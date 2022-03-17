Первая модель «Запорожца», которая так и не пошла в серийное производство

Первый Горбатый - Белкой.
Когда в СССР всерьез задумались о создании автомобиля для народа, который был бы доступен большому числу потребителей, конструкторы стали предлагать огромное количество концептов. Правда, большинство из них так и не пошло в серийное производство. Одним же из первых и наиболее любопытных «горбатых», была модель «Белка».
Выглядит даже мило.
История показала, что рано или поздно у каждой страны, где есть активно работающая промышленность, появляется потребность в создании автомобиля. Не просто машины, а так сказать «народного авто». Речь идет о транспортном средстве, которое можно было бы выпускать в огромных количествах и которое, при этом, было бы доступно широкому потребителю. Такой период был у автопрома в странах Европы, в Соединенных Штатах, наступил он и в Советском Союзе.
Должен был выпускаться в двух моделях.
О создании действительно «народного автомобиля» в Стране Советов задумались всерьез уже после Второй мировой войны. Народное хозяйство восстанавливалось, промышленность росла, как и благосостояние граждан. Самое время было создать транспортное средство, которое станет неотъемлемым атрибутом гражданина, облегчив ему жизнь и быт.
Было много интересных решений.
На момент начала разработки первого горбатого, мощности «Москвича» были полностью загружены, а потому для производства автомобилей решили адаптировать другое предприятие - «Коммунар», которое впоследствии и превратилось в широко известный Запорожский автомобильный завод.
Дизайн был неплох.
Как и полагается всему новому, концептов у первого «народного автомобиля» было бесчисленное множество. Конструкторы и инженеры свой хлеб ели не зря и показывали на суд комиссии десятки вариантов дизайна и технического оснащения бюджетного советского авто. Вариантов было много, но, пожалуй, самой любопытной версией стал автомобиль «Белка». Сейчас его можно видеть на фото. Выпускать «Белку» планировалось в двух вариантах: городском и для проселочных дорог. Впрочем, машина не смогла пройти испытания, а потому и в серию не попала.
Вторая версия для шоссе.
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