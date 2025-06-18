Какой была итальянская обувь 2000 лет назад

Итальянская обувь многие годы является эталоном красоты и качества на мировых рынках. Кажется, что ей сам Бог велел такой быть: все-таки Апеннинский полуостров имеет форму сапога. Вот только мало кто из нас догадывается, насколько долго обувь Италии ценится на рынке. Ведь она считалась модной и качественной ни много, ни мало – 2000 лет назад.

Более того, у тогда еще римлян была своя «обувная столица». В конце первого столетия нашей эры Древний Рим уже страдал от набегов варварских племен. Тогда было решено построить ряд укреплений на границах империи. Одним из отдаленных приграничных пунктов был город-форт Заальбург. Расположенный очень далеко от Рима, ему все же было суждено стать столицей, но моды. Именно в Заальбурге современные историки находят образцы римской обуви, которые становятся экспонатами археологического музея. Так же, как и в наши дни, в Древнем Риме многим важно было указать на свой привилегированный статус или просто состоятельность. Но если сегодня такими показателями являются дорогие машины и гаджеты, то на сломе эр ими была одежда или украшения. Однако часто именно обувь становилась той отличительной чертой, по которой в проходящем мимо римляне можно было распознать патриция. Интересный факт: в Древнем Риме обувь могли позволить себе и состоятельные граждане, и плебеи. Но обувь богачей все же отличалась более изящной формой и искусной отделкой. К примеру, дорогая обувь могла иметь зауженный носок или декорировалась украшениями в виде узоров . Обувь богатой римской женщины. /Фото: ratnet.od.ua На самом деле, довольно занимательно, что столько экземпляров качественной римской обуви находится именно в отдаленной провинции Рима, на так называемых «германских областях».В самом Заальбурге такие изделия вряд ли способны были изготовить . Вероятно, эту обувь привозили из центральной части империи, а возможно, непосредственно из Рима. Несмотря на древние времена, у римлян наблюдался довольно широкий ассортимент обуви. Например , существовала отдельная модель домашних сандалий, ношение которых в общественных местах считалось признаком дурного тона. Рабы и бедняки могли позволить себе носить лишь деревянную обувь.Была у римлян и собственная модель обуви на платформе. Так называемые котурны, причем их можно считать своего рода частью спецодежды. Они считались обувью актеров. А подошва в виде платформы была нужна для того, чтобы увеличить рост носившего и привнести в его походку «налет» величавости.Среди римской обуви можно было найти и нечто наподобие полусапожек. Современные историки считают таковыми калиги, которые носились в первую очередь солдатами. Среди других потребителей этой обуви были извозчики и простолюдины. Такой выбор был для них наиболее практичным : калиги имели довольно толстую подошву (до 1 см) и покрывали ступню сеточным плетением. Такая обувь защищала ногу и изнашивалась дольше других. История же «обувного» города Заальбурга была не очень долговечна: форт и прилегающие к нему заселенные территории были оставлены римлянами во второй половине 3 века, с началом упадка Римской империи, а варварские племена прошли вглубь, все дальше продвигаясь к западным границам страны . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями!