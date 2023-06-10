6 знаковых изобретений викингов, которыми люди пользуются и сегодня

Викинги - это не просто этническая группа.

1. Судостроение и мореплавание

Корабль викингов.

Корабль викингов Осеберг, Музей кораблей викингов.

2. Английский язык

Рунический алфавит викингов.

3. Дублин

Дублин.

4. Лыжи

Лыжный спорт.

5. Расчёски

Современные расчёски ничем не отличаются от гребней викингов.

6. Саги

Иллюстрация из древней исландской рукописи.

Саги - это не очень надёжный источник информации, зато какой увлекательный!