Свободная Америка 1960-х в объективе классика уличной фотографии Гарри Виногранда

Легендарные снимки Нью-Йоркского классика уличной фотографии.

1. Девушки прекрасны!

Снимок, сделанный звездой Нью-Йоркской фотографии. Нью-Йорк, 1968 год.

2. Мэрилин Монро, 1955 год







Известная американская киноактриса и секс-символ 1950-х годов.

3. Влюблённая пара

Поцелуй. Соединённые Штаты Америки, Калифорния, 1983 год.

4. В ожидании рейса

В одном из терминалов международного аэропорта Лос-Анджелес, 1978 год.

5. Случайный кадр, сделанный мастером уличной фотографии

Девушки ловят такси в центре Нью-Йорка, 1968 год.

6. Всего одна затяжка

Корпоративная вечеринка. Соединённые Штаты Америки , Нью-Йорк, 1969 год.

7. Чирлидинг

Группа поддержки спортивной команды. Техас, Остин, 1974 год.

8. Мирный протест в Центральном парке

Мирная демонстрация в одном из крупнейших парков в США. Нью-Йорк, 1970 год.

9. Луи Армстронг и Вельма Миддлтон

Луи Армстронг и звездная певица Велма Миддлтон, 1954 год.

10. Обязательная процедура

Самый старый непрерывно действующих океанариум в США. Нью-Йорк, 1963 год.

11. Диана Арбус

Одна из центральных фигур документальной фотографии. США, 1969 год.

12. Мохаммед Али и Оскар Бонавена

Конференция перед началом поединка за звание чемпиона NABF.

13. Американский художник Энди Уорхол

Знаменитый художник Энди Уорхол на юбилее Нормана Мейлера в 1973 году.

14. Экскурсии к Статуе Свободы

Путешествие на круизном корабле от Баттери-парка до Статуи Свободы.

15. Студенческие волнения в США

Пострадавший во время демонстрации на Мэдисон-сквер-гарден. США, Нью-Йорк, 1968 год .