Как дорогой коньяк: звёзды, которым время пошло на пользу

Звезды, которые в возрасте выглядят лучше, чем в молодости.

Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон - любимица миллионов

Сальма Хайек

Сальма Хайек из бандитки превратилась в истинную леди

Гвен Стефани

Гвен Стефани из гадкого утенка превратилась в прекрасного лебедя

Сара Джессика Паркер

Сара Джессика Паркер великолепна

Николь Кидман

Николь Кидман настоящая икона стиля

Джордж Клуни

Джордж Клуни покорил сердца миллионов женщин

Анита Цой

Анита Цой - пример для подражания

Лариса Долина

Лариса Долина обладает не только великолепным голосам, но и внешностью

София Ротару

София Ротару вечно молодая

Эвелина Хромченко

Эвелина Хромченко с возрастом становится только краше