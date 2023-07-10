Почему все самолеты красят именно в белый цвет

Приходилось ли когда-нибудь обращать внимание на то, что абсолютное большинство самолетов по какой-то загадочной причине покрашено именно в белый цвет. Конечно, на борт лайнера в наше время могут быть нанесены разнообразные рисунки и реклама, однако в целом фюзеляж остается именно белым. На самом деле делается все это вовсе не просто так.
Не просто так. /Фото: million-wallpapers.ru.
Первоначально самолеты (в том числе пассажирские лайнеры) вообще не красили. В середине XX века было принято считать, что потратить около 500 кг краски на фюзеляж огромной летающей машины – недопустимое расточительство ресурсов. Поэтому металлический фюзеляж, как правило, просто полировался до блеска. В этом был свой смысл, однако в итоге оказалось, что без защитного слоя краски фюзеляж быстрее портится и в итоге расходы на эксплуатацию самолета не падают, а только растут.
Дело в физике. /Фото: yandex.ru.
В итоге, самолеты начали красить преимущественно в белый цвет. Первая и самая главная причина, которая стоит за выбором именно такой краски – это законы физики. Дело в том, что во время полета самолет подвергается перепадам температуры. Для того, чтобы нивелировать негативное воздействие солнечных лучей, а именно – нагрев фюзеляжа во время полета, было решено использовать цвет, который наименьшим образом способствует поглощению солнечных лучей.
Всему виной солнце. /Фото: goodfon.ru.
Вторая причина, по которой фюзеляж красят в белый – это особенности эксплуатации и технического обслуживания. Как не сложно догадаться, на белой краске куда лучше видел любой подтёк масла, любая коррозия, трещина, поломка и т.п. Поэтому даже если самолет не красят сегодня в белый полностью, то по крайней мере стараются красить в белый цвет отдельные наиболее важные участки.
Неважно какой самолет. /Фото: yandex.ua.
Третья причина – поисково-спасательная. Белый фюзеляж (и даже его части) как правило намного лучше видны на земле после крушения самолета. Даже если в результате катастрофы все погибли, искать фрагменты машины все равно необходимо ради сбора тел тех, кто был на борту и в целях поиска важных элементов, например, черного ящика, который легко может оказаться рядом с другими частями самолета.
Примечание: конечно, есть и исключения. Самолеты, работающие в полярной зоне, обычно выкрашивают в оранжевый цвет.
На белом все хорошо заметно. /Фото: livejournal.com.
Наконец, самолеты красят в белый еще и потому, что он лучше отражает свет и как это не парадоксально звучит, делает машину более заметной для пролетающих птиц, отпугивая их (в большинстве случаев) этим самым отражением света.
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