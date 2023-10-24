Жуткая история Бланш Монье, которая провела четверть века в заточении

Любое заточение способно искалечить и тело, и разум человека. Почему юная красавица из старинной семьи оказалась в плену собственной матери и что стало с ней после освобождения из узилища — читай в нашем материале.









Тайная комната дома Монье

Темное семейство

Процесс над Монье