10 фактов о чайных пакетиках, о которых вы даже не слышали
О пользе чая для здоровья человека известно всем давным давно, но на этом его достоинства не заканчиваются. Чайные пакетики, к которым зачастую относятся пренебрежительно, помогут справиться с массой бытовых проблем.
1. Освежитель для обуви
Освежитель для обуви
Запах чая при открытии коробки на удивление поражает своей интенсивностью, этим свойством нужно непременно воспользоваться. Если в обувь положить по два-три неиспользованных пакетика, то произойдёт чудо – неприятный запах исчезнет.
2. Средство для деревянного пола
Средство для деревянного пола
Не стоит выбрасывать чёрный чай, он поможет восстановить цвет пола и замаскировать небольшие царапины и потёртости.
3. Маринад для мяса
Маринад для мяса
Танины в чае чудесно смягчают мясо, к тому же оно приобретает приятный аромат. Мясо нужно мариновать в крепком настое чёрного чая на протяжении нескольких часов или ночи.
4. Удобрение
Удобрение
Остатки заварки станут прекрасным удобрением для тех растений, которые предпочитают кислую почву.
5. Тоник
Тоник
О том, что выдавливать прыщи нельзя знают все, но мало кто следует этому правилу. Если к пострадавшему от непослушных рук прижать запаренный пакетик чая, то он поможет убрать покраснение и раздражение.
6. Уловитель пепла
Уловитель пепла
Чистку камина можно облегчить, если на пепел рассыпать содержимое нескольких влажных пакетиков чая. Они не позволят ему разлететься по всему дому.
7. Дезодорант для рук
Дезодорант для рук
После работы с продуктами, имеющими сильный запах, например, луком или чесноком, нужно потереть руки заваренными пакетиками чая. Запах исчезнет.
8. Средство для ванны
Средство для ванны
Ванна из зелёного чая поможет снять напряжение после тяжёлого трудового дня. На ванну понадобится как минимум пять пакетиков. К тому настой чая отлично влияет на состояние кожи.
9. Средство для мебели
Средство для мебели
Чёрный чай – отличное средство для ухода за деревянной мебелью. Для придания ей рустикального вида нужно будет приготовить специальную смесь из стальной стружки и уксуса, а покрыть крепким настоем чая.
10. Чистящее средство для стекла
Чистящее средство для стекла
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