Бен в Лондоне.
Статуя Свободы в Нью-Йорке.
Пресс-папье в виде пирамиды в Каире, Египет.
Площадь Пьяцца-дель-Кампо в Сиене, изображенная на дне стеклянной пепельницы.
Триумфальная арка на площади Шарля де Голля в Париже.
Большой Будда в Самуи, Таиланд.
Церковь в Карпаче, Польша.
Нью-йоркское такси.
Переход через Эбби-Роуд в Лондоне на обложке альбома группы The Beatles.
Санта Каталина, Гватемала.
Ворота Индии в Мумбаи.
Тематический парк Sea World в Валенсии, Испания.
Музей Trabi-Museum в Берлине.
Масса-Мариттима, Италия.
Фонтан Маджоре в Перудже, Италия.
Версальский дворец во Франции.
Мост «Золотые ворота» в Сан-Франциско.
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