Даниэль Дефо: за что прославленного писателя приковали к позорному столбу

Даниэль Дефо считается классиком мировой литературы. Он известен, прежде всего, своим произведением «Робинзон Крузо». Но мало кто знает, что писатель публиковал политические памфлеты на злобу дня, занимался вынужденным шпионажем, и однажды даже был привязан к позорному столбу. О необычных жизненных перипетиях писателя – далее в обзоре.
Даниэль Дефо. Открытка.
Знаменитый автор приключений о Робинзоне Крузо родился примерно в 1660 году в семье мясника Джеймса Фо. Родители прилагали все усилия, чтобы их сын выучился и стал пастором, но политика и коммерция занимали ум юноши гораздо сильнее, нежели богослужение. После окончания учебы Даниэль устраивается помощником коммерсанта и колесит по Европе.
Спустя некоторое время, чтобы сделать свою фамилию более благозвучной и скрыть простое происхождение, Даниэль добавляет к ней приставку «Де». Он самостоятельно занимается бизнесом, но прогорает.
Даниэль Дефо у позорного столба. Иллюстрация Аира Кроу.
В то же время писатель начинает анонимно издавать сатирические памфлеты на злобу дня. Имя Дефо стало известно в 1701 году после публикации памфлета «Чистопородный англичанин». Писатель высмеял надменных аристократов и выступил в защиту короля Вильгельма Оранского (голландца по происхождению). Через год вышел памфлет, который наделал еще больше шума, чем предыдущий – «Простейший способ разделаться с раскольниками». Правительство настигло Даниэля Дефо, и в наказание с него взяли денежный штраф, дали семь лет условно и привязали к позорному столбу на площади, где каждый мог над ним потешаться.
После расправы Даниэль Дефо был опустошен морально и материально. Он не мог содержать жену и несколько детей. В 1703 году к нему обратился Роберт Гарлей (в будущем видный государственный деятель) с предложением «решить все проблемы». Писателя помиловали, выплатили за него штраф и пособие для семьи. В обмен на это Даниэль Дефо должен был освещать политику королевства в печати в выгодном для правительства свете. Плюс ко всему писатель собирал «нужные» сведения в Шотландии, или попросту шпионил.
Обложка к изданию «Робинзон Крузо».
Работая тайным агентом, Даниэль Дефо продолжал свою литературную деятельность. В 1719 году увидел свет роман «Робинзон Крузо», который вписал имя автора в историю мировой классической литературы. В основе произведения лежит реальная история моряка, прожившего на острове несколько лет после кораблекрушения. Своего героя писатель «поселил» на острове на 28 лет и дополнил его образ своими душевными переживаниями. Роман имел грандиозный успех.
После этого автор написал еще два продолжения о приключениях Робинзона Крузо, но эти произведения публика приняла гораздо спокойнее.
Старая надгробная плита Даниэля Дефо и современный памятник автору.
В старости Даниэль Дефо снова оказался в долгах. Пытаясь избавиться от кредиторов, он переписал свое имущество на сына. Тот, в свою очередь, выбросил старика на улицу, и ему пришлось доживать свой век в нищете и одиночестве.
Но бессмертный роман «Робинзон Крузо» до сих пор будоражит умы не только подростков, но и людей в возрасте.
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Даниэль Дефо: за что прославленного писателя приковали к позорному столбу
Даниэль Дефо считается классиком мировой литературы. Он известен, прежде всего, своим произведением «Робинзон Крузо». Но мало кто знает, что писатель публиковал политические памфлеты на злобу дня, занимался вынужденным шпионажем, и однажды даже был привязан к позорному столбу. О необычных жизненных перипетиях писателя – далее в обзоре.
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