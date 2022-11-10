Жалюзийные двери стали популярны благодаря своей многофункциональности и универсальности. Их можно использовать не только по прямому назначению, но и необычным образом! Преобразите свой интерьер таким необычным декором, как жалюзийные двери.
Использовать их просто как двери — это самый базовый вариант. Например, двери в ванную или гардеробную
Жалюзийные двери являются отличным декоративным элементом зонирования комнаты
Дополните окна жалюзийными дверками, которые будут защищать от солнца и посторонних глаз
На балконе жалюзийные двери можно использовать, чтобы организовать хранение
На кухне жалюзийные двери тоже отлично смотрятся
В ванной их применяют для оформления экранов
А также в качестве ревизионного люка
И, наконец, хранения в ванной комнате
Необычное, но стильное решение — изголовье кровати
Конечно же, жалюзийные двери можно установить на шкаф
Ещё один отличный вариант использования — экран для батареи
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Жалюзийные двери в разных комнатах
Жалюзийные двери стали популярны благодаря своей многофункциональности и универсальности. Их можно использовать не только по прямому назначению, но и необычным образом! Преобразите свой интерьер таким необычным декором, как жалюзийные двери.
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