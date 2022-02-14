Дорожка для участка из разного хлама

На даче была старая разбитая дорожка, которая, может, и навевает приятные воспоминания, но явно требует замены. Дачники нашли выход: сделали дорожку практически за бесплатно — из всякого разного хлама, который остался у них после ремонта и стройки.Остатки досок распилили на прямоугольники со сторонами 10х25 см. С помощью кусочков от деревянных ящиков и маленьких гвоздей скрепили их в единую конструкцию.На земле осталось старое основание — куски резины. Заготовки из досок уложили в виде дорожки. По краям также разместили крупные камни.Внутрь каждой секции насыпали песок приблизительно на 1/2.И заполнили до верха цементным раствором 1:3 (цемент к песку).В сам цемент разложили мелкие камушки.Дали конструкции высохнуть. Новая дорожка из всякого хлама, оставшегося после стройки и ремонта, отлично заменяет старую!Подробнее о том, как сделать дорожку на участке своими руками на бюджете, смотрите в видео ниже: