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Важная подкормка для пеларгонии

Подкормите пеларгонию по рецепту ниже, и она взорвётся пышной, сочной, изумрудно-зелёной листвой! Кстати, эта же подкормка шикарно подходит и другим комнатным растениям. Они будут цвести ярко и продолжительно. Особенно важна эта подкормка в осенне-зимнее время.


Подкормка комнатных цветов в осенне-зимнее время



Нехватка бора и магния — самая популярная в осенне-зимнюю пору. Чтобы её восполнить, обязательно подкормите свои растения!



Удобрение Маг-Бор — удобный комплекс, в котором уже совмещены эти два элемента. Вы можете взять их по отдельности или уже готовое смешанное удобрение. Однако эти же компоненты содержатся в любом комплексном удобрении!

Подкормка В 10 л воды растворите 15-20 г удобрения.





После такой подкормки у растения сразу же просыпаются спящие почки и растут новые листочки. Разумеется, восполнение магния и бора также сказывается и на цветении!



Подкармливать таким удобрением следует хотя бы раз в 1,5-2 месяца! Также не забывайте про прищипку пеларгонии и своевременную обрезку, чтобы она росла и цвела пышно.


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Ссылка на первоисточник
Пеларгонияподкормка

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