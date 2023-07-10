Почему все самолеты красят именно в белый цвет

Не просто так. /Фото: million-wallpapers.ru.

Дело в физике. /Фото: yandex.ru.

Всему виной солнце. /Фото: goodfon.ru.

Неважно какой самолет. /Фото: yandex.ua.

На белом все хорошо заметно. /Фото: livejournal.com.