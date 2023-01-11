Почему девочек одевают в розовое, а мальчиков - в голубое: История гендерного стереотипа

Способ стереть границы гендера в профессиональном выборе.

Существуют ли цветовые предпочтения полов?

Если задуматься, то современных детей окружает настоящее розово-голубое безумие.

Девчачьи и мальчишеские отделы определяются безошибочно с первого взгляда.

Как гендерный цвет ограничивает выбор

Как стереотипно нарушать стереотипы.

Почему именно розовый и голубой

У цвета нет гендера.

так одевались дети времен Второй мировой.

Примерно в таком образе хотели видеть женщин тех лет.

Зефирный винтаж 50-х.

Розовый от первой леди.

Жаклин Кеннеди тоже не исключала розовый из своего гардероба.

Голубой часто использовался для образа Богоматери.

Оттенки для мальчиков и девочек в СССР и России

Нередко бант был единственным подходящим по цвету в гардеробе ребенка.

Именно с этих орденов и берет начало деление цветов в России.

Детская мода тех лет была весьма разнообразна по цвету.

Женские ногти тоже гораздо чаще красные, чем, к примеру, синие.