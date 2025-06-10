Ошибки в ремонте ванной комнаты, которые и красоту испортят, и удобства не добавят

Если вы думаете, что сложнее всего оформить маленькую кухню, значит, вы еще не сталкивались с ремонтом ванной комнаты. В ограниченное пространство нужно вписать унитаз, ванну, раковину, стиральную машину, системы хранения…







А еще хочется, чтобы после таких манипуляций в комнате было, где развернуться, и она выглядела красиво.

Ошибка 1: Подключать полотенцесушитель к системе отопления

Ошибка 2: Порожки и бортики у ванны

Ошибка 3: Ребристая плитка на стенах и гладкая на полу

Ошибка 4: Один источник света

Ошибка 5: Отсутствие датчиков контроля протечек

Ошибка 6: Стекло вместо шторки

Чтобы добиться такого результата, важно избегать распространенных ошибок, перечисленных в нашей статье.Выбирайте электрические или комбинированные полотенцесушителиКогда речь идет о монтаже полотенцесушителя, самым простым и дешевым решением кажется подключить его к центральной системе отопления. В этом случае не нужны какие-то глобальные строительные работы, к тому же плата за отопление фиксированная и не зависит от количества подключенных в квартире радиаторов.Однако, несмотря на очевидные плюсы, есть у такого решения и минус, который является достаточно весомым. Когда отключают отопление, полотенцесушитель перестает работать, а в ванной сразу становится сыро и холодно. С учетом того, что именно этот прибор отвечает за быстрое испарение влаги и, как следствие, отсутствие плесени, хотелось бы, чтобы он работал круглый год.Поэтому специалисты рекомендуют отдавать предпочтение электрическим вариантам, которые, к тому же, считаются более экологичными. Если вы считаете, что это будет дорого в плане оплаты коммунальных услуг, тогда выбирайте комбинированные варианты. Зимой они работают на воде, а летом подогреваются электричеством, что очень удобно.Важно правильно заделывать стык между ванной и плиткойПорожки, бортики, плинтуса – все это нужно для того, чтобы закрыть стык между ванной и стенкой и защитить его от влаги. Кроме того, с помощью таких изделий мастера обычно маскируют ошибки, допущенные при планировке комнаты или в последовательности работ. Например, ванная оказалась короче, чем нужно, и оставшееся пространство пришлось закрыть порожком. Или стык оказался негерметичным, поэтому понадобилась дополнительная защита.На первый взгляд кажется, что в этом решении нет ничего плохого, ведь не зря оно столько лет является популярным. Однако, когда начинаешь более тщательно разбираться в этом вопросе, обнаруживаются проблемы. Например, из-за порожка у ванны душевая шторка неплотно прилегает к стене, и вода стекает на пол. Хорошо, если это все ограничится большой лужей, а если доберется до соседей?Что касается бортиков и плинтусов, то они сохраняют свою герметичность только в первые несколько месяцев, а затем начинают протекать. Причем, делают это так «филигранно», что даже хозяева квартиры не сразу замечают.Чтобы не сталкиваться с такими проблемами, важно сначала устанавливать ванну, и только после этого класть плитку, чтобы она заходила сверху. В этом случае стыки будут максимально герметичными, а общий вид санузла не пострадает.Оба решения – неудачныеОдним из самых главных вопросов при оформлении ванной комнаты является правильный выбор плитки, ведь именно ее мы чаще всего выбираем для отделки пола и потолка. Здесь есть несколько важных нюансов. Во-первых, не стоит выбирать ребристую плитку. Да, она стильная, необычная, но когда дело доходит до уборки, красота сразу отходит на второй план. Отмыть такой кафель практически невозможно – грязь забивается в изгибы, и приходится тратить несколько часов времени на то, чтобы привести поверхность в порядок.Если не хотите этим заниматься, отдавайте предпочтение гладкой плитке. Ее чистоту поддерживать гораздо проще – достаточно пройтись тряпкой по стенам, чтобы убрать потеки и разводы. Кроме того, такая плитка отражает больше света, делая комнату визуально больше.А вот для пола гладкая плитка, наоборот, является не самым удачным решением, так как после попадания воды превращается в каток. Чтобы обезопасить себя от падений, отдайте предпочтение кафелю с минимальным рельефом. С учетом того, что вы каждый день протираете полы в комнате, загрязнения на плитке копиться не будут.В ванной должно быть несколько светильниковОбычно в ванной вешают одну люстру или выбирают для освещения точечные споты. Но такие решения не приводят ни к чему хорошему, так как создают сразу две проблемы (причем, кардинально противоположные). С одной стороны, верхнего света не хватает, когда вы приводите себя в порядок по утрам, делаете укладку или макияж. К тому же в углах комнаты остаются тени, которые делают помещение мрачным.С другой стороны, когда вы принимаете ванну, наоборот, хочется включить минимальное освещение, чтобы расслабиться. В этом вопросе именно полумрак является лучшим другом. Конечно, всегда можно зажечь свечи, но гораздо лучше, когда есть специальный источник света для создания нужной атмосферы.Поэтому позаботьтесь о том, чтобы в ванной было несколько светильников. Можно повесить диодную ленту по периметру шкафчиков, подсветить зеркало сверху или по бокам. Выбирайте тот вариант, который больше всего нравится.Такие устройства нужны, чтобы защитить квартиру от потопа.При обустройстве ванной важно побеспокоиться не только о красивом интерьере, качественных коммуникациях, но также о безопасности. Именно поэтому важно установить датчики протечек, которые смогут уберечь от потопа. Многие отказываются от них, потому что думают, что приборы дорого стоят, но на самом деле их цена совсем небольшая. Современные датчики не только посылают уведомления о затоплении на смартфон, но также самостоятельно перекрывают подачу воды, благодаря чему вам не приходится повторно делать ремонт (и соседям в том числе).Обратите внимание, что покупки самого сенсора будет недостаточно – еще нужно установить на трубы дополнительные автоматические вентили. Зато потом вы точно будете уверены, что вас не затопит, пока вы будете на работе или в отпуске.Шторка – более практичное решениеВ последнее время душевые шторки все чаще оказываются на скамье запасных, не спасает даже низкая стоимость. А все потому, что в моду вошли стеклянные экраны, которые выглядят стильно, эстетично и становятся настоящим украшением интерьера. Увы, с точки зрения практичности такое решение является, мягко говоря, неудачным.Во-первых, если выбрать маленькое стекло, оно практически не будет защищать от воды, а из-за большого будет неудобно залезать в ванну. Как вариант – установить раздвижную конструкцию, но она быстро выйдет из строя. Во-вторых, стекло сложное в уходе. На нем остаются потеки и разводы от воды, которые нужно убирать после каждого душа. Если этого не сделать, пятна засохнут и от эстетической картинки ничего не останется.А вот старая добрая шторка всегда проявляет себя наилучшим образом. Она функциональная, удобная, ее можно в любой момент постирать или заменить. Кроме того, вы точно знаете, что занавеска не разобьется и на ней не появятся опасные сколы и трещины, о которые можно пораниться. Если переживаете, что душевые шторки выглядят некрасиво, вешайте сразу две занавески – практичную вовнутрь, а стильную тканевую – снаружи.