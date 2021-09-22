На какие уловки идут режиссёры, чтобы заполучить эффектный кадр: 8 «секретных» трюков

Искусство кинематографа мало кого оставляет равнодушным. Мы с интересом смотрим новинки, практически у каждого у нас есть любимые фильмы, которые буквально приковывают взгляд к экрану. Но что делает киноленты настолько реалистичными? Как снимаются душераздирающие эпизоды гибели героев или пронизывающие ужасом сцены триллеров? Для создания эффекта достоверности в арсенале создателей фильмов имеется множество интересных приемов, которые постоянно совершенствуются.
1. Массовка – это не всегда люди
В фильме «Король говорит» для массовки использовались манекены.
В фильме герои не действуют в вакууме и во многих эпизодах должно быть задействовано много людей. В прежние времена использовалась живая массовка, и это было и дорого и сложно. Сегодня для таких съемок людей на заднем плане «дорисовывают» с помощью компьютерной графики или используют надувные манекены. Например, по информации Novate.ru, массовку в фильме Тома Хупера «Король говорит!» создавали именно манекены.
2. Стекло – на самом деле не стекло
На съемках актеры эффектно вылетают через бутафорское стекло.
Настоящие герои всегда идут вперед и в фильмах они очень эффектно вылетают через окна или стеклянные стены, рассеивая каскад осколков. Зачастую этот трюк выполняют сами актеры и конечно, никто из них не согласен подвергаться риску, штурмуя настоящее стекло. Это опасно порезами и травмами. Поэтому для таких сцен используют бутафорское стекло и долгое время его изготавливали из сахара. Да, именно из этого сладкого продукта, с которым мы пьем чай. Такое стекло так же зрелищно разлетается острыми осколками, но оно безопасно и зритель не отличит его от настоящего. В последнее время на смену сахару пришел тонкий пластик.
3. Повесить героя и оставить актера в живых
Актера страхует вторая, невидимая для зрителя веревка.
В сценах, когда герой по сюжету прощается с жизнью, накидывая на шею петлю, актеры зачастую также обходятся без каскадеров. И выглядит все очень натуралистично. Секрет кроется в использовании двух веревок для этого трюка. Одну мы видим в кадре, а вторая скрывается под одеждой и крепится к поясу актера. Изображая повешенного, он висит как раз на второй веревке.
4. Овощная и фруктовая озвучка
Жуткие звуки в фильмах издают овощи и фрукты.
Эпоха немого кино ушла в прошлое и звуки – важная составляющая современных фильмов, создающая эффект реалистичности происходящего на экране. Они записываются звукорежиссерами отдельно, а не на съемочной площадке. Чтобы воссоздать все многообразие звуков используются интересные приемы, при этом никто из актеров не ломает конечности в реальности. Например, треск костей озвучивают ломающиеся перед микрофоном макароны или сельдерей, хруст свежевыпавшего снега – мешочек с крахмалом, шелест крыльев птиц – перелистываемые страницы книги. Особенно звукорежиссеры любят арбуз и капусту, с помощью которых они воссоздают звуки раскалывающейся головы в криминальных фильмах или трескающегося драконьего яйца в фантазийных сериалах.
5. Молчаливые разговоры статистов
Массовка ведет себя бесшумно.
При съемках фильма в кадре разговаривают только главные актеры. Те, кто составляет им фон, лишь беззвучно шевелят губами и сидят совершенно бесшумно. И даже если по сюжету должны прозвучать овации, статисты хлопают, не соединяя ладони. Такое безмолвие объясняется тем, что все посторонние звуки будут слышны в микрофоне главных героев. Интересно, что изображающие разговор статисты часто проговаривают губами случайный набор цифр, так как со стороны подобная мимика похожа на обычную речь.
6. Кровь, наркотики, алкоголь и сигареты – все не то, чем кажется
В кадре актеры курят травяные сигареты.
Практически в каждом фильме герои в кадре курят или пьют алкоголь, а иногда по сюжету и принимают наркотики. Разумеется, все это на съемках не настоящее. Иначе с учетом многократных дублей многие актеры просто не дожили бы до премьеры фильма. Вместо табачных сигарет они курят безвредные травяные аналоги, наркотиками «притворяются» сухое молоко или крахмал, а алкоголь заменяется подходящими по цвету и текстуре напитками.
Кровь имитирует специальная смесь из кукурузного сиропа, красителя и мыла, которое добавляют, чтобы кинокровь немного поблескивала и выглядела более естественно. Интересно, что во времена черно-белого кино роль крови играл шоколадный сироп.
7. Кушать в каждом дубле и не поправляться
В кадре актеры жуют, но не глотают пищу.
Киногероям не чуждо ничто человеческое, и случается, что в кадре они едят. А вот актеры нет. При большом количестве дублей сложно осилить такое количество еды, да и фигура пострадает. Поэтому пища жуется, но не проглатывается, а отправляется в специальное ведро, стоящее рядом.
А натуралистичность сцен рвоты обеспечивает овсянка или пюре. Актеру прикрепляют специальный мешочек с продуктом, и он отыгрывает роль, нажимая на него.
8. Трагедии происходят на макетах и в компьютерной реальности
Макет кормовой части «Титаника». /Фото: vfxblog.com
Очевидно, что взрывы, разрушения домов, пожары и другие экстремальные события никто не воссоздает в реальности. Вместо этого изготавливаются макеты и используются компьютерные программы. Так, для съемок «Титаника» были построены макеты корабля почти в натуральную величину (на 34 метра меньше прототипа) и в уменьшенном виде. Например, эпизод со стремительным затоплением закрытой палубы снимался с помощью макета, который был в 4 раза меньше реального коридора затонувшего лайнера. Но на экране все выглядит очень достоверно.
Интересный факт: Ранее для съемок сцен перестрелок использовалось настоящее боевое оружие. Хотя стреляли поверх голов актеров, это было опасно промахами и рикошетом. Так, на съемках фильма «Ангелы с грязными лицами» режиссер столкнулся с отказом актера изображать мишень по сюжету. Поэтому Джэймса Кэгни, стоящего в окне, и стрельбу по тому же окну снимали отдельно. Как оказалось, такое решение актера спасло ему жизнь, так как пули отрикошетили в то место, где он стоял.
9. Снег, который не тает
Специалист Snow Business создает снежный пейзаж.
Режиссеры не могут себе позволить быть привязанными к смене погоды, теряя время и удорожая стоимость кинофильма. Иногда выходом может стать перенос локаций для съемки в другой регион. Но обычно погода создается искусственно. В Голливуде производством снежных эффектов занимается компания Snow Business, которая делает снег из переработанной бумаги и распыляет его на локации с помощью специального оборудования.
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