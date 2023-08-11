10 фактов о чайных пакетиках, о которых вы даже не слышали

1. Освежитель для обуви

Освежитель для обуви

2. Средство для деревянного пола

Средство для деревянного пола

3. Маринад для мяса

Маринад для мяса

4. Удобрение

Удобрение

5. Тоник

Тоник

6. Уловитель пепла

Уловитель пепла

7. Дезодорант для рук

Дезодорант для рук

8. Средство для ванны

Средство для ванны

9. Средство для мебели

Средство для мебели

10. Чистящее средство для стекла

Чистящее средство для стекла