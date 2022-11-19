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Почему радиостанции «Голос Америки» было запрещено вещать на территории США


Почему радиостанции «Голос Америки» было запрещено вещать на территории США

Вторая мировая война стала точкой кристаллизации скопившихся на земле конфликтов и противоречий между странами и обществами. В решительной схватке схлестнулись экономики, народы, государства, армии, спецслужбы, идеологии. Последний идеологический фронт хотя и был невидимым, являлся одним из важнейших. Здесь-то и началась история главного рупора способы и демократии XX века.

Нацистская пропаганда дала чудовищные всходы. /Фото: archive.org.

Нацистская пропаганда дала чудовищные всходы. /Фото: archive.org.

 

Еще до начала Второй мировой войны нацисты приложили просто неимоверные пропагандистские усилия для правильной мотивации собственного населения, одурманивания немецкого рабочего класса и оболванивания представителей других народов. Пропаганда ведомства Йозефа Геббельса дала по истине чудовищные всходы. Работала немецкая агитация и пропаганда не только в самой Германии, но странах Европы, Африке, Америке, а через тайные организации и в самом СССР. Уже после начала войны, страны антигитлеровской коалиции не могли мириться с немецкой пропагандой, а потому приходилось создавать все более действенные инструменты для ее нейтрализации.
Но всякая война заканчивается. /Фото: art-apple.ru.

Но всякая война заканчивается. /Фото: art-apple.ru.

 

Американцы подошли к решению проблемы со свойственной им основательностью.
В 1942 году была создана радиостанция «Voice of America» - «Голос Америки», главной задачей которой стала нейтрализации фашистской пропаганды в странах Европы. Необходимо это было в том числе для того, чтобы постепенно проигрывающая войну нацистская Германия лишалась поддержки среди населения, а армии стран-союзниц не сталкивались с сопротивлением со стороны местного населения.


Началась другая война, иного свойства. /Фото: games.mail.ru.

Началась другая война, иного свойства. /Фото: games.mail.ru.

 

Однако, война закончилась. И «Голос Америки», создававшийся для благой цели, оказался не нужен. Правда, совсем ненадолго, ведь почти сразу же между Советском Союзом и новой «Антантой» началась другая война – холодная. На момент 1945 года репутация СССР была исключительно положительной. Что иронично – не без помощи американцев. С 1941 года в Соединенных Штатах Америки прилагались огромные усилия для улучшения имиджа «коммунистической России». Делалось это в том числе при помощи Голливуда. А потому после начала холодной войны американцам пришлось в скором порядке делать все то же самое, но только на оборот – стремительно портить имидж СССР как в глазах своего населения, так и в глазах населения стран Европы. И здесь вновь пригодился едва не ушедший на пенсию «Голос Америки».
Голос Америки вновь пригодился. /Фото: russian.rt.com.

Голос Америки вновь пригодился. /Фото: russian.rt.com.

 

По некоторым данным финансирование VOA было увеличено в 4-5 раз с началом холодной войны. В 1948 году конгресс США принял закон Смита-Мундта «Об обмене в сфере информации и образования». Первоначально «Голос Америки» занимался только улучшением имиджа США в Европе и почти не уделял внимания коммунистам. Однако постепенно это менялось.

Кроме того, в законе Смита-Мундта содержался пункт 502 «О мерах по ограничению распространения собственно пропагандистской информации на территории США, чтобы не подвергать американцев когнитивному диссонансу между внутренней и внешней пропагандой». Как несложно догадаться, данный пункт был нужен для того, чтобы у рядового гражданина в голове не появлялось ненужных «сомнений» по поводу проводимой властями политики. Поправка фактически запрещала вещание «Голоса Америки» на территории самой Америки! Все потому, что транслируемое пропагандистское изображение жизни в США во внутрь страны сильно отличалось от того, что вещалось за ее пределы.
Реальная жизнь в США отличалась от того, что звучало в пропаганде для Европы и СССР. /Фото: samsebeskazal.com.

Реальная жизнь в США отличалась от того, что звучало в пропаганде для Европы и СССР. /Фото: samsebeskazal.com.

 

В 1949 году в «Голове Америки» начинают появляется «национальные отделения». Это отдельные станции, которые должны были вещать на территории социалистического лагеря и СССР на национальных языках. Больше всего внимания уделялось нациям, живущим на границах СССР, а также всевозможным нацменьшинствам. С годами число языков VOA росло. Одно уже к 1950-ым годам стало понятно: советская контрпропаганда работает слишком эффективно. Кроме того, стали появляться антенны-глушилки, которые в самом СССР потом в шутку прозовут «Джаз КГБ».
Холодная война вылилась во множество грязных конфликтов. /Фото: livejournal.com.

Холодная война вылилась во множество грязных конфликтов. /Фото: livejournal.com.

 

С каждым новым годом американская пропагандистская машина развивалась все сильнее. На содержание «Голоса Америки» выделялись огромные деньги. Кроме того, станцию было решено переименовать в «Радио Свобода». Сделано это было лишь для того, чтобы убрать из названия слово «Америка». Еще позже появилось подразделения по вещанию непосредственно на страны соцлагеря – «Свободная Европа». А 1972 году в закон Смита-Мундта приняли новые поправки, которые не просто ограничили, а полностью запретили вещание филиалов «Радио Свобода» на территории США.
Голос Америки постоянно менялся. /Фото: fishki.net.

Голос Америки постоянно менялся. /Фото: fishki.net.

 

К началу 1980-х годов Советский Союз уже начинало лихорадить от последствий «Косыгинских реформ» 1965 года. Планомерно уничтожавшаяся десятилетиями социалистическая экономика закономерным образом впала в кризис и дефицит. Началась завершающая фаза контрреволюции в советском обществе: сначала последовала Перестройка, а затем рухнула и страна. В 1987 году в доживавшем свое СССР было официально разрешено вещание «Радио Свобода». Население, доведенное до гнева экономическим кризисом и одурманенное перестроичной пропагандой, проявило немалый интерес и к «правде» из-за океана.
В перестройку все смешалось в стране и в головах. /Фото: stihi.ru.

В перестройку все смешалось в стране и в головах. /Фото: stihi.ru.

 

После распада Советского Союза финансирования филиалов «Радио Свобода» сократили. Большинство станций уже не вещает. В то же время VOA продолжает иметь филиалы в интернете и окучивать пользователей при помощи статей и видео на своих сайтах. После уничтожения советской власти и поражения группировок транснациональной буржуазии в «лихие 90-е» в странах бывшего СССР «Радио Свобода» нашли новую задачу: пропаганда против государств СНГ и ОДКБ.

В США вещание «Voice of America» разрешил только Барак Обама указом от 2013 года.
Голос Америки в США разрешил только Барак Обама. /Фото: vanityfair.com.

Голос Америки в США разрешил только Барак Обама. /Фото: vanityfair.com.

 

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Почему радиостанции «Голос Америки» было запрещено вещать на территории США

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Почему радиостанции «Голос Америки» было запрещено вещать на территории СШАПодписаться на мой Instagram
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