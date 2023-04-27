Как дольше сохранить свежесть овощей и фруктов, и какие из них нетерпимы к компании других

1. Огурцы: привередливые одиночки

Огурцы нежелательно хранить вместе с помидорами и другими овощами и фруктами. /Фото: newfoodmagazine.com

2. Тыква VS Яблоки&Груши: срок хранения имеет значение

У тыкв и яблок разный срок хранения. /Фото: washingtonian.com

3. Бананы: тормозим созревание

Целлофан на «хвостике» притормозит выработку этилена. /Фото: cdn.instructables.com

4. Помидоры: теплолюбивые неженки

Помидоры лучше сохраняют вкус при комнатной температуре. /Фото: i1.wp.com

5. Картофель VS Лук: по разные стороны «баррикад»

Картофель и лук – крайне неудачная пара для совместного хранения. /Фото: tasteofhome.com

6. Ягоды: уксус спешит на помощь

Промывание с уксусом избавляет ягоды от бактерий и спор плесени. /Фото: passionforsavings.com