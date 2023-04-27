Как дольше сохранить свежесть овощей и фруктов, и какие из них нетерпимы к компании других

Покупая свежие овощи и фрукты, мы рассчитываем на то, что какой-то период времени они будут сохранять свои качества. И когда они быстро портятся, это не добавляет хорошего настроения. А причиной вполне может быть неудачное соседство, ведь у съестных припасов тоже есть свои предпочтения. Novate.ru рассказывает, в чем секрет нелюбви одних овощей и фруктов к другим и как правильно их хранить, чтобы они как можно оставались свежими и не теряли вкусовые качества.
1. Огурцы: привередливые одиночки
Огурцы нежелательно хранить вместе с помидорами и другими овощами и фруктами. /Фото: newfoodmagazine.com
Огурцы довольно капризны к соседству многих овощей и фруктов, и это следует учитывать при их хранении. Все дело в том, что овощи и фрукты в процессе созревания выделяют специальное вещество – этилен. Этот газ ускоряет дозревание, работая как «гормон спелости», влияя не только на сам источник выделения, но и на лежащие по соседству плоды. Количество продуцируемого этилена варьируется в зависимости от культуры, но наиболее много его вырабатывают яблоки, бананы, абрикосы, перец, помидоры. Причем у сорванных плодов выделение газа не снижается, а наоборот, усиливается. И даже когда фрукты и овощи уже достигли спелости, то этилен все равно продолжает «подгонять» созревание, в результате чего плоды быстро портятся.
Учитывая чувствительность огурцов к «гормону спелости», их крайне нежелательно хранить совместно с дынями, помидорами, и прочими овощами, и фруктами. Помимо этого, важен еще температурный режим. Огурцы теплолюбивы, в холодильнике их можно хранить лишь в отделении для овощей. При температуре ниже 0 градусов они мерзнут, порываются слизью и быстро портятся.
2. Тыква VS Яблоки&Груши: срок хранения имеет значение
У тыкв и яблок разный срок хранения. /Фото: washingtonian.com
Срок годности груш и яблок почти вдвое короче, чем у тыкв, поэтому вместе их лучше не хранить. Тыквы могут спокойно лежать довольно долго, а вот за яблоками и грушами нужно будет следить, проверяя их на очаги гниения. Если появится хотя бы один, то он быстро распространится на остальные плоды. И чтобы об этом не забывать, лучше хранить тыквы отдельно от яблок и груш, иначе можно будет вспомнить о проверке только через полгода. И если с тыквами ничего не случится, то большая часть фруктов к тому времени может быть уже испорчена. Кроме того, такое соседство будет «подстегивать» дозревание тыкв, а это совершенно лишнее для длительного хранения.
3. Бананы: тормозим созревание
Целлофан на «хвостике» притормозит выработку этилена. /Фото: cdn.instructables.com
Характерная особенность этого дара тропиков – мощная выработка этилена. Поэтому бананы нежелательная компания практически для всех овощей и фруктов, так они будут ускорять их созревание. Да и сами они ускоренно достигают спелости и из-за короткого срока хранения быстро портятся. Чтобы затормозить процесс, большую связку лучше разобрать на отдельные бананы. Часть плодов оставляют в вазе на столе, чтобы они были доступны для перекуса, а остальные убирают в холодильник, обмотав ножки фольгой или полиэтиленом – это замедлит выработку этилена.
4. Помидоры: теплолюбивые неженки
Помидоры лучше сохраняют вкус при комнатной температуре. /Фото: i1.wp.com
Помидоры относятся к группе теплолюбивых овощей и обычно их не рекомендуют хранить в холодильнике из-за того, что низкие температуры ухудшают текстуру, вкус и аромат плодов. Но не все так однозначно. Зрелые томаты, планируемые к употреблению в ближайшие дни, лучше оставить на хранение при комнатной температуре, вдали от прямых солнечных лучей. Так помидоры могут пролежать несколько дней. Но чтобы продлить срок хранения, их лучше будет поместить в холодильник – в ящик для овощей и фруктов.
Немного недозревшие плоды вначале также хранят при комнатной температуре. Их выкладывают в какую-нибудь емкость с невысокими бортиками, и оставляют до тех пор, пока они не покраснеют. Когда томаты созреют, их помещают на хранение в холодильник.
Что касается соседства с другими овощами, то помидоры также следует хранить в отдельной таре, из-за выделяемого ими этилена. Газ не только ускоряет созревание других плодов, но и влияет на их вкус. Например, свекла и морковь при хранении рядом с помидорами, а также перцем, приобретают горьковатый привкус. А соседство капусты или сельдерея может ухудшить вкус самих томатов.
5. Картофель VS Лук: по разные стороны «баррикад»
Картофель и лук – крайне неудачная пара для совместного хранения. /Фото: tasteofhome.com
Картофель и лук – популярные овощи, входящие в состав многих блюд. Но хотя в кулинарии они «дружат», до попадания в руки повара их следует хранить раздельно. У картофеля есть свойство «дышать», выделяя влагу, а это создает условия для прорастания лука. В результате запас репчатой культуры может прийти в негодность. Лучший партнер для хранения совместно с картофелем – это свекла. Вместе они образуют идеальный тандем. Свекле влага идет только на пользу, и она «втягивает» ее в себя, забирая излишки у картофеля, что снижает риск загнивания клубней.
Полезный совет от Novate.ru: Перед закладкой на хранение овощи не моют, так как это ускорит их порчу. От остатков земли корнеплоды очищают при помощи мягкой щетки. Если же овощи с ботвой, то ее предварительно обрезают, оставив небольшой «хвостик» длиной примерно 2,5 см. Это замедлит высыхание корнеплодов.
6. Ягоды: уксус спешит на помощь
Промывание с уксусом избавляет ягоды от бактерий и спор плесени. /Фото: passionforsavings.com
Главный недруг любой ягоды – это плесень, споры которой очень легко цепляются за нежную кожицу. И как же обидно через пару дней вместо яркой красоты, поставленной в холодильник, увидеть заплесневевшую кучку. Но есть очень простая хитрость, которая поможет сохранить ягоды свежими втрое дольше обычного, не сдаваясь плесени. Причем это абсолютно безопасно, так как не требуется никакая химия. Понадобится всего лишь обычный столовый уксус, который и выступит консервантом, «убивающим» плесень, не влияя на вкус ягод. Для этого в миске, тазике или другой емкости подходящего размера смешивают стакан уксуса и три стакана чистой холодной воды. Ягоды замачивают в растворе на 5-7 минут, после чего перекладывают в дуршлаг и промывают проточной водой. Затем их высушивают, выложив на бумажные салфетки и тщательно промокнув малейшие капельки влаги. Сухие ягоды кладут в герметичный контейнер с бумажным полотенцем на дне и ставят на хранение в холодильник.
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