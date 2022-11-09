25 самых странных совпадений в новейшей истории

Верите ли вы в совпадения? Или все происходящее в мире для вас вполне закономерно и поддается объяснению? Верите ли вы в то, что есть какой-то загадочный механизм, позволяющий событиям случаться именно таким способом?



Публикуем сборник удивительных совпадений в новейшей истории, которые показывают, насколько удивительным и необъяснимым образом могут складываться события.









Двойной смертельный случай

Терпеливая пуля

Музыкальные соседи

Г-н Брайсон регистрируется дважды

Первая и последняя жертвы плотины Гувера

Он не шутил

Номерной знак, который сказал о гораздо большем, чем кто-либо мог подумать

В круизы не брать!

Опасное такси

Держать детей подальше от окна!

Марк Твен и комета Галлея

Хотелось бы взглянуть на их страховку

Смерть близнецов

Невероятные факты — история повторяется

Случай, когда стоило прислушаться к себе

Неслучайная случайность

Близнецы — странные люди

Соседи навеки

Имя, которым началась и закончилась история Рима

Фатальная ошибка

Привет из детства

Три попутчика

Они даже не были близнецами

Книга-предсказательница