Почему девочек одевают в розовое, а мальчиков - в голубое: История гендерного стереотипа

Многие предполагают, что изначальное разделение на розовое для девочек и голубое для мальчиков придумали хитрые маркетологи. Дескать, эта уловка поможет заставить покупать больше детской одежды и принадлежностей. Другие уверены, что люди определенного пола тяготеют к определенным оттенкам. Почему именно эти цвета и какие гендерные стереотипы имеют слишком «притянутое за уши» объяснение?
Если чьи маркетологи и преуспели в этом направлении, то точно американские, они придумали траты относительно пола ребенка задолго до его рождения. Праздник, на котором гостям сообщается пол ребенка, определенный по УЗИ, причем сами родители еще не в курсе кого ожидают дочь или сына, обычно декорируется в розово-голубом стиле, и раскрытие секрета происходит именно по цветовому определению. К примеру, будущие родители разрезают торт и по его ярко-розовой начинке узнают, что у них будет девочка. Либо лопается воздушный шар, наполненный конфетти разного оттенка. Такое мероприятие щедро украшается шарами, различными угощениями, гости одеваются по определенному принципу, все это предполагает розово-голубые траты в приличных размерах.
Способ стереть границы гендера в профессиональном выборе.
Современный мир старательно стирает грани и избавляется от стереотипов, особенно гендерных. Например, известная компания выпустила серию кукол-инженеров, конечно же, подчеркивая, что у профессий нет пола. Только даже эта прогрессивная во всех смыслах кукла собирает то розовую стиральную машинку, то розовый же гардероб, то подставку для украшений (отгадайте, какого цвета?). Как-то не особенно получилось избавиться от стереотипов, скорее «те же яйца, только в профиль», да еще и окрашенные в розовый.
Если данная особенность обусловлена биологически, то, вполне вероятно избавляться от нее и не нужно? Ведь психологи десятилетиями подряд убеждают в том, что девочки любят розовое и принцесс, а мальчики синее и машинки. А что если все происходит наоборот и девочка предпочитает приключенческие книги, а не возню с розовыми бусами? Это не правильно или все же общество слишком стереотипно?
Существуют ли цветовые предпочтения полов?
Если задуматься, то современных детей окружает настоящее розово-голубое безумие.
Есть несколько причин, которые указываются в качестве научных доводов (они на самом деле выдвинуты учеными) в пользу того, что женщины предпочитают розовые и красные оттенки. По-крайней мере, должны предпочитать.
• Женщины, издавна занимающиеся собирательством, предпочитают оттенки розового и красного, потому что большинство спелых плодов имеют такой цвет. Это на уровне рефлекса. Мол, идет первобытная женщина по лесу, увидела красную ягодку и в голове включилась лампочка «то, что нужно»!
• Другое объяснение связано с материнством, дескать, младенцы приятного розового цвета, что должно нравиться женщинам, а любое отклонение от этого оттенка – вызвать беспокойство и тревогу матери.
Девчачьи и мальчишеские отделы определяются безошибочно с первого взгляда.
Кстати в исследовании, которое было столь широко растиражировано, приняли участие всего две сотни женщин, потому говорить о какой-то объективности и достоверности таких выводов не приходится. Другое исследование, подтверждающее, что на оттенки красного спектра реагируют более активно младенцы обоих полов, СМИ подхвачено не было, ведь «розово-голубая» истерия уже успела разнестись по свету и очень всем пришлась по душе.
Доказано, что дети начинают причислять себя к определенному гендеру не раньше чем в три года, к этому возрасту, окруженные «своим» цветом они уже умеют отличать игрушки своего гендера от противоположного. Розовое, красное, сиреневое – для девочек, серое, голубое, синее – для мальчиков. Причем до двухлетнего возраста эти различия детьми никак не признаются. Все это не более, чем навязанная родителями форма поведения. Дети принимают это как и многие другие нормы, принятые в общество, частью которого они являются.
