7 пар знаменитостей, которых связывали не чувства, а рекламные контракты

Всегда хочется верить, что в мире есть место настоящим искренним чувствам. Впрочем, этому есть множество подтверждений. Многие знаменитости вступили в брак ещё в юности и продолжают хранить верность своим половинкам на протяжении всей жизни. Но иногда звёздные романы вдруг прекращаются один за другим. Если же посмотреть на эти союзы пристальнее, то вдруг окажется, что они были заключены исключительно ради пиара.
Ирина Шейк и Криштиану Роналду
Ирина Шейк и Криштиану Роналду. / Фото: www.vladtime.ru
Роман модели и известного футболиста начался на съёмках рекламы Calvin Klein и продлился пять лет. Они якобы планировали бракосочетание, которое так и не состоялось, после чего несостоявшиеся супруги расстались. Последовали громкие заявления с обеих сторон: Ирина Шейк утверждала, будто Криштиану повёл себя не по-мужски, а футболист, в свою очередь, заявил, будто с моделью его отныне ничто не связывает. Когда же западные СМИ предположили, что знаменитостей, на самом деле, объединял лишь пятилетний рекламный контракт, участники этой истории попросту отказались от комментариев.
Майкл Джексон и Лиза Мария Пресли
Майкл Джексон и Лиза Мария Пресли. / Фото: www.yandex.net
Средства массовой информации не зря окрестили этот очень короткий брак пиаром чистой воды. Эта пара заключила брак вскоре после того, как на Джексона посыпались обвинения в растлении малолетних. Дочь легендарного Элвиса Пресли, пережившая уже два развода и занимавшаяся воспитанием двоих детей, просто решила помочь спасти репутацию друга детства, с которым была знакома с раннего возраста. Кроме того, избранница исполнителя страдала от депрессии и наркотической зависимости. Двухлетний союз Джексона и Пресли стал взаимовыгодным для обоих, но был расторгнут, как только Майкл Джексон заговорил о желании иметь детей.
Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон
Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон. / Фото: www.akcenty.com.ua
Слухи о романе двух актёров появились на фоне выхода на экраны первой части саги «Сумерки». Незадолго до начала рекламной компании последнего фильма франшизы возник скандал с изменой Кристен Стюарт, после которого последовало её расставание с Робертом Паттинсоном. И воссоединение с якобы возрождённой любовью, которая продлилась совсем недолго. В такой ситуации даже самые далёкие от мира шоу-бизнеса люди смогли бы рассмотреть в отношениях двух знаменитостей четко выстроенную рекламную компанию.
Ким Кардашьян и Крис Хамфрис
Ким Кардашьян и Крис Хамфрис. / Фото: www.legkovmeste.ru
Брак теледивы с баскетболистом Крисом Хамфрисом продлился всего 72 дня, а причиной для расставания послужили якобы «непримиримые противоречия». Однако некоторые западные СМИ ещё в то время, когда супруги расстались, провели журналистское расследование и выдвинули предположение, что автором этой романтической истории стала мать Ким. Крис Дженнер решила, что свадьба дочери положительно скажется на рейтинге реалити-шоу, где снималось семейство Кардашьян, и немалую выгоду непосредственно невесте принесла продажа прав на эксклюзивную фотосъёмку свадьбы. Но уже после развода сам Крис Хамфрис признал, что его брак с Ким был мошенничеством.
Наоми Кэмпбелл и Владислав Доронин
Наоми Кэмпбелл и Владислав Доронин. / Фото: www.celebritynetworth.com
Громкий роман «Чёрной пантеры» и российского бизнесмена со стороны поначалу казался настоящим. В паре кипели нешуточные страсти, а Наоми Кэмпбелл заявляла о том, что Владислав способен заставить её вести себя прилично одним только взглядом. И всё же они были слишком разными, чтобы можно было до конца поверить в искренность отношений между ними. У каждого из них был свой график и свой образ жизни, да к тому же они оба не склонны к поиску компромиссов. Поэтому предположение о многомиллионном контракте между моделью и бизнесменом никого удивить просто не могло. Было ли это так на самом деле, проверить почти невозможно, а некоторые зарубежные СМИ утверждают: «влюбленные» во время так называемого романа строго выполняли условия заключённого соглашения. Наоми за немалый гонорар изображала возлюбленную Владислава Доронина, а он не только платил ей деньги, но и обязан был относиться со всем пиететом.
Рене Зеллвегер и Брэдли Купер
Рене Зеллвегер и Брэдли Купер. / Фото: www.justjared.com
Краткосрочный роман двух голливудских знаменитостей, по мнению журналистов, был связан всего лишь с желанием увеличить прибыль их фильма «Дело 39». Вряд ли можно назвать совпадением тот факт, что о своём романе актёры заговорили спустя три года после того, как были окончены съёмки. Именно в то время, когда должна была состояться премьера того самого фильма «Дело 39». Правда, столь дешёвый рекламный трюк картине не помог, и в прокате она с треском провалилась.
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. / Фото: www.sm.news
Этот «роман» начался на съёмочной площадке фильма «Джильи», где оба сыграли главные роли. Дженнифер Лопес и Бен Аффлек постоянно появлялись вместе на мероприятиях, с удовольствием позировали перед камерами и даже, кажется, собирались стать мужем и женой. Бен Аффлек даже подарил Джей Ло потрясающей красоты кольцо с шикарным крупным бриллиантом. Но сразу после провала фильма в прокате и всего за несколько дней до предполагаемого бракосочетания Дженнифер Лопес и Бен Аффлек заявили о своём расставании.
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