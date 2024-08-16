Спасаем Землю: 7 вещей, которые заменят полиэтиленовые пакеты и избавят от бардака на кухне

7 вещей, которые следует использовать вместо полиэтиленовых пакетов уже сегодня
Возможно, теме экологии и загрязнения окружающей среды в наших медиа уделяют недостаточно внимания. Возможно, мы просто очень забывчивые люди, подверженные ностальгии. Но пакет с пакетами на любой среднестатистической кухне в здешних широтах даже не думает исчезать или хотя бы уменьшаться в размерах., опять попросим пакет на кассе. В компанию к уже десятку имеющихся. Хватит. Давайте быть благоразумными и думать, в каком состоянии мы передадим планету нашим детям. А минимальное, что каждый может сделать уже сегодня – заменить привычный полиэтилен на вещи из этого списка.
Пластик повсюду. Мы пьём из него воду и складываем еду в его пластиковые объятия. И если пустые бутылки и одноразовую посуду сознательные люди сортируют и отправляют в специальные контейнеры на повторную переработку, то обычных пакетах из супермаркетов мы как-то не задумываемся. А зря. Ведь, будучи погребенным под слоем почвы, даже от небольшого кулька не останется и следа только через 400 лет. Что в свете нынешней экологической ситуации – непростительный оптимизм. Так почему бы не отказаться от полиэтиленовых пакетов (или хотя бы снизить их использование до минимума) уже сегодня? Тем более, что альтернатив, чем его заменить, предостаточно.
1. Бумажный пакет
7 вещей, которые следует использовать вместо полиэтиленовых пакетов уже сегодня
Подлежит повторной переработке и уже сегодня эту опцию предлагают во многих супермаркетах. Не говоря уж о ресторанах быстрого питания и прочих киосков с шаурмой.
2. Стильные хлопковые «авоськи»
7 вещей, которые следует использовать вместо полиэтиленовых пакетов уже сегодня
Недорогие, многоразовые и даже неплохо смотрятся (не только на хипстерах).
3. И авоськи настоящие
7 вещей, которые следует использовать вместо полиэтиленовых пакетов уже сегодня
Те самые. Из сеточки. Хорошо знакомые ещё нашим бабушкам. А раздобыть такой «винтаж» можно не только на запыленных антресолях: в овощной секции практически каждого супермаркета обязательно найдутся товары, упакованные в сетку. К примеру, апельсины, яблоки или лук. Купите раз и используйте повторно.
4. Самодельные сумки
7 вещей, которые следует использовать вместо полиэтиленовых пакетов уже сегодня
К примеру, из старых джинсов. Если вы «на ты» с азами шитья – отличный способ скоротать вечер, улучшая при этом экологическую ситуацию.
5. Картонные коробки
7 вещей, которые следует использовать вместо полиэтиленовых пакетов уже сегодня
Да, в них действительно можно складывать продукты. А заодно хранить консервы, одежду и еще тысячу разных вещей.
6. Стеклянные бутылки-герметики
7 вещей, которые следует использовать вместо полиэтиленовых пакетов уже сегодня
Они куда лучше подходят для хранения всевозможных круп, сахара и макаронных изделий, чем привычные кульки. Заодно и застрахуете припасы от жадных насекомых.
7. Пергамент или вощёная бумага
7 вещей, которые следует использовать вместо полиэтиленовых пакетов уже сегодня
До того, как полиэтилен стал менйстримом и обосновался в каждом магазине, развесные продукты заворачивали в пергамент. Он не протекал, не занимал много места и сохранял товар свежим. Почему бы не вернуться к основам и, к примеру, не заворачивать в бумагу бутерброды на ланч в разгар рабочего дня?
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