Как гендерный цвет ограничивает выбор
Как стереотипно нарушать стереотипы.
По большому счету, в современном мире цветовая идентификация является разрешительным маркером, но то, что разрешается для одного пола – запрещается для другого, а значит, ограничивает свободу, причем начиная с самого раннего возраста. Забавно, но цвет часто используется для того чтобы популяризировать ту или иную идею среди аудитории определенного пола. Например, куклы, о которых шла речь выше, производители которых «разрешили» девочкам интересоваться конструкторским делом и техническими специальностями, окрасив их в «нужные» цвета.
Исследования доказывают, что дети от одного года до двух на самом деле интересуются определенными игрушками, девочки предпочитают куклы, а мальчики – машинки, но вот цветовой фактор при этом не играет никакой роли.
Почему именно розовый и голубой
У цвета нет гендера.
Разделение мир на розово-голубой началось чуть более сотни лет тому назад, несмотря на то, что нет каких-то официальных изысканий на эту тему, газетные публикации свидетельствуют именно об этом. До этого существовало четкое разграничение между женским и мужским миром, но к детям это не имело никакого отношения.
Еще до Второй мировой войны в большинстве стран, а именно на Западе, который сейчас так преуспевает в разделении по цвету, детей вообще одевали в белое. Причем нередко это были эдакие рубахи-платья, как для мальчиков, так и для девочек. Объясняется такое цветовое предпочтение тем, что белый, единственный цвет, по которому можно определить степень чистоты и при этом отбеливать его, не боясь потерять цвет при стирке.
так одевались дети времен Второй мировой.
Причиной того, что начинают появляться цвета для полов, исследователи в этой области называют несколько аргументов. Послевоенные годы обуславливаются изменениями модных тенденций, производители детской одежды начинают выпускать ее по принципу схожести со взрослой. То есть девочкам предлагаются платья «почти как у мам» с женственными силуэтами и, конечно же, оттенками. Для мальчиков же предлагают одежду по принципу мужской – брюки из более грубой ткани, рубашки. Это позволяет увеличить продажи, ведь сестренки больше не могу донашивать за старшими братьями, а братишки за сестрами, но разделения по цветам еще нет.
Примерно в таком образе хотели видеть женщин тех лет.
В 40-е и 50-е намечается настоящий прорыв розового. Модные дома, уже предложившие new look начинают культивировать женственность, нежность и утонченность. Диор, ставший основоположником этого направления, безошибочно определил, что миру нужно восстанавливаться после войны, а сделать это можно лишь с помощью культивирования материнства и нежности, именно эти качества и выпячиваются в моде этих лет. Силуэт песочные часы, пышная, подчеркнутая грудь, объемные юбки и тонкая талия – женщина становится манящей и «вкусной».
Зефирный винтаж 50-х.
К тому же сами дамы, устали носить одежду по мужскому образцу, ведь именно так одевались в военные годы, задвинув подальше собственную женственность. Сейчас же в женщинах хотели видеть только распустившийся цветок. Потому и на передний план вышли розовые и красные оттенки, символизирующие цветы. В ту пору считалось, что женщина должна быть похожа на букет или даже цветочную клумбу – яркая, манящая и сладко пахнущая.
Розовый от первой леди.
Свою лепту в культ розового, который сейчас называют «барби», внесла первая леди американского президента Дуата Эйзенхауэра – Мейми. Она появляется в изумительном платье розового цвета, да еще и не где-нибудь, а на инаугурации своего супруга в 1953 году. Платье немедленно замечают все модницы и начинают его тиражировать, кокетливо розовые наряды женщины шьют не только себе, но и своим дочерям.
Жаклин Кеннеди тоже не исключала розовый из своего гардероба.
