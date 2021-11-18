7 предметов одежды, которые сделают любого почти неуязвимым для пуль

Вещи, которые защитят от пуль.
Состоятельные, влиятельные и знаменитые люди постоянно сталкиваются с угрозой покушения на их жизнь и благосостояние. Такой человек не может себе позволить тяжелую защиту в повседневной жизни и профессиональной деятельности, а значит, он нуждается в таких средствах, которые будут надежно замаскированы. О них и пойдет речь.
1. Костюмы «Garrison»
Кто бы мог подумать, что костюмы Garrison такие.
Настоящий венец бронеодежды на каждый день. Компания-производитель этих костюмов находится в канадском Торонто. Многие считают, что пуленепробиваемая одежда Garrison – лучшая в мире. Каждый костюм шьется по индивидуальному заказу по снятым с конкретного клиента меркам . Цены начинаются от 20 тысяч долларов США за костюм.
2. Куртки «Caballero»
Такие носят многие знаменитости.
Курки повышенной защищенности от непревзойдённого мастера Мигеля Кабаллеро. Выглядит такая, как самая обычная кожаная куртка. На самом деле предмет гардероба имеет не самый плохой класс защиты. Выдерживает пистолетный выстрел с дистанции в 30 метров. Такую куртку точно носит известный актер Стивен Сигал.
3. Детская одежда «Caballero»
Для защиты самых маленьких.
Кроме курток компания мастера Кабаллеро производит и многочисленные образчики пуленепробиваемой детской одежды. Печально, но во многих странах такие вещи действительно пользуются солидным спросом. Стоит детская одежда с защитой от 300 до 3 тысяч долларов.
4. Плащи «Bullet Blocker»
Стильные плащи для надежной защиты.
Стильные плащи Bullet Blocker делают изящную отсылку к 30-ым годам XX века в США. В пальто есть кевларовая подкладка на молнии. При необходимости она может быть снята. Такие предметы одежды выдержат абсолютное большинство пистолетных калибров.
5. Майки «Elite Sterling Security»
Майки для самой незаметной защиты.
Посмотрев на любую из таких маек, будет сложно поверить, что они защищают от пуль. Но это действительно так. Стоит такое белье от 1.5 тысяч долларов. Шьются майки отдельно под каждого клиента. Заполучить такую можно, сделав специальный заказ. Разрабатывались Elite Sterling Security специально для знаменитостей.
6. Портфели «Inter-American Security Products»
Хороший портфель превращающийся в щит.
Компания Inter-American Security Products занимается производством сумок и портфелей с бронированием. При необходимости любой портфель компании легким движением руки превращается в ростовой щит, обеспечивающий широкую область защиты. Чаще всего такие «непримечательные» чемоданчики носят вовсе не VIP-персоны, а их телохранители. Стоят такие сумки от 1.5 тысяч долларов.
7. Жилеты «Execuvest»
Жилеты Execuvest для тех, кто под прицелом.
Эти элегантные жилеты производятся подразделением уже упомянутой Inter-American Security Products. Стоит такая одежка от 800 долларов, имеет кевларовую и керамическую подкладки, обеспечивающие высокий уровень защиты.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии