Французы создали круглые отельные номера, из которых открывается панорамный вид на Альпы

В последнее время крошечные дома с необычной планировкой пользуются столь большой популярностью, что европейские строители начали возводить мини-коттеджи, которые удивляют своими формами и функциональностью. Французская фирма Lumicene спроектировала интересную модель отдельно стоящего отельного номера, имеющего цилиндрическую конструкцию со стеклянным эркером. Раздвижная система модуля позволяет не только любоваться живописными окрестностями на все 180°, но и принимать солнечно-воздушные ванны прямо в постели.
Французская компания Lumicene создала отельные номера-домики, с которых открывается панорамный обзор на 180 градусов («LumiPod»). | Фото: archdaily.com/ designboom.com.
Интересный отельный номер можно увидеть в лесу во французских Альпах на высоте 1000 м над уровнем моря. Его цилиндрическая форма с щедрым остеклением позволяет любоваться окружающей природой в любую погоду, не вставая с большой и удобной кровати. Ну а если будет теплый солнечный день, можно открыть огромное окно «во всю стену» и наслаждаться свежим воздухом и даже принимать воздушные и солнечные ванны.
Гнутое стекло, скользящее между двумя направляющими, позволяет превращать внутреннее пространство во внешнее («LumiPod»). | Фото: trendland.com/ newatlas.com.
Фантастическую модель «LumiPod» спроектировала французская компания Lumicene, которая решила удовлетворить спросы покупателей на видовые компактные дома. Подобные конструкции, занимающие совсем крошечную площадь (от 5 до 7 кв. м), становятся популярны среди современных отельеров, которые предпочитают создавать эко-комплексы с автономными номерами и размещать их на лоне природы, на расстоянии друг от друга и от основных корпусов.
Небольшой диаметр модульного дома позволяет установить его хоть в лесной глуши, хоть на лужайке («LumiPod»). | Фото: designboom.com/ newatlas.com.
Учитывая то, что подобные модули предназначены для загородного отдыха, разработчики позаботились о том, чтобы они органично вписались в окружающий ландшафт и не приносили вреда ни природе, ни людям. Поэтому и фасад домика, и внутренняя отделка созданы только из натуральной экологически чистой древесины.
Чтобы продлить срок эксплуатации древесины, ее обработали традиционным японским способом – shou-sugi-ban («LumiPod»). | Фото: manofmany.com.
Для того, чтобы по минимуму использовать различные защитные пропитки для дерева, доски пихты Дугласа, используемые для обшивки фасада, обработали особенным японским способом – shou-sugi-ban (специальный обжиг). Благодаря темному цвету древесины мини-коттедж получился довольно изысканным и солидным.
Особенное остекление позволило организовать прекрасную обзорность и дополнительный выход на улицу («LumiPod»). | Фото: archdaily.com/ designboom.com.
Чтобы создать прекрасную обзорность, авторы проекта половину окружности сооружения сделали полностью стеклянной. Своеобразный прозрачный эркер был оборудован по принципу безрамного раздвижного остекления, что позволяет в хорошую погоду сделать домик полуоткрытым с прямым выходом на улицу.
Просторная ванная комната оборудована душевой кабиной, унитазом и рукомойником, которые входят в стоимость модульного дома («LumiPod»). | Фото: maisonelleinteriors.com/ lumi-pod.com.
В стеклянной части номера находится спальная комната, дизайн которой полностью соответствует оформлению интерьера высококлассного номера в фешенебельном отеле. Причем это ощущение достигнуто всего лишь благодаря правильно подобранному материалу, его натуральной красоте и благородстве деревянных поверхностей.
Несмотря на небольшие габариты, домик превратился в благоустроенный отельный номер («LumiPod»). | Фото: urbancontest.com/ maisonelleinteriors.com.
Учитывая, что общая площадь домика всего лишь 18 кв. м, на хоромы рассчитывать не приходится. Но это вполне себе отельный номер, в котором есть спальня с роскошной кроватью и панорамным остеклением, полноценная ванная комната и небольшая гардеробная. Как сообщил генеральный директор компании Lumicene, подобные модульные домики многие заказывают в качестве дополнительной спальни, прелесть которой заключается в неординарности внешнего вида. Востребованы они у домовладельцев с большими приусадебными участками.
Сборкой двух частей конструкции «LumiPod» занимаются на заводе, а потом тягачами доставляют к месту дислокации. | Фото: imgund.com/ lumicene.com.
Большим достоинством конструкции является то, что подобные модули доставляются на участок практически в готовом виде. Для сборки дома потребуется всего 2 рабочих дня (не учитывая подготовку самого участка).
Лаконичный интерьер спальной комнаты не лишает ее особого шарма и благородного стиля («LumiPod»). | Фото: contemporist.com/ newatlas.com.
Как предупреждают производители, заказчики самостоятельно должны позаботиться и о подключении всех необходимых коммуникаций. А мебель, сантехническое оборудование, бойлер, кондиционер и даже матрас со шторами на панорамное окно входят в комплект крошечного дома/номера «LumiPod».
Встроенные шкафы выполняют роль мини-гардеробных («LumiPod»). | Фото: lumi-pod.com/ neozone.org.
Учитывая возрастающий спрос на подобные модули, которые смогут выступать в роли полноценного жилища, разработчики создали модели большего диаметра. Увеличенные версии мини-коттеджей оборудованы кухней и дополнительной спальней. Эти дома имеют площадь до 36 кв. м и рассчитаны на семью с 2 детьми. По желанию клиента и за дополнительную плату любые варианты модельного ряда «LumiPod» оборудуются автономными энергосистемами, устройствами жизнеобеспечения и дровяными печами, чтобы использовать их в качестве жилья на протяжении всего года и вдали от центральных коммуникаций.
Сборка готового домика на нужном месте занимает всего лишь 2 дня («LumiPod»). | Фото: yankodesign.com/ designboom.com.
Справка от редакции Novate.Ru: Стоимость подобных модульных домиков в полной комплектации колеблется от 95 тыс. до 155 тыс. дол. Все зависит от размера «LumiPod» и дополнительных пожеланий клиента. Двухкомпонентные модели компания Lumicene может отправлять в любую точку планеты, только клиентам нужно сделать заказ заранее, ведь на создание и доставку модуля уходит до полугода.
Подобные отельные номера станут прекрасным местом отдыха для любителей эко-туризма («LumiPod»). | Фото: archdaily.com/ designboom.com.
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