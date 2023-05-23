Французы создали круглые отельные номера, из которых открывается панорамный вид на Альпы

Французская компания Lumicene создала отельные номера-домики, с которых открывается панорамный обзор на 180 градусов («LumiPod»). | Фото: archdaily.com/ designboom.com.

Гнутое стекло, скользящее между двумя направляющими, позволяет превращать внутреннее пространство во внешнее («LumiPod»). | Фото: trendland.com/ newatlas.com.







Небольшой диаметр модульного дома позволяет установить его хоть в лесной глуши, хоть на лужайке («LumiPod»). | Фото: designboom.com/ newatlas.com.

Чтобы продлить срок эксплуатации древесины, ее обработали традиционным японским способом – shou-sugi-ban («LumiPod»). | Фото: manofmany.com.

Особенное остекление позволило организовать прекрасную обзорность и дополнительный выход на улицу («LumiPod»). | Фото: archdaily.com/ designboom.com.

Просторная ванная комната оборудована душевой кабиной, унитазом и рукомойником, которые входят в стоимость модульного дома («LumiPod»). | Фото: maisonelleinteriors.com/ lumi-pod.com.

Несмотря на небольшие габариты, домик превратился в благоустроенный отельный номер («LumiPod»). | Фото: urbancontest.com/ maisonelleinteriors.com.

Сборкой двух частей конструкции «LumiPod» занимаются на заводе, а потом тягачами доставляют к месту дислокации. | Фото: imgund.com/ lumicene.com.

Лаконичный интерьер спальной комнаты не лишает ее особого шарма и благородного стиля («LumiPod»). | Фото: contemporist.com/ newatlas.com.

Встроенные шкафы выполняют роль мини-гардеробных («LumiPod»). | Фото: lumi-pod.com/ neozone.org.

Сборка готового домика на нужном месте занимает всего лишь 2 дня («LumiPod»). | Фото: yankodesign.com/ designboom.com.

Подобные отельные номера станут прекрасным местом отдыха для любителей эко-туризма («LumiPod»). | Фото: archdaily.com/ designboom.com.