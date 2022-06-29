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Мощный клей из желатина, который клеит пластик, дерево, стекло и т.д.

Сделайте мощный супер-клей из простых материалов. Он отлично подойдёт для поделок: для склейки пенопласта, пластика, стекла, картона, дерева.

Мощный клей из желатина, который клеит пластик, дерево, стекло и т.д.

Доведите 3 ст. л. воды до кипения. Добавьте в воду 10 гр. быстрорастворимого желатина. Размешайте.

Мощный клей из желатина, который клеит пластик, дерево, стекло и т.д.

Сюда же отправьте 1 ст. л. уксусной эссенции 70 %.

Мощный клей из желатина, который клеит пластик, дерево, стекло и т.д.

И 1 ч. л. глицерина из аптеки. Размешайте.

Мощный клей из желатина, который клеит пластик, дерево, стекло и т.д.

Клей готов! Можно пользоваться.

Мощный клей из желатина, который клеит пластик, дерево, стекло и т.д.

Он надёжно склеивает, только ему надо дать побольше времени (от 2 часов), чтобы крепко схватиться. Клей можно использовать в течение долгого времени: просто подогрейте его, чтобы он стал жидким, и клейте.

Мощный клей из желатина, который клеит пластик, дерево, стекло и т.д.

Подробнее о том, как сделать супер-клей своими руками, смотрите в видео ниже:


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Желатинклей
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