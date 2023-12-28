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6 продуктов, срок годности которых не помешает проверять как можно чаще




На первый взгляд эти продукты остаются неизменными долгое время. Часто на кухнях они хранятся годами, и хозяйки даже не подозревают, что они давно испортились и использовать их для готовки опасно. Мы можем даже забыть, как долго эти продукты там находятся. Novate.ru предлагает провести ревизию и избавиться от опасных жителей кухни.

1. Мука


Чтобы уберечь муку от порчи, ее нужно правильно хранить. /Фото: images.unian.net

Чтобы уберечь муку от порчи, ее нужно правильно хранить. /Фото: images.unian.net

 

При правильном хранении мука может оставаться пригодной для готовки целый год. Чтобы она оставалась свежей как можно дольше, муку следует хранить в герметичном контейнере и в прохладном месте. Еще одно обязательное условие ее сохранности и свежести: нужно периодически проверять содержимое пакета, убедиться, что в нем не завелись жучки. Если неприятные посетители все же появились, то муку нужно выбрасывать. Появиться они могут и в других сыпучих продуктах. В опасности находятся: манная крупа, рис, сахар, пшено.

2. Травы и специи


Приправы не могут храниться вечно, даже если на вид они остаются такими же, как были раньше. /Фото: i.pinimg.com

Приправы не могут храниться вечно, даже если на вид они остаются такими же, как были раньше. /Фото: i.pinimg.com

 

Сушеные травы и специи не обязательно портятся, если будут долго лежать на полке, но со временем они могут потерять свои ароматические и вкусовые качества. Периодически на кухне в личном отделе трав и специй нужно проводить ревизию. Если приправы лежат слишком долго, а именно более двух лет, то их нужно безжалостно отправлять в мусорное ведро и заменять новыми.

3. Крекеры и печенье


С крекерами стоит проявить крайнюю осторожность. /Фото: vesty.co.il

С крекерами стоит проявить крайнюю осторожность. /Фото: vesty.co.il

 

Обязательно нужно выбрасывать любые крекеры или другие продукты на основе зерна, которые хранились в ящике на кухне в течение длительного времени. Чем дольше эти продукты простаивают на полке, тем выше вероятность того, что ими можно отравиться. Крекеры, по аналогии с мукой, — одно из любимых лакомств жучков. На первый взгляд они могут быть не видны и прятаться внутри еды, так что хранить слишком долго крекеры не стоит.

4. Масла и кулинарные добавки


Масло не стоит хранить на подоконнике или другом светлом месте. /Фото: gogetnews.info

Масло не стоит хранить на подоконнике или другом светлом месте. /Фото: gogetnews.info

 

Растительные масла начинают быстро портиться при воздействии воздуха, света и тепла. Даже если бутылка масла не открыта, она может стать негодной, если хранится в теплой или светлой кухне. Прежде чем использовать для готовки растительное масло, которое уже долго хранится, нужно открыть его и понюхать. Если продукт имеет металлический, мыльный или горький запах, его нужно выбросить без сожаления.

Полезный совет от Novate.ru: Нужно регулярно проверять срок годности любых кулинарных соусов, масел и добавок в шкафчиках кухни. Любые банки и бутылочки, срок хранения которых истек, нужно сразу утилизировать, особенно если они регулярно подвергались воздействию тепла. Их использование может привести не только к отравлению, но и большей опасности: аэрозольные распылители могут взрываться под воздействием тепла, поэтому лучше купить новый продукт, чем потом сожалеть о том, что оставили просроченный, пожалев денег.

5. Орехи


Любые орехи перед употреблением нужно проверять на свежесть. /Фото: pro-consulting.ua

Любые орехи перед употреблением нужно проверять на свежесть. /Фото: pro-consulting.ua

 

У большинства орехов срок годности составляет шесть месяцев или даже меньше. На вид они всегда остаются неизменными и кажется, что могут храниться сколько угодно долго, но на самом деле это не так из-за их состава. Орехи имеют высокое содержание масла, что может привести к их порче быстрее, чем других сыпучих и «сухих» продуктов в кухне. Кедровые орехи портятся особенно быстро, их лучше вообще не хранить, а покупать свежими. Чтобы не переживать за свое здоровье, не лишним будет сделать простой тест на их свежесть: для этого нужно проверить запах. Если орехи имеют вяжущий запах или пахнут как лекарства, их нужно выбросить.

6. Дрожжи


Дрожжи лучше всего хранить в холодильнике, и то недолго. /Фото: uk.readingontheweb.com

Дрожжи лучше всего хранить в холодильнике, и то недолго. /Фото: uk.readingontheweb.com

 

Если вам когда-нибудь случалось делать дрожжевое тесто, которое в итоге не поднималось, то вы сталкивались с пропавшими дрожжами. Этот продукт по истечению срока годности теряет все свои свойства. Даже при правильном хранении в холодильнике дрожжи остаются свежими и качественными только в течение трех или четырех месяцев. Перед тем, как затеять выпечку стоит обязательно проверить срок годности дрожжей, чтобы избежать проблем с тестом и желудком.

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