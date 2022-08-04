Для чего нужно отверстие в иллюминаторе самолёта?
Те, кто в самолёте любит устраиваться у иллюминатора, конечно замечали небольшое отверстие в его нижней части. Возможно, кому-то даже показалось, что отверстие это выходит наружу, что, конечно, не соответствует действительности. Мы решили пролить свет на назначение эти странных отверстий.
Итак, для чего же нужны отверстия в самолётных иллюминаторах? «Окна» в современных авиалайнерах – это достаточно сложная конструкция. По факту, это стеклопакет, состоящий из нескольких слоёв прозрачного прочнейшего акрилового пластика.
Стеклопакеты повышенной прочности.
Внешняя часть обладает повышенной прочностью, что позволяет обеспечить герметичность самолёта, а внутренняя часть иллюминатора предназначена для тепло- и шумоизоляции салона.
Внутренняя часть иллюбминатора обеспечивает тепло- и шумоизоляцию.
Между внешней и внутренней частью иллюминатора существует воздушная прослойка. Есть риск, что при возникновении большой разницы давлений в промежутке между стеклами и в салоне внутренняя часть иллюминатора, которая сделана не из такого прочного оргстекла, как внешняя, не выдержит и лопнет.
Такое ценное маленькое отверстие.
Маленькое отверстие позволяет нормализовать давление: оно отводит лишний воздух из межстекольного пространства или же «запускает» его в обратном направлении.
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