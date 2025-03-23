Толерантность или абсурд: что хочет искоренить современное молодое поколение «снежинок»

1. Чёрный юмор, анекдоты и озвучивание существования смерти

если этот стишок вам допустим, то вы - нелюди! / Фото: fotostrana.ru

2. Сказки и любые произведения с физическим или психологическим насилием в сюжете

Волк съел бабушку?! Теперь мне лечиться придётся! / Фото: discours.io

3. Приучение к горшку и легкое физическое наказание родителей в детстве

Вы наносите мне неизгладимую травму! / Фото: tsn.ua

4. Любые иные взгляды

Даже слушать не хочу! / Фото: freepik.com

5. Изучение всемирной истории

Мы не можем слушать про эту череду убийств! / Фото: m-finance.com.ru/