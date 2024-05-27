А судьи кто? Самые жуткие и нелепые уголовные дела из истории Средневековой Европы

Вряд ли, средневековое уголовное право, где наказание за колдовство и кражу скота было намного более страшным, чем уголовное преследование за убийство и изнасилование, можно назвать хоть каким-то подобием справедливой судебной системы. Действительно, по современным меркам, суды в Средневековой Европе, вряд, ли можно назвать «самыми гуманными судами в мире».
Все показания свидетелей, как правило, добывались под пытками, а подсудимому, зачастую, приходилось доказывать свою невиновность в поединке. В общем-то, средневековая судебная система не далеко ушла от того, что показывают зрителям в «Игре Престолов». Однако в этой статье мы расскажем вам о самых диких и нелепых обвинениях в истории европейского правосудия, которые покажутся по меньшей мере странными даже на фоне этого популярного сериала.
1. Два в одном
Человек по имени Роландино Рончая был гермафродитом, который жил в Венеции в середине 14 века. Хотя Роландино и родился с мужскими половыми органами, по мере взросления у него выросла женская грудь, да и внешне молодой человек весьма напоминал красивую девушку. Уже во взрослом возрасте он как добропорядочный гражданин женился на обычной женщине. Однако его брак распался, поскольку из-за гормонального сбоя в организме молодой человек демонстрировал полное половое бессилие. После того как расстроенная жена его бросила, Рончая переехал в город Падуя и сменил имя с Роландино на Роландину. После этого молодой человек стал зарабатывать на жизнь в качестве девушки легкого поведения. Видимо, на этот раз он все же нашел свое место в жизни, ведь Роландина стала пользоваться огромным успехом среди венецианских мужчин вплоть до того, что на загадочную жрицу любви обратили внимание городские власти. Хотя судьям и было известно о заболевании Рончая, его обвинили в содомии и в конечном итоге сожгли на костре.
2. Заговор прокаженных
Во времена Средневековья проказа считалась невероятно заразной и крайне опасной болезнью. Европейская знать панически боялась заразиться этим заболеванием, поэтому прокаженных всегда изолировали от общества и считали не только «нечистыми», но и опасными людьми.
Весной 1321 года по Южной Франции стали распространяться сплетни о том, что прокаженные замыслили отравить колодцы и заразить всю страну своей болезнью, и, когда каждый француз станет болен проказой, заговорщики уничтожат правительство и станут во главе страны. Несмотря на то, что сама история звучала, мягко говоря, глупо, особенно принимая во внимание тот факт, что к заговорщикам неожиданно приписали евреев и некого исламского Короля, имя которого не упоминается, Филипп V приказал арестовать и судить всех прокаженных страны. Хотя во время арестов, «образцово-показательных» судов, казней и расправ со стороны разъяренной толпы, проказой заболело намного больше человек, чем от мифических отравленных колодцев, средневековые французы явно остались довольны правосудием.
3. Пандонус и кастрация
Граждане Средневековой Европы, помимо многих других очевидных поров, страдали еще и антисемитизмом. Во многих средневековых государствах евреям не позволяли занимать общественные должности, заставляли носить специальную одежду и, конечно же, строго запрещали вступать в брак с христианскими женщинами. Хотя с современной точки зрения подобные законы нарушают все возможные права человека и являются откровенно преступными и фашистскими, в те времена авторы уголовного права мало задумывались о таких понятиях, как «равенство» и «этика».
Яркий пример, когда такие законы сработали в действии, разыгрался в 14 веке в городе Авиньон. Еврея по имени Пандонус арестовали и обвинили в прелюбодеянии за половые сношения с христианкой. Хотя адвокат Пандонуса, итальянский юрист Олдрадус де Понте, вполне резонно возразил, что раз уж пара не была жената, то Пандонус никакого преступления не совершал, двух судей, которые вели это дело, аргументы защитника впечатлили мало. Пандонуса кастрировали, а его отрезанный орган, который собственно и привел его на скамью подсудимых, прибили к дверям королевского дворца в качестве предупреждения всем прочим нарушителям закона.
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