Мощный клей из желатина, который клеит пластик, дерево, стекло и т.д.

Сделайте мощный супер-клей из простых материалов. Он отлично подойдёт для поделок: для склейки пенопласта, пластика, стекла, картона, дерева.







Доведите 3 ст. л. воды до кипения. Добавьте в воду 10 гр. быстрорастворимого желатина. Размешайте.







Сюда же отправьте 1 ст. л. уксусной эссенции 70 %.







И 1 ч. л. глицерина из аптеки. Размешайте.







Клей готов! Можно пользоваться.







Он надёжно склеивает, только ему надо дать побольше времени (от 2 часов), чтобы крепко схватиться. Клей можно использовать в течение долгого времени: просто подогрейте его, чтобы он стал жидким, и клейте.







Подробнее о том, как сделать супер-клей своими руками, смотрите в видео ниже:



