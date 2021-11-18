7 предметов одежды, которые сделают любого почти неуязвимым для пуль

Вещи, которые защитят от пуль.

1. Костюмы «Garrison»

Кто бы мог подумать, что костюмы Garrison такие.

2. Куртки «Caballero»

Такие носят многие знаменитости.

3. Детская одежда «Caballero»

Для защиты самых маленьких.

4. Плащи «Bullet Blocker»

Стильные плащи для надежной защиты.

5. Майки «Elite Sterling Security»

Майки для самой незаметной защиты.

6. Портфели «Inter-American Security Products»

Хороший портфель превращающийся в щит.

7. Жилеты «Execuvest»

Жилеты Execuvest для тех, кто под прицелом.