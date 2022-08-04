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Для чего нужно отверстие в иллюминаторе самолёта?


Для чего нужно отверстие в иллюминаторе самолёта?

Для чего нужно отверстие в иллюминаторе самолёта?

Те, кто в самолёте любит устраиваться у иллюминатора, конечно замечали небольшое отверстие в его нижней части. Возможно, кому-то даже показалось, что отверстие это выходит наружу, что, конечно, не соответствует действительности. Мы решили пролить свет на назначение эти странных отверстий.


Итак, для чего же нужны отверстия в самолётных иллюминаторах? «Окна» в современных авиалайнерах – это достаточно сложная конструкция. По факту, это стеклопакет, состоящий из нескольких слоёв прозрачного прочнейшего акрилового пластика.

Стеклопакеты повышенной прочности.

Стеклопакеты повышенной прочности.

 

Внешняя часть обладает повышенной прочностью, что позволяет обеспечить герметичность самолёта, а внутренняя часть иллюминатора предназначена для тепло- и шумоизоляции салона.
Внутренняя часть иллюбминатора обеспечивает тепло- и шумоизоляцию.

Внутренняя часть иллюбминатора обеспечивает тепло- и шумоизоляцию.

 

Между внешней и внутренней частью иллюминатора существует воздушная прослойка. Есть риск, что при возникновении большой разницы давлений в промежутке между стеклами и в салоне внутренняя часть иллюминатора, которая сделана не из такого прочного оргстекла, как внешняя, не выдержит и лопнет.
Такое ценное маленькое отверстие.

Такое ценное маленькое отверстие.

 

Маленькое отверстие позволяет нормализовать давление: оно отводит лишний воздух из межстекольного пространства или же «запускает» его в обратном направлении.


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