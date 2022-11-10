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Жалюзийные двери в разных комнатах

Жалюзийные двери стали популярны благодаря своей многофункциональности и универсальности. Их можно использовать не только по прямому назначению, но и необычным образом! Преобразите свой интерьер таким необычным декором, как жалюзийные двери.

Использовать их просто как двери — это самый базовый вариант. Например, двери в ванную или гардеробную

Жалюзийные двери в разных комнатах
Жалюзийные двери в разных комнатах

Жалюзийные двери в разных комнатах

Жалюзийные двери являются отличным декоративным элементом зонирования комнаты

Жалюзийные двери в разных комнатах

Жалюзийные двери в разных комнатах



Жалюзийные двери в разных комнатах

Дополните окна жалюзийными дверками, которые будут защищать от солнца и посторонних глаз

Жалюзийные двери в разных комнатах

Жалюзийные двери в разных комнатах

Жалюзийные двери в разных комнатах

Жалюзийные двери в разных комнатах

На балконе жалюзийные двери можно использовать, чтобы организовать хранение

Жалюзийные двери в разных комнатах

Жалюзийные двери в разных комнатах

Жалюзийные двери в разных комнатах

На кухне жалюзийные двери тоже отлично смотрятся

Жалюзийные двери в разных комнатах

Жалюзийные двери в разных комнатах

Жалюзийные двери в разных комнатах

В ванной их применяют для оформления экранов

Жалюзийные двери в разных комнатах

Жалюзийные двери в разных комнатах

А также в качестве ревизионного люка

Жалюзийные двери в разных комнатах

Жалюзийные двери в разных комнатах

И, наконец, хранения в ванной комнате

Жалюзийные двери в разных комнатах

Жалюзийные двери в разных комнатах

Жалюзийные двери в разных комнатах

Необычное, но стильное решение — изголовье кровати

Жалюзийные двери в разных комнатах

Жалюзийные двери в разных комнатах

Конечно же, жалюзийные двери можно установить на шкаф

Жалюзийные двери в разных комнатах

Жалюзийные двери в разных комнатах

Жалюзийные двери в разных комнатах

Жалюзийные двери в разных комнатах

Ещё один отличный вариант использования — экран для батареи

Жалюзийные двери в разных комнатах

Жалюзийные двери в разных комнатах
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