В эту же пору на экране выходит мюзикл, в котором розовому в контексте «девчачий цвет» уделено очень большое внимание. Именно в розовом цвете теперь начинают производить многие женские продукты, но так продолжалось недолго. Уже в 70-е в борьбе за гендерное равенство розовый оказывается забытым, ведь ООН принимает Конвенцию о ликвидации дискриминации в отношении женщин. «Слабый» пол вновь переодевается в брюки и костюмы и отнюдь не розового цвета. Впрочем, в ту пору розовый уже успел закрепиться в качестве цвета для девочек-младенцев. Позже производители кукол лишь укрепят этот стереотип, создав целый игрушечный мир для девочек в этом цвете.
Голубой часто использовался для образа Богоматери.
Это, если говорить о мальчиках, в случае с голубым, который некогда считался исключительно женским, поскольку олицетворял чистоту и нежность, к примеру, в одеждах Девы Марии. Но, с большей долей вероятности, этот оттенок стал мальчуковым, поскольку двигались от обратного, противопоставляя его розовому. Если розовый – это нежный оттенок красного, то противоположный ему синий в пастельном оттенке – голубой.
Кстати, во многих культурах красный и его производные, изначально были исключительно мужскими, поскольку символизировали мужество и страсть. Нередко в военной форме можно увидеть не просто элементы, но и крупные детали из этих цветов. Синий мог прийти в обычный обиход с морской военной формы, которая была весьма популярна несколько веков подряд.
Оттенки для мальчиков и девочек в СССР и России
Нередко бант был единственным подходящим по цвету в гардеробе ребенка.
Если на Западе устраивают целые гендерные вечеринки в розово-голубой гамме, то в СССР максимум, что доставалось малышу – это ленточка определенного цвета. Да и то, они чаще были не розовыми и голубыми, а красными и синими. Кстати, в отличие от западного прототипа, этому есть вполне логичное объяснение.
Именно с этих орденов и берет начало деление цветов в России.
В Царской России для девочек, которые родились в княжеском или другом знатном роду, сразу был подготовлен орден Святой Екатерины. Это была звезда на красной ленте, мальчиков же награждали орденом Андрея Первозванного, он был на синей. Эти своеобразные награды родители начали прикреплять к колыбели, зачастую только ленточку, тем самым, заложив основу нынешних традиций.
Однако после революции это было отменено и младенцев стали одевать кто во что горазд, не было ни цветовых делений, а прежние каноны были объявлены мракобесием. Мало что изменилось и после Великой Отечественной войны, здесь, как говорится, было не до жиру, детей одевали кто во что горазд и неважно какого это было цвета и даже размера.
Детская мода тех лет была весьма разнообразна по цвету.
Но европейские тенденции проникали и в Россию, потому мода на розовый цвета Барби не могла не отразиться и на одежде для девочек СССР. Несмотря на то, что в России, также как и во всем мире, в 70-е розовый остался признаком гендерного неравенства, женского ущемления и мещанства, в 21 веке его вновь вытащили «с того света» маркетологи, вновь окрашивая женские товары в соответствующие оттенки. Дескать, если хотите, чтобы женщины что-то купили, сделайте это розовым. Ну, или малиновым, красным или бордовым. Уж шибко они это любят.
Казалось бы, взрослые люди должны быть далеки от подобных стереотипов, но многие ли мужчины вносят в свой гардероб розовое? До сих пор многие уверены, что это инфантильно и не достойно мужского плеча. Хотя психологи уверяют, что мужчины, которые носят розовое, достаточно уверены в себе, видимо настолько, чтобы появиться на людях, изначально противопоставляя себя общественному мнению. Да и насколько важно цветовое гендерное определение, когда к розовой рубашке прилагается борода, двухметровый рост и косая сажень в плечах?
Женские ногти тоже гораздо чаще красные, чем, к примеру, синие.
Женщины также преуспевают в следовании стереотипам. Даже лак для ногтей выбирая из исходных красного (этот красный не такой красный), а не синего, зеленого или любого другого.
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