Смертельно опасная фауна России

Так ли безопасна фауна России? И ограничивается ли она лишь гадюкой? Нет, конечно, есть всё: ядовитые жабы и пауки, морские звёзды, морские драконы и уйма других ядовитых гадов.
Амурская морская звезда
Населяет северную часть Тихого океана. В российских водах многочисленна в Японском море, Татарском проливе, у берегов южной части Сахалина и на юге Курильской гряды. Населяет глубины от 50—60 метров до прибрежной полосы.
Обладает ядовитыми свойствами и способна вызвать отравление при употреблении в пищу.
Вредитель марикультурных хозяйств. На стадии личинки она способна проникать в садки даже с мелкой сеткой.
Большой морской дракон
Шипы морского дракончика, находящиеся на плавниках и жабрах, снабжены ядовитыми железами, укол этими шипами для человека очень болезнен. Морской дракончик — наиболее опасная ядовитая рыба Европы; известны случаи смерти людей после того, как они были ранены морскими дракончиками. Обитает в Чёрном море.
Дальневосточная жаба
Ареал включает северо-восточный Китай, Корею и Россию. Ареал в России: Дальний Восток на север до долины реки Амур. Там вид распространён с запада на северо-восток от устья реки Зея до устья Амура в Хабаровском крае. Населяет Сахалин и острова в заливе Петра Великого: Русский, Попова, Путятина, Скребцова и другие. Известна также из Байкальского региона.
Дальневосточная жаба обитает в лесах различных типов (хвойных, смешанных и лиственных), а ещё на лугах. Хотя она любит влажные места обитания, в затенённых или переувлажнённых хвойных лесах встречается редко, но населяет поймы и речные долины. Может жить в антропогенных ландшафтах: в сельской местности, а также в парках и садах больших городов (таких, как Хабаровск). В горных тундрах не встречается.
Выделяет токсин буфотоксин, который вызывает повышение артериального давления, учащение пульса, судороги, фибрилляцию желудочков сердца.
Обыкновенная чесночница
Ареал чесночницы обыкновенной находится в границах Центральной и Восточной Европы, Передней Азии. В европейской части России на севере достигает примерно до 60° с. ш. В Белоруссии чесночница — довольно обычный вид, распространённый по всей территории. Встречается почти повсеместно на территории Украины, за исключением горных районов Карпат.
Слизь обыкновенной чесночницы ядовита для мелких животных. При попадании на слизистые оболочки человека, она вызывает раздражение.
Жерлянки
Обитает в европейской части России и на Дальнем Востоке.
Активны обычно днём. Зимовку проводят суше, в норах, ямах и под постройками. Потревоженные жерлянки прогибают спину, выворачивают конечности, демонстрируя яркую окраску брюшка — предупредительную (апосематическую) окраску. Ядовитый пенистый секрет кожных желёз и предупреждающая окраска предохраняют жерлянку от хищников.
Гюрза
Также изолированные популяции живут в Дагестане.
Яд гюрзы обладает резко выраженным гемолитическим действием и по токсичности уступает только яду кобры. При укусе эта змея вводит 50 мг яда, и без своевременного и правильного лечения нередки случаи гибели. Долгое время гюрзу отлавливали (годовой отлов в Средней Азии и Закавказье около 5000 экземпляров) для содержания в серпентариях и получения яда, из которого производили медицинские и диагностические препараты, в том числе сыворотку «Антигюрза» и препарат для диагностики гемофилии.
Обыкновенная гадюка
В отличие от других представителей семейства, предпочитает более низкие температуры, встречающиеся либо на более высоких широтах (вплоть до Полярного круга).
По комплексу компонентов яд обыкновенной гадюки аналогичен ядам других европейских и тропических видов гадюк. В его состав входят высокомолекулярные протеазы геморрагического, гемокоагулирующего и некротизирующего действия, пептидные гидролазы, гиалуронидазы и фосфолипазы, которые в момент укуса через лимфатические узлы попадают в кровеносную систему.
Каменистый щитомордник
Россия, Корея, северо-восточный Китай. В России Щитомордник каменистый распространён на Дальнем Востоке на север до низовьев реки Амур, на запад до Зейско-Буреинского междуречья.
Как и у большинства гадюковых в яде преобладают гемотоксины- действующие на кроветворную систему, вызывающие кровоизлияния, тромбозы, обширные некрозы. Также в яде щитомордника замечен нейротоксин, действующий на нервную систему и вызывающий параличи систем дыхания и прочих нервных узлов.
Обыкновенный щитомордник
Россия, Казахстан, Киргизия, северная Туркмения, Таджикистан, Узбекистан, северо-западный Китай, Монголия. В России его ареал простирается от Сальской степи в низовьях рек Дона и Волги на западе до Приморского края на востоке.
Для людей укус обыкновенного щитомордника весьма болезнен. На месте введения яда и во внутренних органах возникают сильные кровоизлияния. Всё это очень неприятно, но обычно через 5—7 дней наступает полное выздоровление. Но может быть опасен для маленьких детей.
Для лошадей и некоторых других домашних животных укус обыкновенного щитомордника, как правило, оказывается смертельным.
Уссурийский щитомордник
Россия, север Кореи, Маньчжурия (Китай). В России Уссурийский щитомордник повсеместно распространен в Приморском крае (на север доходит до устья реки Амур), на юге Хабаровского края и Амурской области. А также есть сведения о его нахождении на Кунашире.
Укус щитомордника для человека весьма болезнен, но через 5—7 дней наступает полное выздоровление.
Каракурт
Встречаются в Киргизии, пустынной зоне Казахстана, в степях Астраханской области, Краснодарском крае, Средней Азии, Иране, Афганистане, по берегам Средиземного моря, в Северной Африке, Южной Европе и на юге России и Украины (Причерноморье и Приазовье).
В состав яда входят нейротоксины белковой природы, а также ферменты — гиалуронидаза, фосфодиэстераза, холинэстераза, кининаза. Существует видовая чувствительность к яду. Весьма чувствительны грызуны, лошади, верблюды, крупный рогатый скот. Малочувствительны ежи, собаки, летучие мыши, амфибии, рептилии.
Южнорусский тарантул
Предпочитает сухой климат, в связи с чем обитает в пустынной, полупустынной, степной, иногда лесостепной зонах. Встречается на полях, в садах, огородах, на берегу рек и прочих местах с мягкой почвой. Распространён в Средней Азии, также обитает на территории России (Сибирь) и Украины. С 2008 г. обнаружен в Белоруссии, в поймах рек Припять, Сож, Днепр. Также был замечен в больших количествах в Саратовской и Астраханской областях, в особенности у побережья Волги, а также в Белгородской, Тамбовской, Курской, Орловской и Липецкой областях, Республике Башкортостан и Западно-Казахстанской области (Казахстан), Ставропольском крае, Забайкальском крае (Агинский Бурятский округ).
Яд не вызывает летального исхода у крупных животных и человека ввиду слабой активности и малой концентрации белковых токсинов, парализующих нервную систему. После укуса у человека возникает опухоль и боль в укушенном месте, иногда кожа становится жёлтого цвета и остаётся такой около двух месяцев.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии