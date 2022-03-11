Древние методы лечения, вызывающие ужас

Доменико ди Бартоло. Фреска «Уход за больными». Зал паломников в госпитале Санта Мария делла Скала в Сиене







В наши дни, когда речь заходит о хирургическом вмешательстве, перед глазами возникает стерильное операционное отделение, где пациента, находящегося под воздействием анестезии, оперируют специалисты, вооружённые тончайшими медицинскими инструментами. Но так было не всегда. Первые хирургические опыты, в том числе такие, как наложение швов, ампутация конечностей, прижигание открытых ран, восходят к глубокой древности. Однако самой старой процедурой в истории медицины считается трепанация, то есть образование искусственного отверстия в костной ткани черепа.



Слово трепанация происходит от греческого слова «trypanon», что означает «высверленное отверстие». Процесс трепанации предполагает удаление части костной структуры черепа путём сверления или выскабливания. В результате операции древний лекарь достигал твёрдой мозговой оболочки – необычайно прочного слоя ткани, защищающего мягкие ткани мозга от травм. Как правило, трепанация черепа применялась для лечения внутричерепных заболеваний.







Иероним Босх. Извлечение камня глупости. Музей Прадо в Мадриде



Существует распространённое убеждение, что трепанация характерна главным образом для некоторых районов Перу, поскольку именно там были найдены черепа с наиболее впечатляющей деформацией.

Хирургическое мастерство древних перуанцев, безусловно, завораживает современных учёных, но, нужно признать, что черепа с явными признаками трепанации были обнаружены также в странах Европы, в России, в Африке, в Полинезии, в Китае и в Южной Америке. А в некоторых культурах такая практика существует и поныне.Трепанация, сделанная две тысячи лет назад в пустыне Наска в ПеруНачало исследованию этого явления было положено во Франции в XVII веке. В 1685 году член монашеского ордена бенедиктинцев французский филолог и историк Бернар де Монфокон обнаружил при раскопках в Кошереле череп с характерным отверстием. Специалисты начали всерьёз изучать случаи трепанации лишь полтора века спустя, поэтому учёное сообщество тогда не придало открытию де Монфокона никакого значения. Пришлось дожидаться 1816 года, пока французский географ и картограф Жан-Дени Барбье дю Бокаж не обнаружил второй подобный череп в Ножан-ле-Вьерж. Осмотр черепа показал, что отверстие в его костной ткани было сделано преднамеренно, а не является результатом какой-либо травмы, несчастного случая или боевого ранения. Исследователей больше всего поразил тот факт, что операции по трепанации проводились на живых людях, и в большинстве случаев пациенты выживали.Археологические раскопки древних французских поселений дали новый материал для исследователей. Сотни черепов с признаками трепанации были обнаружены в гроте Мёртвого человека на юге Франции, а также в древних погребальных и культовых сооружениях в департаменте Лозер. Все они относятся к эпохе неолита. Учёные оценивают возраст останков в 4000-5000 лет. Так, в одном из захоронений находилось сто двадцать черепов, сорок из которых имели следы трепанации. Зачастую отверстия были сделаны путём выскабливания костной ткани при помощи очень твёрдого остроконечного камня, такого как кремень или обсидиан, причём размеры повреждений могли варьироваться от нескольких сантиметров в диаметре до почти половины черепа.Более восьмидесяти процентов пациентов, перенёсших трепанацию в эпоху неолита, чьи черепа были найдены во время раскопок, проживали месяцы, а то и годы после операции. Об этом свидетельствует начавшийся процесс заживления вокруг повреждённого участка. Так, на многих черепах учёными были обнаружены очаги отложения кальция – явный показатель нового роста костей и исцеления. В отдельных случаях образовавшиеся в результате трепанации отверстия полностью затягивались. Если же никаких признаков заживления не наблюдалось, логично было предположить, что человек умер во время операции или сразу после неё.Череп девушки, выжившей после трепанации, сделанной кремневым резцом. Эпоха неолита (3500 г. до н.э.). Музей естествознания в ЛозаннеДо недавних пор захоронение, обнаруженное во французском Энсисхайме, считалось самым ранним по времени образцом трепанации. Теперь первенство принадлежит захоронению, найденному на территории Украины. Учёные датируют останки из Энсисхайма 5100 — 4900 годами до нашей эры, причём речь идёт о человеке, прооперированном дважды, и в обоих случаях удачно перенёсшем хирургическое вмешательство.Когда дело касается глубокой древности, чем дальше учёные продвигаются в своих исследованиях, тем больше перед ними возникает вопросов. Существует множество гипотез, призванных объяснить, почему древние цивилизации прибегали к этой в высшей степени деликатной хирургической процедуре. Современные представители коренных народов, чьи целители по-прежнему практикуют трепанацию, утверждают, что эта процедура понижает внутричерепное давление, избавляет от головных болей, эпилепсии и психических расстройств. В отдельных случаях трепанация используется для ритуальных целей, чтобы укротить злых духов, которые вызывают болезни.Амулеты из фрагментов человеческого черепа, вырезанных во время трепанации. Культура полей погребальных урн (IX век до н.э.). Музей Кинтана в БаварииНовейшие мировые исследования показывают, что данная практика применялась для облегчения боли при ранениях в голову. Эта гипотеза косвенно подтверждается статистическими данными, поскольку взрослые мужчины, регулярно принимающие участие в военных действиях, гораздо чаще подвергались трепанации, чем женщины и дети.Стремительное развитие науки в XIX веке привело к передовым открытиям в области медицины, в частности, стала широко применяться анестезия, а врачи получили возможность оперировать в стерильных условиях. В прежние времена пациентов, для которых трепанация была вынужденной мерой, оперировали по антисептическим стандартам XVIII-XIX века, иначе говоря, в антисанитарных условиях. Смертность от сепсиса в результате таких операций была практически стопроцентной. К сожалению, антибиотики и прочие препараты, препятствующие развитию инфекций, тогда ещё не входили в арсенал врачей.Генрих Семирадский. Доверие Александра Македонского к врачу ФилиппуСегодня исследователи и медики ломают голову над загадкой, откуда древние врачи получили навыки, необходимые для такой сложной хирургической операции, если подобными навыками не обладали врачи в XVIII-XIX столетиях. Как, используя лишь заостренный камень, они убирали необходимое количество костной материи и добирались до мозга, не повредив кровеносные сосуды, твёрдую мозговую оболочку и мозг? Самое удивительное, что современные учёные не располагают доказательствами, свидетельствующими об эволюции этой процедуры, о многочисленных экспериментах и ошибках древних врачей. При этом, древние методы трепанации, полученные целителями коренных народов от прадедов и используемые до сих пор, по-прежнему обеспечивают невероятно высокую выживаемость пациентов.Врач, лечащий пациентаВ наши дни в условиях высокоразвитой медицины современные врачи стараются воздерживаться от этой сложнейшей операции, связанной с повышенными рисками и требующей ювелирного хирургического мастерства , прибегая к ней лишь в том случае, когда иного средства не остаётся. Удивительные успехи древних докторов, не имевших в своём распоряжении ни антибиотиков, ни анестезии, ни хирургических инструментов, свидетельствуют о феноменально обширных научных познаниях наших далёких предков из эпохи неолита.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)