Что такое «Бусидо», и Почему кодекс чести самураев, играл столь важную роль

Каждый раз, когда речь заходит о самураях, первое, что приходит на ум: мастер, искусно владеющий мечом, или ужасный образ обесчещенного воина, совершающего харакири. Но мало кто задумывается над тем, что за всем вышеперечисленным скрывается куда более интересный и глубокий смысл, повествующий о Пути воина. О том, что такое Бусидо, и почему кодекс чести самурая играет столь важную роль в культуре, а также другие интересные факты о безупречных воинах – далее в статье.
Предыстория
Японские войска сёгуна Саканоуэ гонят отряды эмиси, «Иллюстрированный свод по истории храма Киёмидзу-дэра», 1517 год. \ Фото: eswiki.pres.
В ранний период Хэйан (794 – 1185 гг. н.э.) существовал северный клан под названием Эмиси, который пытался восстать против тогдашнего императора Канму (Канна). Император призвал воинов из других кланов, чтобы помочь подавить восстание. После завоевания всего Хонсю Канна постепенно начал терять власть и престиж, тем не менее, его всё ещё продолжали почитать как религиозную фигуру.
Эмиси отдаёт дань принцу Сётоку, создано в 1324 году по мотивам Shotokutaishi e-den e-maki (1069 год). \ Фото: google.com.
Дворяне объединились политически, в конечном счёте вытеснив имперское правительство бакуфу. Император сохранил церемониальную и религиозную власть, но бакуфу обладал всей истинной политической властью. Они отразили обе попытки монгольского нашествия, и в течение следующих двухсот лет всё шло относительно гладко.
Слева направо: Имагава Ёсимото. \ Токугава Иэясу.
С 1467 по 1603 год дайме, или феодалы, сражались друг с другом за контроль над нацией при различной торговой поддержке португальцев и голландцев. Токугава Иэясу фактически завершил этот период войны, победив Исиду Мицунари в битве при Сэкигахаре в 1600 году, укрепив контроль Токугавы и установив мир на следующие двести пятьдесят лет. Режим Токугавы полностью отрезал Японию от остального мира, за исключением единственного порта в Нагасаки.
Слева направо: Исида Мицунари - историческая личность и персонаж многочисленных игр. \ Исида Мицунари.
В 1854 году демонстрация силы коммодором Мэтью Перри в Токийской гавани положила начало Японии на пути модернизации, что означало упразднение касты самураев и феодальной системы в целом, так появился кодекс чести.
Бусидо
Самурай. \ Фото: google.com.
Один из наиболее всеобъемлющих способов представления о Бусидо — это японский аналог кодекса чести рыцаря. Слово «рыцарство» происходит от французского «шевалье», означающего «тот, у кого есть лошадь». На протяжении всего существования самураев не существовало единого свода правил, определявших бусидо. На самом деле ни формализованный свод правил, ни само слово не были записаны вплоть до периода Эдо.
Сражающиеся самураи.
Самураи начинали как каста солдат. Таким образом, акцент на поведении поначалу был связан исключительно с доблестью на поле боя и силой оружия. Самураи сосредоточились на верховой стрельбе из лука, и их кодекс поведения назывался «Кюба-но мити», или «Путь лука и скакуна», что в свою очередь подчёркивало мастерство и храбрость.
Слева направо: Самурай в доспехах, 1860-е годы. \ Слово «Бусидо» на японском языке, высеченное на камне.
Метод ведения войны в периоды Хэйан и Камакура состоял из поединков между одиночными воинами. Они объявляли о своих именах и достижениях, бросая вызов любому достойному противнику на бой. Выживший отрезал голову врага и преподносил её как дар своему генералу. Элемент поклонения предкам также существовал в результате конфуцианской этики, перенесённой из китайской культуры эпохи Тан, но он был менее выражен в первые дни самураев.
Цукиока Ёситоси (1890). Генерал Акаси Гидаю готовится совершить сэппуку после проигранной битвы за своего господина Акэти Мицухидэ в 1582 году. \ Фото: twitter.com.
Утагава Куниёси, «Иси-ё, жена Обоси Ёсио» с нагинатой, 1848 год. \ Фото: japanization.org.
Боевое мастерство всё ещё было важно, но оно постепенно начало уступать место более обобщённым моральным принципам, особенно в период Эдо, когда царил всеобщий мир и самураи были скорее бюрократами, чем воинами. Одна вещь, которая отличала версию периода Эдо от более ранних версий этого кодекса, заключалась в акценте на духовность, самосовершенствование и обучение. В знаменитой «Книге пяти колец» Миямото Мусаси, один из советов, которые он даёт, состоит в том, чтобы «знать пути всех профессий».
Томоэ Годзэн. \ Фото: animeclick.it.
После двухсот пятидесяти лет мира правление самураев закончилось реформами Мэйдзи. Многие бывшие самураи обратили свои интересы к бизнесу и промышленности. Это было похоже на кодекс периода Эдо. Одним из популярных высказываний самураев было «перо и меч, как одно целое». Другими словами, от самураев ожидалось, что они будут учёными в такой же степени, как и солдатами, если не в большей, и будут заниматься искусством.
Главные правила кодекса
Портрет высокопоставленного самурая, Утагава Тоёкуни. \ Фото: google.com.
А теперь перейдём непосредственно к кодексу Бусидо в период Эдо, и рассмотрим главные правила «Пути воина»:
1. Милосердие (Цзинь)
Как воины, самураи обладали властью над жизнью и смертью. От них ожидалось, что они будут пользоваться этой властью осмотрительно. Другими словами, они должны были убивать только исходя из необходимости.
2.Честность (Макото)
Кодекс бусидо требовал, чтобы самураи были абсолютно правдивы в словах и поступках. Если были даны обещания, они должны были выполнять их быстро и в точности.
