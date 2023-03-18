7 по-настоящему губительных моделей поведения бабушек в адрес внуков

1. Бабушки склоняют внуков к поеданию пищи, вызывающей серьезные заболевания

Желаете внуку короткой жизни? / Фото: pravmir.ru

2. Бабушки считают, что ребенку нужно побольше отдыхать

Мама не права? / Фото: cityriga.lv

3. Бабушки считают, что внучки «наработаются потом, при муже»

Вот это бабушки пророчат внучкам в будущем, а пока пусть бездельничают на всю катушку...

4. Бабушки стремятся разрешить внуку запретное

Пока ты вроде как у нас, будем тебя покрывать во всем! / Фото: yandex.ru

5. Бабушки одержимы накормить внука молочкой вперемешку с горячей сдобой, вызывающей язву желудка

Ну покушай уже!





6. Бабушки считают, что внуки должны спать больше, чем кошки





7. Бабушки не одобряют лимитированное количество карманных денег их внуков

Купи всё, что хочешь! Маме не говори! / Фото: kommersant.ru