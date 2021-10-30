20 вдохновляющих фильмов, которые стоит посмотреть до 30 лет

Возраст от 20 до 30 лет — это период, когда мы переходим от учебы к работе, от мимолетных связей к настоящим отношениям, от детства к полноценной взрослой жизни. 80% судьбоносных событий происходят именно в эти годы.
Мы подобрали фильмы, которые могут повлиять на ваше мировоззрение и помочь решиться на смелые поступки, если вы находитесь в этом возрасте.
Катись!
Картина рассказывает о юной участнице конкурсов красоты, которая понимает, что настоящее ее призвание — это спорт. Фильм заставляет задуматься над тем, что важнее в жизни: то, что вам подходит, или то, чего вы хотите. Совершенно очаровательная история.
Реальность кусается
«Реальность кусается» — фильм о том юном возрасте, когда вас одолевают сомнения по поводу собственного предназначения. Главная героиня снимает документальный фильм о своих сверстниках, которые пытаются адаптироваться во взрослом мире. Это сюжет о знакомом многим чувстве необходимости найти себя, прежде чем начать развивать свою жизнь по определенному сценарию.
Обаятельная и привлекательная
Семья Марксов проходит сложный этап своей жизни: мать тяжело больна, а у трех ее дочерей проблемы. Все эти истории показывают жизненные трудности и пути их преодоления, давая понять, что не все, что выглядит хорошим снаружи, является таковым и внутри. Бонусом идет милашка Джейк Джилленхол.
Перед рассветом
Почти каждая девушка мечтает поехать в путешествие и в дороге встретить очаровательного незнакомца, который полюбит ее. Именно так и происходит в фильме «Перед рассветом». Это кино показывает, что нужно пользоваться каждой возможностью, которая дается нам судьбой, ведь мы можем встретить свое счастье, когда меньше всего этого ожидаем.
Гуляют, болтают
Картина рассказывает о двух лучших подругах, живущих в Нью-Йорке. Одна из них выходит замуж, а вторая терзает себя мыслями об одиночестве. Фильм поможет понять, что нужно уметь найти счастье в себе, не ожидая, что кто-то другой придет и сделает вас счастливым.
500 дней лета
Что такое любовь? Нужно ли верить в судьбу и ждать своих половинок? Существует ли предназначенный нам человек? А что, если судьбы нет, и вы сами решаете, когда и с кем встретиться или расстаться? После просмотра вы сами ответите на эти вопросы.
Тусовщики
Майк пережил тяжелое расставание, и теперь ему нелегко приспособиться к холостяцкой жизни. Но после поездки в Лас-Вегас он начинает понимать, что найти то, что ищешь, можно лишь согласившись быть самим собой.
Скотт Пилигрим против всех
Скотт Пилигрим нашел девушку своей мечты. Но чтобы встречаться с ней, Скотту придется победить ее семерых бывших и очень злых парней. Фильм о том, что нужно выйти из зоны своего комфорта, чтобы добиться успеха в этой жизни.
Давай, до свидания!
Хотя бы раз в вашей молодости будет период, когда вам будет казаться, что вся жизнь полетела в трубу. Это случилось с Лолой после того, как жених бросил ее перед самой свадьбой. Она ищет утешение в друзьях, но в итоге понимает, что единственный, кто сможет ей помочь, — это она сама.
Страна садов
В этом фильме каждый найдет что-то знакомое, будь то нежелание двигаться с места, страх ответственности, воспоминания о детстве, мечты о счастье наперекор судьбе и ответ на вопрос: как же с этим справиться?
На расстоянии любви
Этот фильм рассказывает об отношениях на расстоянии. Главные герои должны решить, готовы ли они пожертвовать определенными вещами, чтобы быть вместе. Такая проблема знакома многим молодым людям. Может ли такая жизненная ситуация завершиться счастливым финалом?
Школа рока
Бедный Дьюи Финн просто хочет быть рок-звездой. Потерпев полный крах со своей группой, он становится преподавателем в школе. Фильм показывает, что учебное заведение — это лишь формальная часть обучения. А вот научиться мыслить креативно, делать что-то «не как все», а главное, делать то, к чему лежит душа — это первостепенно важные вещи.
На пляже
Это история о трогательной дружбе двух девушек из разных социальных слоев: одна подруга не очень обеспеченная, вульгарная и мечтающая о карьере шоу-звезды, а вторая – благополучная богатая аристократка. Жизнь готовит им много испытаний. Но все-таки истинная дружба поможет им все преодолеть.
Глухой квартал
Как и в фильме «На пляже», мы наблюдаем дружбу трех героев на протяжении долгих лет: от подросткового возраста до дня свадьбы одного из друзей. Именно в этот день у жениха случается большая неурядица. Но неужели друзья дадут пропасть своему товарищу в этот суматошный и безумный день?
Огни святого Эльма
«Огонек Святого Эльма» — это название бара, где встречаются герои фильма. Это ностальгический взгляд на школьную дружбу молодых людей, перешедших в большой мир. Их отношения тесно и причудливо переплетены. Несмотря на дружбу и привязанность, они должны шагнуть в самостоятельную взрослую жизнь.
Умница Уилл Хантинг
Если у вас есть божественный дар, обязаны ли вы его использовать, если не хотите? Должны ли вы что-то обществу? А может, вы просто боитесь сделать шаг? В конце картины главный герой принимает решение, который каждый воспримет по-своему.
О Шмидте
После ухода на пенсию Шмидт начинает переосмысливать прожитую жизнь, пытаясь понять, смог ли он достичь всех своих мечтаний в карьере, браке и семейной жизни. Это кино важно особенно потому, что, приближаясь к 30, вы начнете задумываться, что вы хотите оставить после себя этому миру.
Гарольд и Мод
Гарольд одержим темой смерти: он устраивает шутки с похоронами, инициирует самоубийства и так далее. Ему доставляет это удовольствие, пока однажды он не встречает Мод, старушку 79 лет, выжившую после концлагеря и очарованную жизнью в той же степени, что Гарольд очарован смертью. Свободная духом, она вселяет в него желание жить и наслаждаться кратким пребыванием на Земле.
В ожидании выдоха
«В ожидании выдоха» — это назидательная история о четырех женщинах, жизнь которых перевернулась с ног на голову в их 30 лет. История о том, что нельзя все воспринимать чересчур эмоционально. Нужно остановиться, осознать всю ситуацию — и выход найдется сам собой.
Роми и Мишель на встрече выпускников
Встреча выпускников через 10, 20, 30 лет после окончания школы — это проблема многих, ведь не всем удалось стать звездами и миллионерами. Но на примере главных героинь этот фильм показывает, что вырасти как личность — это не значит стать супербогатым и успешным, это значит научиться жить вне чужого мнения и быть самим собой.
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