Как бороться с медведкой на огороде

Это насекомое, активно размножаясь, способно нанести существенный вред будущему урожаю. Поэтому огородникам необходимо знать, как бороться с медведкой в огороде и победить.

Но для начала стоит изучить, как выглядит насекомое, понять его привычки и образ жизни. Вооружившись этими знаниями, обнаружить и победить вредителя будет намного проще.



Биологическая характеристика насекомого и его образ жизни

Признаки появления вредителя на огороде

Химические средства

Биологические препараты

Народные рецепты

Заливка нор и ходов

Устройство ловушек

Как использовать керосин

Как применять яичную скорлупу

Отпугивание запахами

Устройство преград

Физические методы: рыхление и перекопка

Профилактика

Медведку легко узнать по прочным клешням и коротким жёстким надкрыльям. Длина насекомого может составлять 3,5–6 см. Вредители обитают под землёй, проделывая в ней длинные ходы. Чтобы произвести потомство, самкам необходимо соорудить подземное гнездо для одновременного развития 100–500 яиц. Личинки появляются из яиц примерно через 10 дней, а три недели спустя они становятся полноценными особями. Известно, что ест медведка всё, что встречается на её пути: вначале она уничтожает семена и рассаду, а затем питается корнеплодами. Не брезгует она животной пищей и периодически лакомится дождевыми червями.Медведки зимуют в почве, предварительно построив себе на глубине 60–100 см норы. Зимовка начинается у них сразу же после снижения температуры до 4–6°C. Именно такой холод заставляет насекомых обустраивать свои жилища. Весной, после прогревания воздуха до 15–17°C, паразиты начинают выбираться наружу. Этот период считается временем их массового появления.При появлении насекомых на огороде некоторое время спустя следы их пребывания становятся заметными:около растений обозначаются горизонтальные ходы, которые хорошо заметны после дождя или полива;наблюдается засыхание молодых побегов, которые можно легко выдернуть из земли. В некоторых случаях они выглядят перекушенными;на клубнях появляются повреждения в виде глубоких следов укусов;появляются небольшие округлые отверстия в почве, которые служат для насекомых входами в норы;нередко возле повреждённых растений можно заметить и самого вредителя.Если говорить о том, как бороться с медведкой, то многие огородники сразу же прибегают к химическим способам. Наиболее популярными и эффективными препаратами считаются «Рубит», «Банкол», «Медветокс» и «Регент». Все они являются инсектицидами, которые локализуют работу центральной нервной системы.Под влиянием средства насекомое сначала теряет способность двигаться, а затем, на протяжении двух-трёх дней, погибает. Все вышеперечисленные препараты обладают минимальной токсичностью и не действуют на животных и птиц. Наибольшую эффективность они приобретают после повышения температуры воздуха до 35°C.Существуют и другие способы, как бороться с медведкой на огороде. Например, использование биологических препаратов, состав которых безопасен для человека, птиц и животных. К таким средствам относятся «Немабакт» и «Боверин».В составе первого содержатся нематоды и бактерии, которые, попадая в организм вредителя, разъедают его внутренности. Препарат нужно хранить в холодильнике, а транспортировать и вносить его в грунт только в том случае, когда температура воздуха превышает 25°C тепла. Для обработки одной сотки огорода требуется одна упаковка. Основой «Боверина» являются споры гриба под названием Beauveria bassiana.Под воздействием препарата у медведки развивается болезнь под названием мускардино. Грибковые споры пробивают покров насекомого, вследствие чего оно погибает. Чаще всего препарат используют при выращивании рассады в теплице.Многие огородники, которые знают, кто такая медведка и как с ней бороться, предпочитают народные средства. Эти способы не дают гарантии того, что насекомые исчезнут с участка. Однако в народе они весьма популярны, поскольку совершенно не угрожают здоровью человека, к тому же при небольшом количестве вредителей действительно помогают быстро от них избавиться.