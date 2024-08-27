Вперёд в прошлое: 20 странных и смешных фотографий из прошлого

Развлекались как могли.

1. Даже очень необычно для ретро-фото

Новости СМИ2 Мужчина с медвежонком по улицам города.

2. Жить легко

Фотокадр вызывает недоумение: то ли вода вышла из берегов и затопила пляж, то ли люди так отдыхали в 1953 году?

3. Вам открытка пришла

Французская открытка 1900 года с изображением девочки, которую щипает аист.

4. Отвлекающий маневр

Как часто друзья с нами хотят пошутить.

5. Митинг

Демонстрация 1921 года против запрета пить вино.

6. Дуэль

Это всего лишь фотокадр тестирования бронежилета.

7. Деревянные купальники

В 30-х годах купальники прикрывали все .

8. Фрекен Бок

Услужливая ворона то ли укладывает малыша спать, то ли будит.

9. Фигура коня

Надо внимательно всмотреться в фото и уловить смысл

10. Обжорливая хозяйка

Не успело остыть, но надо попробовать .

11. Толстый папа бегемот

Чего не сделаешь ради своей любимой внучки.

12. Человеконожка

Оригинальная идея танца.

13. Собака лучший друг человека

Пес переодетый в костюм.

14. Тысяча книг и я

Определенно у автора этой фотографии была цель . Но какая?

15. На берегу реки

В зо-ые года папы учили так своих детей плавать.

16. Юмористическое ретро фото

И кони сыты, и волки целы.

17. Держи меня крепче, папа

Прям как из волшебника Изумрудного города

18. Ролики и скакалка

А Вы смогли бы на одной ноге кататься, да еще прыгать на скакалке?

19. Лондон 1939 год

Опасность может подстерегать на каждом шагу

20. Африканские скачки

Первые и последние олимпийские игры в Африке .