Как сделать цукаты из слив без сахара

Многие из нас склоняются к тому, чтобы заменять привычные сладости более здоровыми и полезными — сухофруктами и цукатами, например.



Но проблема в том, что нередко и полезность цукатов находится под вопросом, ведь для их изготовления используется очень много сахара. На самом деле приготовить цукаты, например, из слив можно и без сахара, ведь они и так довольно сладкие, да к тому же в них достаточно пектина, который создаст красивую глазурь.







Для цукатов берем спелые, но плотные и хорошие сливы без повреждений. Слишком мягкие и спелые сливы брать не стоит, однако именно их мы будем использовать в качестве секретного ингредиента для получения дополнительного сиропа. Отобранные сливы хорошо моем и сушим, а затем берем иголку или зубочистку и частыми быстрыми движениями проделываем в плодах отверстия до самой косточки — через них в процессе приготовления будет выходить сироп.







Косточки пока оставляем внутри плодов. Подготовленные сливы выкладываем на противень оставляя между плодами небольшое расстояние, также кладем на противень несколько спелых сочных слив, желательно сорта с тонкой кожицей. Духовку включаем на режим верх-низ и разогреваем до 90-100 градусов. Помещаем противень со сливами на средний уровень и оставляем примерно на 1 час при закрытой дверце.

За это время на поверхности слив появятся вот такие капельки сиропа. Поднимаем температуру до 180 градусов и держим сливы в духовке еще 10 мин.Затем вынимаем противень из духовки и при помощи вилки слегка придавливаем каждую сливу — так мы поможем сиропу выйти на поверхность. Отправляем противень вновь в духовку, теперь на 20 мин при температуре 120 градусов.После чего вновь придавливаем сливы, со всех сторон обмакиваем из в сиропе и оставляем остывать до комфортной для рук температуры. На этом же этапе удаляем из плодов косточки, для этого делаем надрез с боку, через которой легко вынимаем косточку.Снова разогреваем духовку до 120 градусов и ставим в нее сливы примерно на 1 час, после чего «массируем» заготовки и снова отправляем их в духовку при закрытой дверце. Повторяем эти действия до тех пор, пока все сливы не станут мягкими. Если в какой-то момент вы заметили, что на противне недостаточно сиропа, просто подложите спелые сочные сливы.Теперь можно переходить к финальной сушке, для этого разогреваем духовку также до 120 градусов, отправляем в нее противень, дверцу в этот раз оставляем слегка приоткрытой, например, создавая небольшую щель при помощи ложки. Сушим сливы до желаемого состояния. В нашем случае на это ушло около 3 часов.