Например, многие используют для борьбы с насекомым воду с аммиаком. Кроме того, что медведку отпугивает резкий запах этого вещества, вода с нашатырным спиртом является отличным удобрением, благодаря которому в почве повышается содержание азота. Для приготовления рабочего раствора потребуется примерно 3 ст. л. нашатырного спирта растворить в 10 л воды. Полученной жидкостью поливают корни растений (по 0,5 литра на каждое), стараясь, чтобы раствор не попал на листья. Существуют и другие эффективные рецепты.Данный способ отличается быстротой, доступностью и мгновенным результатом. После заливки в отверстия специального раствора вредители выползают на поверхность почвы. Чаще всего, чтобы приготовить раствор, используют мыло, стиральный порошок и масло. Мыльный раствор. Для приготовления мыльного раствора необходимо натереть на тёрке хозяйственное или дегтярное мыло (100 г). Затем его нужно растворить в 10 л воды и хорошо размешать.Полученный раствор следует заливать в норы вредителей. Вылезших на поверхность капустянок нужно сразу же уничтожать при помощи лопаты или другого острого предмета. Другие насекомые через некоторое время должны погибнуть в залитых норах. Применение стирального порошка. Борьба с медведкой на садовом участке народными средствами навсегда возможна при помощи стирального порошка.Для этого необходимо любой стиральный порошок (2 ст. ложки) растворить в воде (10 л) и полученный раствор вливать в подземные тоннели вредителя. После впитывания порошка в землю, которое происходит в течение одной-двух минут, медведка выползает на поверхность. Её нужно сразу уничтожить.Для этого метода отлова необходимы быстрая реакция и тишина! Масло. Данный народный метод заключается в приготовлении масляного раствора и заливки им нор медведок. Жидкость готовят из расчёта 2 столовых ложки подсолнечного масла на ведро воды. Раствор нужно заливать не спеша, чтобы дать возможность воздуху выйти из норы. Через некоторое время из неё появится медведка с залепленными дыхательными путями, что очень скоро приведет к её гибели.Преимущества ловушек — в длительности эффекта от них. Их нужно только расставить на огороде, и они будут работать одну-две недели. Самыми эффективными из них, по мнению дачников, являются ловушки с пивом, мёдом, навозом и теневые. Ниже предлагается их краткое описание.С пивом. Можно уничтожить медведку при помощи пива — насекомому нравится этот напиток. Бутылку с пивом (1/3 ёмкости) следует закопать в землю, сделав небольшой уклон. Горлышко нужно оставить на поверхности, закрыть всё железным листом и полить водой. Спустя несколько дней ловушку можно проверить: в неё обязательно попадутся вредители.С мёдом. Действие этой ловушки особенно эффективно осенью, до наступления заморозков. В этот период насекомое готовится к зимовке, поэтому старается найти тёплое место и хорошее питание, в качестве которого отлично подходит мед. Для изготовления ловушки необходимо по краям и сверху обмазать банку густым мёдом. Саму ёмкость нужно прикрыть листом железа и утеплить соломой. Вскоре вредитель приползёт на ароматный медовый запах и тепло.Теневые. Избавиться от медведки можно при помощи теневых ловушек. Для этого нужно разложить на приусадебном участке кусочки рубероида, фанеры или картона. Важно, чтобы все эти материалы были тёмных цветов. Медведке нравится греться под ними в солнечную погоду. Чтобы повысить эффективность, под укрытием можно сделать лунки и положить в них в качестве приманки перловую либо рисовую кашу с добавлением небольшого количества нерафинированного подсолнечного масла. Собирать вредителей нужно два раза в день, утром и вечером, быстро поднимая укрытие и уничтожая прячущихся медведок.