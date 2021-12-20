Как дорогой коньяк: звёзды, которым время пошло на пользу

Звезды, которые в возрасте выглядят лучше, чем в молодости.
Принято считать, что молодость — самое лучшее время. Женщины особенно ценят красоту юности — подтянутое тело, лицо, свободное от морщин, что с возрастом, как правило, кардинально меняется. Но это правило работает не для всех, есть отдельная каста людей, которые с возрастом становятся только краше. Наглядным примером тому могут послужить 10 звезд, которые с каждым годом становятся только прекраснее.
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон - любимица миллионов
У этой замечательной актрисы просто огромное количество поклонников, к ней невозможно остаться равнодушными. Ее очарование не осталось незамеченным даже Бредом Питтом. Но слава к Дженнифер пришла отнюдь не сразу. Женщине пришлось очень долго работать над собой, и результаты ее трудов можно наблюдать сегодня. Ей 48 лет, но поверить в это можно с трудом — выглядит она просто шикарно.
Сальма Хайек
Сальма Хайек из бандитки превратилась в истинную леди
Рассматривая старые снимки Сальмы невозможно не задаться вопросом «как вообще можно было ходить с подобной прической?». К тому же, она явно «награждала» ее парочкой-троечкой лет. К счастью, с возрастом она и сама поняла, что имидж нужно менять, отчего сейчас героиня «Бандиток» смотрится сногсшибательно.
Гвен Стефани
Гвен Стефани из гадкого утенка превратилась в прекрасного лебедя
В юные годы Гвен славилась своим бунтарским характером и не уставала экспериментировать со своей внешностью. Ее волосы могли самым неожиданным образом «засиять» синим, например, а то и красным. С годами бунтарка из нее выветрилась и мир увидел в лице Гвен стильную и очаровательную королеву.
Сара Джессика Паркер
Сара Джессика Паркер великолепна
Многие из женщин хотели бы стать похожими на очень известную героиню популярного сериала «Секс в большом городе», где Сара предстает в качестве иконы стиля, прекрасно разбирающейся в элитной обуви. Но такой она была далеко не всегда. В юные годы Паркер имела пристрастие к стилю 80-х, который часто сильно старил ее, а прическа так вообще страшный сон парикмахера.
Николь Кидман
Николь Кидман настоящая икона стиля
Свой путь к славе Николь начинала с рыжеволосой скромницы. На звездных вечеринках она старалась прятаться за спиной своего суженого — Тома Круза. Но выйдя из-под его тени после развода, Кидман расцвела. Из «серой» мышки она превратилась утонченную и элегантную красавицу с толпой поклонников. И ее тоже можно смело причислить к тем, кому года идут только на пользу.
Джордж Клуни
Джордж Клуни покорил сердца миллионов женщин
Краше с возрастом становятся не только женщины, но и мужчины, и Джордж Клуни прямое тому доказательство. Мало кто может подумать, что покоритель миллионов женских сердец в юности был очень скромным парнем с самой заурядной внешностью. Да и сам Клуни вряд ли мог подумать, что в свои 56 смог бы составить конкуренцию себе в молодости.
Анита Цой
Анита Цой - пример для подражания
В юные годы вес Аниты переходил границу 100 кг и о работе певицей тогда она и вовсе не думала. Более того, в какой-то момент девушка пыталась организовать самоубийство, но, к счастью, этого не произошло. Анита собралась, перешла на сторону ЗОЖа, села на диету и со временем перевоплотилась в сексапильную стройную красотку.
Лариса Долина
Лариса Долина обладает не только великолепным голосам, но и внешностью
Своим сказочным голосом она завоевала сердца миллионов. Из скромной неловкой девчонки ей удалось превратиться в самую настоящую икону стиля. И благодаря не дюжим усилиям, которые Лариса прикладывает, чтобы оставаться в форме, в свои 61 она выглядит гораздо моложе.
София Ротару
София Ротару вечно молодая
София Ротару не нуждается в дополнительном представлении, ее знает и любит множество людей. Ее песни поются не переставая, а концерты певицы собирают полные залы. И в купе с природным талантом София получила потрясающие гены, благодаря которым с каждым годом становится только прекраснее.
Эвелина Хромченко
Эвелина Хромченко с возрастом становится только краше
Редко кто не слышал об одном из ведущих стилистов страны — Эвелине Хромченко. Она многое знает о моде и сейчас всегда выглядит стильно. Это наглядный образец того, как можно выглядеть изящно и женственно, но такой она была далеко не всегда. В юные годы Хромченко не могла похвастать яркой внешностью, да и стиль ее совсем не выделялся. Вот так сильно человека может преобразить элементарная смена имиджа.
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