3. Лояльность (Chuugi)
Как уже упоминалось, ставить интересы дайме выше своих собственных было отличительной чертой этого кодекса поведения. Известно, что некоторые самураи, вместо того чтобы стать ронинами, совершали сеппуку после смерти дайме, которому они поклялись служить.
4. Репутация (Мэйо)
Битва при Авазу, автор Исикава Тоёнобу, 1750 год. \ Фото: pinterest.at.
Всё, что самурай говорил или делал — влияло на его репутацию и, следовательно, на репутацию его дайме. Он должен был быть не только добродетельным и надёжным слугой, а и тщательно следить за своей внешностью, включая уход за мечом, даже если оружие никогда не должно было быть обнажено.
5. Мужество (Ю)
Путь Воина требовал непоколебимого мужества, не только при столкновении с врагом на поле боя, но и в убеждении действовать правильно в повседневных взаимодействиях и принимать трудные решения.
6. Уважение (Rei)
Уважение к другим в любых ситуациях, даже если они были ниже на социальной лестнице, было одним из наиболее далеко идущих аспектов Пути воина. Одним из определяющих аспектов современной японской культуры является акцент на уважительном взаимодействии.
Мифы
Поединок самураев. \ Фото: aminoapps.com.
Стоит также обратить внимание на некоторые мифы, которыми обросли самураи, а также на их опровержение.
1. Миф: Самураи верили, что меч - единственное достойное оружие, которым можно сражаться.
Реальность: Самураи, по крайней мере в период Сэнгоку и ранее, не испытывали угрызений совести при использовании различного оружия, вплоть до огнестрельного. Эта идея проистекает из картин и писаний периода Эдо, когда самураи носили катану скорее, как знак власти, чем как оружие.
2. Миф: Бусидо призывало самураев никогда не отступать от битвы, даже если шансы были безнадёжными.
Реальность: Одним из произведений, которые изучали и которым подражали самураи, было «Искусство войны» Сунь-цзы. В этой книге одна из стратегий, предложенных древним китайским стратегом, заключалась в отступлении, если в битве нельзя было победить.
Слева направо: Гравюра самурай 5, Утагава Куниёси. \ Самурай, Утагава Тоёкуни.
3. Миф: Самураи больше всего на свете хотели умереть с честью.
Реальность: Ни один хорошо приспособленный человек не хочет умирать до такой степени, чтобы активно стремиться к этому. Вместо этого это было отношение, известное как «поиск причины умереть». Это было больше похоже на определение причины, ради которой человек был готов рискнуть своей жизнью. Служение своему господу было конечной целью. Смерть на этой службе считалась почётной, но только в том случае, если это способствовало достижению целей дайме. Идея поиска смерти исходит из неправильного понимания Хагакурэ (это трактат о бусидо — кодексе чести самурая. Он провозглашает бусидо как «Путь смерти», или «жить так, как будто ты уже мёртв».). Самурай восемнадцатого века Ямамото Цунэтомо призывал читателей ежедневно медитировать и думать обо всех способах встретить смерть.
Заключение
Самураи, гравюры Утагава Куниёси.
Несмотря на все плюсы бусидо, у него есть тёмная оборотная сторона. Тема смерти пронизывает многие её аспекты, приводя к обычаям, которые большинство современных людей сегодня сочло бы морально предосудительными. Обычай сеппуку, или ритуального самоубийства путём вспарывания живота и последующего обезглавливания, широко освещается в книгах о самураях. Стоит ли говорить о том, что это был ужасный способ умереть. Ожидалось, что самурай, совершивший это деяние, сохранит самообладание на протяжении всего испытания. Только когда агония становилась слишком сильной, второй, кайсяку, обрывал его мучения, а вместе с ними и жизнь.
Серия гравюр с изображением самураев, предположительно кисти Утагавы Куниёси.
Существовали и другие жуткие обычаи: ритуал Kiri-sute gomen, или «убийство и извинение». Если самурай чувствовал, что кто-то более низкого статуса не оказывает ему должного уважения, он мог убить его на месте. Тем не менее, после совершения ритуала от самурая ожидали объяснения причины, а также же требовалось наличие свидетеля/свидетелей.
Если причина была недостаточно весомой, как и свидетельские показания, то самураю могли приказать совершить сеппуку. В современных глазах неизбирательное убийство не только морально предосудительно, но и явно нарушает добродетель Цзинь, как обсуждалось выше. С более прагматичной точки зрения убивать людей, ответственных за обработку земли, было бы опрометчиво.
Слева направо: Сегун Токугава Иэясу, Утагава Ёситора, 1873 год. \ Одна из гравюр Утагавы Куниёси, 1848 год.
Другая такая практика, цудзигири (буквально убийство на перекрёстке), включала проверку острия своего меча на беззащитном случайном прохожем, зачастую в ночное время. Обычно это не одобрялось, но многие самураи всё равно совершали эту практику. Самураи также вступали в поединки, чтобы продемонстрировать превосходство своих приёмов владения мечом, откуда и происходит термин цудзигири.
Самурай, возможно практикующий цудзигири. \ Фото: owlcation.com.
Расцвет бусидо как моральной системы пришёлся на Вторую мировую войну. К тому моменту это превратилось в веру в превосходство Японии, абсолютное подчинение воле императора, идею отсутствия отступления на поле боя и крайнее презрение к тем, кто сдался и стал пленником. Как бы прискорбно это не звучало, но истинный «Путь воина» был жесток и местами не всегда справедлив. Тем не менее, в глазах самураев бусидо был бесценным идейным источником вдохновения, которому многие следовали без оглядки, считая, что поступают правильно.
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