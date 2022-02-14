С нами не соскучишься!

8 026 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталия Федякова
    Про вес. У онко больных есть такое выражение: пока толстый тает - худой умирает.  После третьего курса химиотерапии я...9 распространенны...
  • Олег Дембо
    Глупо!Розовый бум: Глам...
  • Виктор Полуэктов
    А дальше опять была война. Вновь на Россию полезли всей Европой. Очередным заходом, в Гражданскую-то не срослось  -  ...Один из первых ев...

Дорожка для участка из разного хлама

Дорожка для участка из разного хлама

На даче была старая разбитая дорожка, которая, может, и навевает приятные воспоминания, но явно требует замены. Дачники нашли выход: сделали дорожку практически за бесплатно — из всякого разного хлама, который остался у них после ремонта и стройки.
Дорожка для участка из разного хламаОстатки досок распилили на прямоугольники со сторонами 10х25 см. С помощью кусочков от деревянных ящиков и маленьких гвоздей скрепили их в единую конструкцию.
Дорожка для участка из разного хлама
На земле осталось старое основание — куски резины. Заготовки из досок уложили в виде дорожки. По краям также разместили крупные камни.
Дорожка для участка из разного хлама
Внутрь каждой секции насыпали песок приблизительно на 1/2.
Дорожка для участка из разного хлама
И заполнили до верха цементным раствором 1:3 (цемент к песку).
Дорожка для участка из разного хлама
В сам цемент разложили мелкие камушки.

Дорожка для участка из разного хлама
Дали конструкции высохнуть. Новая дорожка из всякого хлама, оставшегося после стройки и ремонта, отлично заменяет старую!
Дорожка для участка из разного хлама
Подробнее о том, как сделать дорожку на участке своими руками на бюджете, смотрите в видео ниже:

 

Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх