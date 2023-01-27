Смертельно опасная фауна России

Так ли безопасна фауна России? И ограничивается ли она лишь гадюкой? Нет, конечно, есть всё: ядовитые жабы и пауки, морские звёзды, морские драконы и уйма других ядовитых гадов.









Амурская морская звезда

Большой морской дракон

Дальневосточная жаба

Обыкновенная чесночница

Жерлянки

Гюрза

Обыкновенная гадюка

Каменистый щитомордник

Обыкновенный щитомордник

Уссурийский щитомордник

Каракурт

Южнорусский тарантул