Шапочки для душа в помощь хозяйке

Удивительно, но обыкновенные шапочки для душа — это настоящее сокровище для хозяйки! Они очень помогут в хозяйстве и в ряде случаев даже упростят быт. Если покупать их оптом, по 100 шт. и более, то цена получается минимальная — около рубля за штуку!







В сезон арбузов шапочки пригодятся как нельзя кстати. Просто наденьте её на разрезанный арбуз и отправьте в холодильник — быстро и удобно!







Логично, что такими шапочками легко закрыть любую посуду без крышки и полотенца, особенно если у вас стоит дрожжевое тесто.







Шапочки спасут стол и полки от грязи. Просто наденьте их на бутылки из-под масла, крем для бритья и т. д.







В сезон грибов и ягод обязательно возьмите с собой не только ведро, но и шапочку. Тогда ею можно прикрыть ведро и спокойно поставить его в машину.







Наконец, такие шапочки идеальны для рассады! Они создадут мини-парник, а благодаря резинке будут крепко держаться на горшке.





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