Что скрывает гигантская воронка в Южном Китае: Недавно обнаруженный затерянный первобытный мир

Недавно на юге Китая исследователи открыли настоящий затерянный первобытный мир. Глубоко под землёй в огромной карстовой воронке обнаружилось обширное пространство. Там произрастает первобытная пышная растительность, неизвестная современной науке. Учёные надеются найти и представителей животного мира.
Что такое карстовая воронка
Карстовые воронки именуют сенотами.
Сенот — это карстовая яма или воронка, образовавшаяся в результате естественного процесса обрушения коренных пород. Обычно слово «сенот» применяют, когда описывают ритуальные колодцы в Мексике и Центральной Америке. Перед глазами сразу возникают истории о загадочных ритуалах майя или ацтеков, их таинственные артефакты. Там таких сенотов тысячи, ведь это местность, где множество подземных рек. Недавно обнаруженная воронка или сенот в Южном Китае — совершенно другого рода открытие. Внутри, глубоко под землёй, глазам учёных открылся настоящий затерянный мир! Воронка скрывала нетронутый временем первобытный лес. Неисследованная доселе экосистема.
Воронка глубиной около 200 метров в Китае скрывала в себе первобытный лес.
Воронки в Китае многочисленны и велики
Карстовая местность – это ландшафт, насквозь пронизанный подземными водами. Они циркулируют через пласты растворимой соли и карбонатные породы, такие как гипс и известняк. Такие сеноты в Китае называют тянькэн (райская яма). В такой райской яме и обнаружили учёные недавно настоящий затерянный мир. Этот сенот был доселе неизвестен специалистам. Он находится возле деревни Пинъэ в провинции Лейе, Гуанси-Чжуанский автономный район. Он граничит с Вьетнамом. Этот регион входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Изучение миров, затерянных во времени
Согласно научным данным, эта воронка стала тридцатой в числе подобных сенотов, обнаруженных в данном регионе. Специалисты из Национального научно-исследовательского института пещер и карста США (NCKRI), заявили, что сама карстовая воронка не стала для них сюрпризом. Ведь в этом районе таких воронок множество. Южный Китай — это яркая карстовая топография. Тут невероятно много сенотов, которые скрывают в себе невероятные драматические тайны и пещер, ведущих в недра потусторонних миров.
Южный Китай богат подобными сенотами.
Учёные рассказали как образуются подобные воронки. Дождевая вода имеет в своём составе достаточно кислот, чтобы поглощать углекислый газ, когда она проходит через почву. В результате она становится ещё более кислой. После этого она заполняет в породе все трещины, пробивая настоящие туннели. С течением времени эти туннели образуют иногда довольно обширные подземные камеры. Со временем эти пространства становятся настолько большими, что слой почвы сверху обрушается, образуя воронку, сродни недавно обнаруженной в Китае. Большинство мексиканских воронок заполнены водой. В китайском сеноте спелеологи обнаружили древние деревья высотой до 40 метров – настоящий и нетронутый, первобытный затерянный мир.
Затерянный мир на дне воронки предстоит ещё изучить.
Деревья могут стать проблемой
Исследователи, которые немедля занялись изучением дна воронки, рассказали, что там произрастает густой подлесок. Высота растительности людям достигает до плеча. Это первобытное затерянное пространство по его мнению выглядит настолько причудливо и необычно, что учёный не удивится, найдя здесь неведомые доселе науке виды. Дно воронки похоже на иное измерение.
Дно воронки скрывало иной мир.
Ботаники всего мира затаили дыхание в ожидании новостей о новых видах деревьев. К тому же, любые открытия подобного рода могут ещё больше привлечь китайские власти к решению существующих проблем. Дело в том, что деревья в Китае — это больная тема. Пустыня Гоби и другие засушливые районы страны расширяются из-за чрезмерного выпаса скота, который привёл к истощению пограничной растительности, позволяя ветру и гравитации разрушать почвы. Государство за последние четыре десятилетия высадило 66 миллиардов деревьев в рамках борьбы с расширяющимися пустынями. Ежегодно покрывая территорию размером с Ирландию, эти новые деревья успешно замедляют рост китайских пустынь.
Люди идут по мосту в искусственных лесах в Кашгаре, Китай, которые, как говорят, лишь усиливают засуху, когда используются неместные деревья.
Тем не менее Трой Штернберг, географ из Оксфордского университета, Великобритания, считает эту тактику в корне ошибочной, которая может лишь усугубить проблемы. Это может спровоцировать нехватку воды. Ведь все посаженые деревья не произрастали в этих районах доселе и им необходимо очень много влаги. Так что такая практика провоцирует усиление негативных последствий глобального потепления за счёт сокращения этого ценного и жизненно необходимого ресурса для жизнедеятельности человека.
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