Фотопроект: кризис мигрантов в Европе глазами самих мигрантов

Этот пронзительный фотопроект — попытка рассказать о кризисе мигрантов в Европе глазами их самих. В фотографах, которые снимают этот кризис, нет недостатка, но Кевин Макэлвани решил развернуть объектив камеры на 180 градусов. 28-летний фотограф из Гамбурга раздал 15 камер беженцам на пути из Сирии и Ирана, в таких странах, как Хорватия, Македония и Словакия, а также в Германии. Проект под хештегом #RefugeeCameras стартовал в декабре 2015 года.



Укутанные в одеяла беженцы стоят на рассвете в очереди перед входом во временный лагерь.







«Ситуация с беженцами очень подробно освещается, но по каким-то причинам не хватало точки зрения от первого лица. Я пытаюсь дать беженцам возможность говорить за себя», — рассказал Кевин.



Дияб из сирийского Алеппо сфотографировал жену и сына Карима на автобусной остановке.







«Также бывают ситуации, при которых журналисты не могут присутствовать. Если кто-то из них решит запечатлеть сокровенный момент, это будет совсем другое утверждение и послание, я считаю. Я пытался дополнить рассказ и вернуть беженцам человеческое лицо в их собственной истории», — добавил фотограф.



Из 15 камер к Кевину вернулось семь. На них были изображения беженцев в переполненных шлюпках, высаживающихся на берег, стоящих вокруг костра, едущих в поездах.

Беженцы записывали свои истории в маленьких блокнотах.Пока шла работа над фотопроектом, по словам фотографа, одним из самых интересных аспектов была разница подходов к работе тех, в чьих руках была камера. Одни снимали позитивные моменты с детьми, а другие использовали камеры, чтобы отразить тяжесть ситуации. «Я познакомился с большим количеством беженцев на мероприятиях в Германии, и истории, которые они рассказывали, создали образы в моем сознании. К сожалению, часто они не документировали эти важнейшие моменты, и я задавался вопросом почему. Я узнал, что чаще они использовали телефоны для связи или навигации , чем для того, чтобы снимать сам путь. Часто оказывалось, что беженцам удавалось хорошо запечатлеть каждый момент, потому что я понимал, что они хотят мне рассказать», — говорит Кевин.Беженцы сидят на полу в переполненном поезде в Германии.Хамза и его друг Абдулмонем из Сирии фотографировали, как беженцы помогают друг другу выбраться из шлюпки. Когда они причалили, желающих помочь не было . Саид из Ирана ехал в автобусе из Афин в Идомени.На пути пешком по холмам до следующего поселения группа Хамзы и Абдулмонема делает привал.Изможденная женщина в толпе других пассажиров переполненной шлюпки.Сын Дияба Керим прыгает и смеется, когда они попадают в свою временную спальню в Германии.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)