Для чего нужно отверстие в иллюминаторе самолёта?

Те, кто в самолёте любит устраиваться у иллюминатора, конечно замечали небольшое отверстие в его нижней части. Возможно, кому-то даже показалось, что отверстие это выходит наружу , что, конечно, не соответствует действительности. Мы решили пролить свет на назначение эти странных отверстий.