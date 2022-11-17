Что такое «Бусидо», и Почему кодекс чести самураев, играл столь важную роль

Предыстория

Японские войска сёгуна Саканоуэ гонят отряды эмиси, «Иллюстрированный свод по истории храма Киёмидзу-дэра», 1517 год. \ Фото: eswiki.pres.







Эмиси отдаёт дань принцу Сётоку, создано в 1324 году по мотивам Shotokutaishi e-den e-maki (1069 год). \ Фото: google.com.

Слева направо: Имагава Ёсимото. \ Токугава Иэясу.

Слева направо: Исида Мицунари - историческая личность и персонаж многочисленных игр. \ Исида Мицунари.

Бусидо

Самурай. \ Фото: google.com.

Сражающиеся самураи.

Слева направо: Самурай в доспехах, 1860-е годы. \ Слово «Бусидо» на японском языке, высеченное на камне.

Цукиока Ёситоси (1890). Генерал Акаси Гидаю готовится совершить сэппуку после проигранной битвы за своего господина Акэти Мицухидэ в 1582 году. \ Фото: twitter.com.

* Он только что написал свой предсмертный стих, который также можно видеть в верхнем правом углу картины.

Утагава Куниёси, «Иси-ё, жена Обоси Ёсио» с нагинатой, 1848 год. \ Фото: japanization.org.

Томоэ Годзэн. \ Фото: animeclick.it.

Главные правила кодекса

Портрет высокопоставленного самурая, Утагава Тоёкуни. \ Фото: google.com.

Битва при Авазу, автор Исикава Тоёнобу, 1750 год. \ Фото: pinterest.at.

Мифы

Поединок самураев. \ Фото: aminoapps.com.

Слева направо: Гравюра самурай 5, Утагава Куниёси. \ Самурай, Утагава Тоёкуни.

Заключение

Самураи, гравюры Утагава Куниёси.

Серия гравюр с изображением самураев, предположительно кисти Утагавы Куниёси.

Слева направо: Сегун Токугава Иэясу, Утагава Ёситора, 1873 год. \ Одна из гравюр Утагавы Куниёси, 1848 год.

Самурай, возможно практикующий цудзигири. \ Фото: owlcation.com.