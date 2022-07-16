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Как сделать цукаты из слив без сахара

Многие из нас склоняются к тому, чтобы заменять привычные сладости более здоровыми и полезными — сухофруктами и цукатами, например.

Но проблема в том, что нередко и полезность цукатов находится под вопросом, ведь для их изготовления используется очень много сахара. На самом деле приготовить цукаты, например, из слив можно и без сахара, ведь они и так довольно сладкие, да к тому же в них достаточно пектина, который создаст красивую глазурь.

Как сделать цукаты из слив без сахара

Для цукатов берем спелые, но плотные и хорошие сливы без повреждений. Слишком мягкие и спелые сливы брать не стоит, однако именно их мы будем использовать в качестве секретного ингредиента для получения дополнительного сиропа. Отобранные сливы хорошо моем и сушим, а затем берем иголку или зубочистку и частыми быстрыми движениями проделываем в плодах отверстия до самой косточки — через них в процессе приготовления будет выходить сироп.

Как сделать цукаты из слив без сахара

Косточки пока оставляем внутри плодов. Подготовленные сливы выкладываем на противень оставляя между плодами небольшое расстояние, также кладем на противень несколько спелых сочных слив, желательно сорта с тонкой кожицей. Духовку включаем на режим верх-низ и разогреваем до 90-100 градусов. Помещаем противень со сливами на средний уровень и оставляем примерно на 1 час при закрытой дверце.



Как сделать цукаты из слив без сахара

За это время на поверхности слив появятся вот такие капельки сиропа. Поднимаем температуру до 180 градусов и держим сливы в духовке еще 10 мин.

Как сделать цукаты из слив без сахара

Затем вынимаем противень из духовки и при помощи вилки слегка придавливаем каждую сливу — так мы поможем сиропу выйти на поверхность. Отправляем противень вновь в духовку, теперь на 20 мин при температуре 120 градусов.
После чего вновь придавливаем сливы, со всех сторон обмакиваем из в сиропе и оставляем остывать до комфортной для рук температуры. На этом же этапе удаляем из плодов косточки, для этого делаем надрез с боку, через которой легко вынимаем косточку.

Как сделать цукаты из слив без сахара

Снова разогреваем духовку до 120 градусов и ставим в нее сливы примерно на 1 час, после чего «массируем» заготовки и снова отправляем их в духовку при закрытой дверце. Повторяем эти действия до тех пор, пока все сливы не станут мягкими. Если в какой-то момент вы заметили, что на противне недостаточно сиропа, просто подложите спелые сочные сливы.
Теперь можно переходить к финальной сушке, для этого разогреваем духовку также до 120 градусов, отправляем в нее противень, дверцу в этот раз оставляем слегка приоткрытой, например, создавая небольшую щель при помощи ложки. Сушим сливы до желаемого состояния. В нашем случае на это ушло около 3 часов.

Как сделать цукаты из слив без сахара

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Сливыцукаты
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