Удивительно, но обыкновенные шапочки для душа — это настоящее сокровище для хозяйки! Они очень помогут в хозяйстве и в ряде случаев даже упростят быт. Если покупать их оптом, по 100 шт. и более, то цена получается минимальная — около рубля за штуку!
В сезон арбузов шапочки пригодятся как нельзя кстати. Просто наденьте её на разрезанный арбуз и отправьте в холодильник — быстро и удобно!
Логично, что такими шапочками легко закрыть любую посуду без крышки и полотенца, особенно если у вас стоит дрожжевое тесто.
Шапочки спасут стол и полки от грязи. Просто наденьте их на бутылки из-под масла, крем для бритья и т. д.
В сезон грибов и ягод обязательно возьмите с собой не только ведро, но и шапочку. Тогда ею можно прикрыть ведро и спокойно поставить его в машину.
Наконец, такие шапочки идеальны для рассады! Они создадут мини-парник, а благодаря резинке будут крепко держаться на горшке.
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Шапочки для душа в помощь хозяйке
Удивительно, но обыкновенные шапочки для душа — это настоящее сокровище для хозяйки! Они очень помогут в хозяйстве и в ряде случаев даже упростят быт. Если покупать их оптом, по 100 шт. и более, то цена получается минимальная — около рубля за штуку!
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