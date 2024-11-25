Почему дочь короля Норвегии отказалась от престола, и Чем ее избранник рассердил норвежский народ

31 августа планируется свадьба дочери короля Норвегии Марты Луизы и американца Дурека Верретта. Не так давно вся лучащаяся представительница королевского двора объявила норвежцам об официальном отказе исполнять обязанности принцессы и представлять королевскую семью. Все дело в том, что даже для ментально терпеливой Норвегии такой выбор партнера оказался неприемлемым.
Знакомство в прошлой жизни
Они познакомились в прошлой жизни. / Фото: www.pravilamag.ru
Они познакомились в прошлой жизни. / Фото: www.pravilamag.ru
Королевская особа познакомилась с Дуреком Вереттом в 2019-м через общих друзей. Но вскоре пара твердила, что знакомство состоялось намного раньше - в прошлой жизни времен Древнего Египта. В Европе о Верретте до помолвки с принцессой Мартой Луизой никто не знал. Но в США он популярен.
Дурек называет себя «духовным наставником» и «послом любви всего мира», а среди его звёздных последователей - Гвинет Пэлтроу, Сэльма Блэр, Антонио Бандерас и др.
Гвинет посвятила ему на собственном веб-сайте отдельный раздел, где представляет Веррета калифорнийским шаманом в 6-ом поколении, сыном «отца афро-гаитянского происхождения и матери, имеющей индийские и норвежские корни». Там же рассказывается, что Дурек с 12 лет изучает шаманизм и гаитянское вуду, являясь духовным наследником прабабки. А уже интернет-страница самого Дурека добавляет, что он «автор, активист и лидер по расширению прав и возможностей женщин». До нынешней ипостаси Дюрек Верретт работал на подиуме моделью, вёл не самое популярное телешоу про экстрасенсов, организовывал в Нью-Йорке какие-то шоу, подрабатывал ви-джеем и танцором MTV, вел радиопередачу.
Ясновидящая принцесса и муж-самоубийца
С первым мужем-писателем. / Фото: www.semana.es
Марта Луиза, в свою очередь, давно называет себя ясновидящей. О своих необычных способностях она заявляла множество раз. Признавалась, что способна слышать голоса ангелов и общается с животными на их языке. В 2007 году принцесса запустила детскую образовательную платформу, предлагая раскрывать внутренний источник истины и налаживать контакты с божественной вселенной.
Вместе с женихом-шаманом Дуреком Верретта Марта Луиза исколесила едва ли не весь мир, зарабатывая на лекциях и семинарах по саморазвитию и достижению внутренней гармонии. Правда, официальное название просветительской программы «Шаман и принцесса» не пришлось по душе норвежцам. Они обвинили принцессу в коммерческом использовании государственного титула, после чего ей пришлось указывать лишь собственное имя.
Дурек не первый избранник 48-летней принцессы. Ее предыдущий супруг - писатель и сценарист Ари Бен. Решив выйти за него замуж, наследница отказалась от части королевских привилегий: обращения «Ее Высочество» и ежегодного миллионного содержания в долларовом эквиваленте. В мезальянсе с Беном прожила 14 лет и воспитала троих дочерей. В 2016-м пара неожиданно рассталась, и до сих пор не было официальных разъяснений причин.
Правда, если проанализировать дальнейшие события, тайная завеса приоткрывается. Марта Луиза брала частные духовные уроки у Дурека, и в какой-то момент эти отношения перешли на новый уровень. После официального развода принцесса решила впервые выйти с новым возлюбленным в свет, но это событие омрачило известие о самоубийстве Ари Бена.
И снова мезальянс
Шаману приходится наряжаться в традиционный костюм. / Фото: www.m.5-tv.ru
Вскоре пришлось сложить остальные полномочия – на этот раз из-за противоречивых взглядов жениха. В 2019-м норвежские издатели запретили выпуск книги Дурека «Взлом духов» из-за околонаучных утверждений. А через время принцесса Марта Луиза подлила масла в огонь, использовав свой королевский титул при отправке письма о прекращении отношений с будущей свекровью. Текст содержал угрозу судебного иска из-за клеветы и ложных заявлений 81-летней матери Дурека.
В интервью журналу Se og Hør Верушка Уркварт назвала сына «опасным» и заявила, что он промыл принцессе мозги, представляясь выходцем из богатой семьи. В социальной сети Дурек Веретте ответил тем, что мать «клевещет посредством ложных заявлений». И прикрылся угрозами матери через Марту, предупреждающую будущую свекровь о взыскании морального ущерба в размере миллионов долларов.
Жених-шарлатан?
Пара путешествует с лекциями по миру. / Фото: www.histoiresroyales.fr
С момента объявления королевским двором о помолвке в Норвегии зазвучали голоса, предлагавшие лишить принцессу титула. По мнению множества норвежцев, ее будущий брак с афроамериканским шаманом Дуреком Верретта бросает тень на всю страну и норвежскую монаршую семью, в частности. Афроамериканец стал яблоком раздора в норвежском обществе. Из-за приверженности к, мягко говоря, нетрадиционной медицине и не только его назвали аферистом и шарлатаном даже на родине. При этом Дурек продолжает демонстрировать разносторонние половые ориентации и утверждает, что воскрес из мертвых.
Критика, к которой он привык в Штатах, выглядит безобидной шуткой на фоне потока презрения и расизма в его адрес в Норвегии. Пытаясь растолковать норвежцам собственную уникальность, шаман ошибочно взялся сравнивать себя с Эйнштейном и Эдисоном, которых в свое время тоже осуждали и не ценили. В итоге королевской семье пришлось проводить с будущим зятем воспитательные беседы, объясняя ему роль короны и титула в Норвегии. Дуреку пришлось чаще появляться на публике в деловом костюме и изменить риторику.
В гостях у Бандераса. / Фото: www.marieclaire.ru
Как-то журналисты спросили шамана, как он с невестой проводят время. Дурек ответил, что они слушают музыку и вместе играют в видеоигру Super Mario. И дополнил, что их сблизила именно игривая сторона его будущей жены и ее способность без устали веселиться и хохотать. Предпочтительный музыкальный стиль пары - кантри, а вместе с тремя детьми от первого брака они часто занимаются верховой ездой. Дурек, восхищаясь избранницей, любит рассказывать, что его принцесса абсолютно земная женщина. Она с удовольствием водит грузовик, часто трудится по хозяйству, а потом моментально по-королевски преображается к ужину.
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