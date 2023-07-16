Свободная Америка 1960-х в объективе классика уличной фотографии Гарри Виногранда

Легендарные снимки Нью-Йоркского классика уличной фотографии.
Как и в любом искусстве, в фотографии есть свои классики. И среди них – американец Гарри Виногранд, звезда Нью-Йоркской фотографии. Он – автор сотни легендарных снимков. Родился Гарри в 1928 году в семье еврейских мигрантов из Восточной Европы. Он учился на факультете живописи в Колумбийском университете, но вскоре понял его настоящее увлечение – фотография. В историю он вошёл тем, что запечатлел знаковое для Америки время 60-е и 70-е годы: горожане выходили на демонстрации, занимались творчеством, а селебрити без проблем можно было встретить на светских тусовках.
1. Девушки прекрасны!
Снимок, сделанный звездой Нью-Йоркской фотографии. Нью-Йорк, 1968 год.
2. Мэрилин Монро, 1955 год
Известная американская киноактриса и секс-символ 1950-х годов.
3. Влюблённая пара
Поцелуй. Соединённые Штаты Америки, Калифорния, 1983 год.
4. В ожидании рейса
В одном из терминалов международного аэропорта Лос-Анджелес, 1978 год.
5. Случайный кадр, сделанный мастером уличной фотографии
Девушки ловят такси в центре Нью-Йорка, 1968 год.
6. Всего одна затяжка
Корпоративная вечеринка. Соединённые Штаты Америки, Нью-Йорк, 1969 год.
7. Чирлидинг
Группа поддержки спортивной команды. Техас, Остин, 1974 год.
8. Мирный протест в Центральном парке
Мирная демонстрация в одном из крупнейших парков в США. Нью-Йорк, 1970 год.
9. Луи Армстронг и Вельма Миддлтон
Луи Армстронг и звездная певица Велма Миддлтон, 1954 год.
10. Обязательная процедура
Самый старый непрерывно действующих океанариум в США. Нью-Йорк, 1963 год.
11. Диана Арбус
Одна из центральных фигур документальной фотографии. США, 1969 год.
12. Мохаммед Али и Оскар Бонавена
Конференция перед началом поединка за звание чемпиона NABF.
13. Американский художник Энди Уорхол
Знаменитый художник Энди Уорхол на юбилее Нормана Мейлера в 1973 году.
14. Экскурсии к Статуе Свободы
Путешествие на круизном корабле от Баттери-парка до Статуи Свободы.
15. Студенческие волнения в США
Пострадавший во время демонстрации на Мэдисон-сквер-гарден. США, Нью-Йорк, 1968 год.
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