Если выполнять работу шумно, то насекомое может спрятаться! Навозные. Данный метод предполагает раскладывание по участку маленьких навозных лепёшек. Они должны лежать несколько дней, привлекая вредителей. Затем нужно проверить каждую лепёшку на предмет наличия медведок, попавшихся в ловушку вредителей собрать и уничтожить.Мощное средство, используемое для уничтожения вредителей, — керосин. Раствор воды (10 л) и керосина (100 г) заливают в ходы медведки, после чего происходит её гибель. Также керосин используют в сочетании с песком. Для этого в ведро с песком ёмкостью 10 л добавляют одну столовую ложку горючего материала. После тщательного перемешивания смесь раскладывают по дорожкам около грядок.В качестве приманки для медведки можно воспользоваться яичной скорлупой. Её нужно просушить, измельчить и добавить немного подсолнечного масла (лучше домашнего). Опытные огородники советуют полученную смесь класть в лунки для высева семян или посадки рассады. Вредитель обязательно попробует это «лакомство», которое вскоре приведет к его гибели. Кроме этого, оставшаяся скорлупа является хорошим удобрением. Поэтому данный способ и безопасный, и полезный.Поскольку капустянка не переносит некоторые резкие запахи, существуют методы, основанные на этой особенности. Все они предназначены для борьбы с вредителем на небольших участках. Какие растения можно применять. Хорошо отпугивают вредителей бархатцы, которые высевают вместе с огородными культурами.Многие огородники используют свежие ветки ольхи, раскладывая их на расстоянии примерно 1,5 м друг от друга. Периодически их нужно менять на более свежие. Территорию, заражённую медведкой, в летний период можно заливать луковым настоем, для приготовления которого необходимо шелуху и отходы лука (900 г) залить водой (10 л) и настаивать 4–6 дней. Перед применением настой нужно разбавить водой в соотношении 1:5 и полученным раствором поливать участок 2–4 раза с интервалами 5–8 дней. Процедуру следует выполнять после дождя или полива.Хвоя и осина. Медведка не переносит хвойные запахи. Зная эту особенность вредителей, огородники раскладывают в междурядьях лапник. Чтобы аромат сохранялся как можно дольше, каждую ветку присыпают землей. Боится медведка и осину, поэтому многие используют её для изгнания вредителей. Для этого делают маленькие осиновые колья, примерно 30 см в длину. Их вбивают в местах массового скопления насекомых. Расстояние между кольями должно составлять один метр. Кору очищать не нужно, поскольку она хранит запах.Медведка не способна преодолеть некоторые преграды, и можно использовать это, чтобы защитить растения на даче от неминуемой гибели:Используя пластиковые бутылки, можно сделать своеобразный забор высотой не ниже 2 см или перекрыть территорию ограждением из мелкой сетки.Стебель рассады можно защитить, надев на него короткую (около 2 см) трубочку из резины (предварительно нужно сделать разрез по её длине).Во время посадки растений их корни можно окутывать капроновой сеткой.Хороший способ защиты от капустянки — мульчирование грядок при помощи соломы или сена. Благодаря светлому материалу земля не будет сильно прогреваться. А это не понравится теплолюбивому вредителю.Во время борьбы с медведкой на огороде необходимо уделять внимание механическим методам борьбы — перекопке и рыхлению почвы. Если вредителей на участке много, то вскапывать землю желательно дважды — весной и осенью. Рыхление почвы на глубину 13–15 см нужно проводить регулярно, на протяжении всего периода развития растений. Данная процедура позволяет разрушить норки медведок, уничтожает её личинки и яйца, затрудняет поиски пищи.Чтобы свести появление медведки на своём дачном участке до минимума, необходимо:Очищать территорию от веток, опавших листьев и прочего мусора — после уборки обнаружить и уничтожить вредителя будет намного проще.Перед высевом растений семена желательно обработать «Актарой».Недалеко от участка можно посадить календулу либо хризантему, запах которых отпугивает капустянок.Чтобы насекомые вымерзли во время холодов, необходимо поздней осенью сделать глубокую перекопку грунта.