Цветы, которые сеют в феврале на рассаду

Через месяц уже наступит долгожданная весна, но любители цветов и огорода начинают свою активную работу уже в феврале. Именно в этот период нужно начинать садить некоторые сорта растений, чтобы к весне они уже вас смогли порадовать красивыми бутонами.

Давайте вместе посмотрим, какие именно цветы уже начинают сеять хозяйки.



1. Петуния

2. Виола

3. Хризантема

4. Лаванда

5. Гвоздика Шабо

6. Примула

7. Бегония

8. Лобелия

И самый главный царь растений – петунья. Прекрасный цветок можно уже начать садить в конце январе, все зависит от места нахождения вашего огорода. Петунье нужно много солнечного цвета, температура воздуха должна стоять на отметке 25 градусов. А уже спустя 7 дней она начинает показывать свои первые листочки.Виола также называется анютины глазки. Начинают сеять ее с середины февраля до конца марта. Если дать рассаде достаточно света и воды, то уже в мае вы сможете увидеть первые бутончики.Хризантему лучше начать сеять до конца февраля, иначе вы можете не увидеть цветение в этом году. Хризантемы довольно поздние растения, так как дают свои первые цветы ближе к осени. Но именно их шикарные бутоны радуют вас почти весь прохладный сезон.Многолетняя лаванда отличается самым приятным ароматом. Начинают ее садить с середины февраля, а уже в конце мая ростки можно садить в грунт.Запомните – это растение очень любит влагу, поэтому за этим нужно очень внимательно следить.Если посадить гвоздику раньше февраля, то придётся дополнять рассаду искусственным светом. Уход и кропотливый полив позволит наблюдать первые яркие цветочки уже в середине лета.Начинают сажать этот сорт в марте, но можно немного раньше. Любовь к примуле появилась из-за того, что этот цветок один из первых начинает радовать ваш проснувшиеся от зимней спячки сад. Также цветок считают неприхотливым видом, который требует лишь совсем немного вашего внимания.Лучше всего проращивать бегонию при комнатной температуре до 25 градусов. Для рассады больше подходят контейнеры с дренажными отверстиями и прозрачной крышкой. Иногда приходится использовать специальную лампу, чтобы бегония смогла выпустить свой первый росток.Многие отказываются от этого растения, так как процесс посадки, выращивания и пикировки очень трудоемкий и сложный. Но если вы решитесь на это дело, то красивая лобелия порадует вас яркими цветами уже в июне или в июле.Февраль – это главный месяц в году, который позволяет летом получить множество шикарных и красивых цветов. Именно в этот период многие садовники открывают свой сезон. Поэтому не упустите момент и уже сейчас начинайте сеять рассаду.