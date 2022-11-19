Почему радиостанции «Голос Америки» было запрещено вещать на территории США

Нацистская пропаганда дала чудовищные всходы. /Фото: archive.org.

Но всякая война заканчивается. /Фото: art-apple.ru.

Началась другая война, иного свойства. /Фото: games.mail.ru.

Голос Америки вновь пригодился. /Фото: russian.rt.com.

Реальная жизнь в США отличалась от того, что звучало в пропаганде для Европы и СССР. /Фото: samsebeskazal.com.

Холодная война вылилась во множество грязных конфликтов. /Фото: livejournal.com.

Голос Америки постоянно менялся. /Фото: fishki.net.

В перестройку все смешалось в стране и в головах. /Фото: stihi.ru.

Голос Америки в США разрешил только Барак Обама . /Фото: vanityfair.com.