Вещи, которые выставляют вас бедными в глазах гостей

Обстановка в доме может рассказать о нас намного больше, чем мы сами. Чтобы не упасть лицом в грязь перед гостями, скорее проведите ревизию по нашему чек-листу и выясните, наполнен ли ваш дом вещами, способными представить вас не в самом лучшем свете.







Психологи не устают напоминать о том, что обстановка в доме — крайне важный аспект, имеющий огромное влияние на нашу жизнь. Декор отражает не только наш внутренний мир, но и отношение к себе. Следить за гармонией и уютом необходимо как минимум по двум причинам: от этого зависит наше психологическое состояние и образ в глазах заглянувших на бранч гостей. Рассказываем о шести деталях, намекающих на то, что за спиной у хозяйки не только багаж ментальных проблем, но и пустота на банковских счетах.



Помпезные рамки для картин

Полотенца с пятнами

Постельное белье из «шелка»

«Кожаный» диван

Устаревшие люстры

Пакет в пакете

Фотографии и картины на стенах — это всегда отличная идея, которая поможет разнообразить интерьер и придать ему особого лоска. Только вот внедрять их стоит очень осторожно, ведь достаточно всего пары провальных штрихов, чтобы все испортить. Если вы тратите немаленькие деньги на репродукции мировых произведений, да еще и помещаете их в вычурные рамки, то, вероятнее всего, это попытка создать себе образ великого интеллектуала, заведомо обреченная на провал. Помните, что этот фальшивый трюк не придаст статуса ни вам, ни помещению, а также сделает интерьер более дешевым.Присмотритесь к альтернативам в виде незамысловатых постеров от современных художников и не бойтесь вешать их на стену без рамок. Они смотрятся гораздо выигрышнее и не загромождают пространство.Чистота — это не только залог здоровья, но и важнейший фактор, который рассказывает о вас гораздо больше, нежели стиль мебели или цвет стен. Согласитесь, мало кому будет приятно пить чай за заляпанным столом, а после мыться посуды вытирать руки засаленным полотенцем, пятна на котором уже настолько сильно въелись, что не отстирываются уже долгие годы. Помните, что если полотенце не спасти, то с ним нужно прощаться.Смело выходите из рядов поклонников синтетических изделий, которые быстро теряют презентабельный вид и не вызывают никакого желания промокнуть с их помощью влагу на коже. Присмотритесь к качественным полотенцам из хлопка или бамбука, которые не только смотрятся стильно, но и служат гораздо дольше.Шелк во все времена считался главным признаком богатства. В последние годы популярность шелка в качестве постельного белья значительно возросла, так как многие бьюти-эксперты не перестают напоминать о том, какую пользу для красоты несут нежнейшие наволочки из этого материала. Согласно исследованиям, они уберегают лицо от заломов, позволяют коже сохранять ее естественную влагу, а еще ухаживают за волосами, не спутывая их и придавая неповторимый блеск. Единественный минус нежных комплектов — их неподъемная цена, которая перешагивает порог в 100 тысяч рублей.Далеко не каждый будет готов пожертвовать такую сумму на постельное белье. И тогда на помощь приходит альтернатива из полиэстера. Увы, внешний вид таких комплектов лишь отдаленно напоминает шелк, а все полезные свойства испаряются, уступая место противоположным эффектам, например, проблемам с кожей, ведь синтетика совершенно не пропускает воздух. Если возможности приобрести натуральное шелковое белье у вас пока нет, советуем обратить внимание на хлопковые или льняные комплекты, которые будут выглядеть гораздо дороже, ведь красота — в простоте, а ваше тело скажет вам спасибо.Кожаная мебель — это дорого и красиво, но только в том случае, когда материал натуральный. В том случае, если бюджет не позволяет приобрести дорогостоящую софу или кресло из кожи, не стоит заменять его на более дешевые материалы. Мебель из дермантина не поможет создать видимость богатого дома, а напротив, красноречиво скажет о вас как о человеке, пытающемся пустить пыль в глаза.Как бы производители не старались создать точную копию элитной ткани из бюджетного аналога, получается это в 0% случаев. Мягкая мебель из велюр и флока, несмотря на то, что значительно уступает в цене, смотрится гораздо выигрышнее, нежели чем та, что обита некачественной экокожей.Помните те времена, когда люстры со свисающими камнями, замысловатыми цветами и светодиодной подсветкой считались писком моды и показателем достатка? Так вот, эти времена прошли. Если подобный экземпляр до сих пор висит в одной из комнат вашей квартиры, настоятельно советуем от него избавиться. Процветающий сегодня минимализм уже давно сместил шик с пьедестала почета и востребованности, обозначив его как самый обыкновенный моветон, который, к тому же, еще и плохо справляется со своими задачами.Эксперты уже давно советуют использовать не один источник света, одиноко расположенный в центре комнаты, а сразу несколько, в разных уголках. Не забывайте и о геометрических лампах с теплым светом, которые придадут уюта, создадут расслабляющую обстановку и выставят вас как хозяйку с отличным вкусом.В советские годы целлофановые пакеты были настоящим раритетом, о котором мечтали, а заполучив, берегли. Совершенно неудивительно, что у многих по-прежнему хранятся десятки разноцветных экземпляров в одном большом пластиковом «царь-пакете». Пора принять тот факт, что устраивать подобный склад сегодня больше нет нужды, тем более, что использование целлофана — это еще и очень вредная и антиэкологичная идея.Эко-защитники не перестают напоминать об опасности пакетов и призывают мировое сообщество отказаться от их использования для блага нашей планеты и ее населения. Более того, сегодня существует отличная альтернатива в виде многоразовых шопперов самых разных дизайнов, так что абсолютно каждому удастся найти свой идеальный экземпляр.