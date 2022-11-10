Жалюзийные двери в разных комнатах

Жалюзийные двери стали популярны благодаря своей многофункциональности и универсальности. Их можно использовать не только по прямому назначению, но и необычным образом! Преобразите свой интерьер таким необычным декором, как жалюзийные двери.



Использовать их просто как двери — это самый базовый вариант. Например, двери в ванную или гардеробную













Жалюзийные двери являются отличным декоративным элементом зонирования комнаты



















Дополните окна жалюзийными дверками, которые будут защищать от солнца и посторонних глаз



















На балконе жалюзийные двери можно использовать, чтобы организовать хранение















На кухне жалюзийные двери тоже отлично смотрятся















В ванной их применяют для оформления экранов











А также в качестве ревизионного люка











И, наконец, хранения в ванной комнате















Необычное, но стильное решение — изголовье кровати











Конечно же, жалюзийные двери можно установить на шкаф



















Ещё один отличный вариант использования — экран для батареи









Читать далее →