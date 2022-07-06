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Советы по обрезке, прищипке и подкормке петунии

Прекрасные петунии способны преобразить сад, наполнив его ярким цветением. Для того чтобы петунии формировали красивые пышные кустики и не вытягивались, их необходимо своевременно подстригать и прищипывать.
Это довольно простой процесс, который поможет сформировать пышные кустики с большим количеством побегов.
Для того чтобы осуществить прищипку петунии, срежьте верхушку молодого побега, эта простая процедура поможет стимулировать рост новых побегов. После прищипки стебли перестают расти в длину и начинают образовывать новые побеги, делающие кустики пышными. Прищипку следует проводить 2-3 раза за сезон.

Советы по обрезке, прищипке и подкормке петунии

Обрезку петунии следует проводить в том случае, если кустики сильно вытягиваются и растение теряет форму. При обрезке побеги обрезаются больше чем на половину, так чтобы осталось 6-8 листочков. Примерно на 10 день после обрезки начнут появляться новые побеги.

Советы по обрезке, прищипке и подкормке петунии

После прищипки и стрижки кустики следует подкормить.
Для приготовления удобрения в 10 литрах воды растворите 1 столовую ложку селитры аммиачной и 1 столовую ложку мочевины (карбамид). Подкормку следует осуществлять по влажно земле, после основного полива.

Советы по обрезке, прищипке и подкормке петунии

На следующий день петунии можно обработать стимулятором роста «Эпин».
Через 5 дней после азотистой подкормки, петуниям потребуется комплексное удобрение.



Советы по обрезке, прищипке и подкормке петунии

Для наилучшего эффекта распылите комплексное удобрение на листья после захода солнца.

Советы по обрезке, прищипке и подкормке петунии

Очень простой уход за петуниями поможет добиться потрясающего результата.
Все подробности о прищипке и обрезки петунии, а также о том, какие подкормки следует использовать, можно посмотреть на видео:


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