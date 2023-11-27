Важная подкормка для пеларгонии

Подкормите пеларгонию по рецепту ниже, и она взорвётся пышной, сочной, изумрудно-зелёной листвой! Кстати, эта же подкормка шикарно подходит и другим комнатным растениям. Они будут цвести ярко и продолжительно. Особенно важна эта подкормка в осенне-зимнее время.







Подкормка комнатных цветов в осенне-зимнее время

Подкормка В 10 л воды растворите 15-20 г удобрения.

Нехватка бора и магния — самая популярная в осенне-зимнюю пору. Чтобы её восполнить, обязательно подкормите свои растения!Удобрение Маг-Бор — удобный комплекс, в котором уже совмещены эти два элемента. Вы можете взять их по отдельности или уже готовое смешанное удобрение. Однако эти же компоненты содержатся в любом комплексном удобрении!После такой подкормки у растения сразу же просыпаются спящие почки и растут новые листочки. Разумеется, восполнение магния и бора также сказывается и на цветении!Подкармливать таким удобрением следует хотя бы раз в 1,5-2 месяца! Также не забывайте про прищипку пеларгонии и своевременную обрезку, чтобы она росла и цвела пышно.