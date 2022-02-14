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Цветы, которые сеют в феврале на рассаду

Через месяц уже наступит долгожданная весна, но любители цветов и огорода начинают свою активную работу уже в феврале. Именно в этот период нужно начинать садить некоторые сорта растений, чтобы к весне они уже вас смогли порадовать красивыми бутонами.
Давайте вместе посмотрим, какие именно цветы уже начинают сеять хозяйки.

1. Петуния



И самый главный царь растений – петунья. Прекрасный цветок можно уже начать садить в конце январе, все зависит от места нахождения вашего огорода. Петунье нужно много солнечного цвета, температура воздуха должна стоять на отметке 25 градусов. А уже спустя 7 дней она начинает показывать свои первые листочки.

Цветы, которые сеют в феврале на рассаду

2. Виола


Виола также называется анютины глазки. Начинают сеять ее с середины февраля до конца марта. Если дать рассаде достаточно света и воды, то уже в мае вы сможете увидеть первые бутончики.

Цветы, которые сеют в феврале на рассаду

3. Хризантема


Хризантему лучше начать сеять до конца февраля, иначе вы можете не увидеть цветение в этом году. Хризантемы довольно поздние растения, так как дают свои первые цветы ближе к осени. Но именно их шикарные бутоны радуют вас почти весь прохладный сезон.

Цветы, которые сеют в феврале на рассаду

4. Лаванда


Многолетняя лаванда отличается самым приятным ароматом. Начинают ее садить с середины февраля, а уже в конце мая ростки можно садить в грунт.
Запомните – это растение очень любит влагу, поэтому за этим нужно очень внимательно следить.

Цветы, которые сеют в феврале на рассаду

5. Гвоздика Шабо


Если посадить гвоздику раньше февраля, то придётся дополнять рассаду искусственным светом. Уход и кропотливый полив позволит наблюдать первые яркие цветочки уже в середине лета.

Цветы, которые сеют в феврале на рассаду

6. Примула


Начинают сажать этот сорт в марте, но можно немного раньше. Любовь к примуле появилась из-за того, что этот цветок один из первых начинает радовать ваш проснувшиеся от зимней спячки сад. Также цветок считают неприхотливым видом, который требует лишь совсем немного вашего внимания.

Цветы, которые сеют в феврале на рассаду

7. Бегония


Лучше всего проращивать бегонию при комнатной температуре до 25 градусов. Для рассады больше подходят контейнеры с дренажными отверстиями и прозрачной крышкой. Иногда приходится использовать специальную лампу, чтобы бегония смогла выпустить свой первый росток.

Цветы, которые сеют в феврале на рассаду

8. Лобелия


Многие отказываются от этого растения, так как процесс посадки, выращивания и пикировки очень трудоемкий и сложный. Но если вы решитесь на это дело, то красивая лобелия порадует вас яркими цветами уже в июне или в июле.
Цветы, которые сеют в феврале на рассаду

Февраль – это главный месяц в году, который позволяет летом получить множество шикарных и красивых цветов. Именно в этот период многие садовники открывают свой сезон. Поэтому не упустите момент и уже сейчас начинайте сеять рассаду.
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