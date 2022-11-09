25 самых странных совпадений в новейшей истории

Верите ли вы в совпадения? Или все происходящее в мире для вас вполне закономерно и поддается объяснению? Верите ли вы в то, что есть какой-то загадочный механизм, позволяющий событиям случаться именно таким способом?
Публикуем сборник удивительных совпадений в новейшей истории, которые показывают, насколько удивительным и необъяснимым образом могут складываться события.
Двойной смертельный случай
2002 год, Финляндия. Человек на велосипеде пытается пересечь шоссе, его сбивает машина и он умирает. Два часа спустя его брат-близнец, также на велосипеде, пытается пересечь шоссе и погибает точно таким же способом — его сбивает машина. Временной отрезок между смертями — 2 часа.
Терпеливая пуля
Одна девушка в результате несчастной любви покончила жизнь самоубийством. Ее брат поклялся, что убьет виновника, Генри Зиглэнда. Он выстрелил в него, но не попал: выпущенная пуля застряла в дереве на соседнем участке. Несколько лет спустя Генри расчищал тот участок и для того, чтобы избавиться от дерева, решил использовать динамит. В результате взрыва пуля попала в Зиглэнда и всё-таки убила его. Правда, для этого пришлось немного подождать.
Музыкальные соседи
Джимми Хендрикс и Джордж Гендель были соседями, правда, с разницей во времени в 200 лет. Они жили на 23 и 25 Брук-Стрит, соответственно, в Лондоне.
Г-н Брайсон регистрируется дважды
Когда г-н Джордж Д. Брайсон зарегистрировался в отеле Brown в Луисвилле, Кентукки, он обнаружил, что предыдущим постояльцем отела был также г-н Джордж Д. Брайсон.
Первая и последняя жертвы плотины Гувера
Первым рабочим, умершим во время строительства дамбы, был Дж. Г. Тирни. Это произошло 20 декабря 1922. Последним человеком, умершим во время строительства, стал сын Дж. Г. Тирни. Это было 20 декабря 1935.
Он не шутил
Легенда гласит, что 20 июня 1941 года советские археологи вскрыли могилу Тамерлана, потомка Чингисхана. Надпись на могиле была предупреждением: «Кто вскроет могилу Тамерлана — выпустит на волю духа войны. И будет бойня такая кровавая и страшная, какой мир не видал во веки вечные». Они открыли ее, 2 дня спустя Германия вторглась в Советский Союз.
Номерной знак, который сказал о гораздо большем, чем кто-либо мог подумать
Число номерного знака автомобиля Эрцгерцога Франца Фердинанда, в котором он был убит, было III118. Официальным концом Первой мировой войны был День перемирия, 11/11/18
В круизы не брать!
Вайолет Джессап похожа на гуляющее дурное предзнаменование. Она служила на всех лайнерах класса «Олимпик» и была очевидцем инцидентов с ними. Она была на борту «Олимпика», столкнувшегося с крейсером «Хоук», на борту «Титаника», столкнувшегося с айсбергом, служила сестрой милосердия на борту судна «Британик», затонувшего после подрыва на мине.
Опасное такси
В 1975 году на Бермудах таксист сбил насмерть человека. Пассажир такси засвидетельствовал смертельный случай. Год спустя тот же самый таксист вез того же пассажира, что и год назад. На этот раз таксист сбил насмерть человека, который был… братом той самой первой жертвы. И такое бывает!
Держать детей подальше от окна!
В 1930-х годах на некоего Джозефа Фиглока упал ребенок, выпавший из окна. В следующем году, в тот же самый день, этот же ребенок снова выпал из окна и снова… на Джозефа Фиглока. Ни ребенок, ни Фиглок не пострадали, но родителям явно не помешает установить на окно защитный экран.
Марк Твен и комета Галлея
Комета Галлея пролетает мимо нас раз в 76 лет, отрезок практически длиною в человеческую жизнь. Марк Твен родился в 1835 году, в день, когда комета пролетала мимо Земли и умер в 1910 году, во время очередного ее возвращения.
Хотелось бы взглянуть на их страховку
В 1895 году в штате Огайо столкнулись два автомобиля. И все бы ничего, но во всем штате Огайо в то время было всего… 2 автомобиля.
Смерть близнецов
22 мая 1975 года близнецы Джон и Артур Моуфорт попали в больницу с диагнозом «сердечный приступ». Близнецы вскоре умерли. В тот момент они находились далеко друг от друга и не знали друг о друге ничего. Между ними было 120 км.
Невероятные факты — история повторяется
Гитлер родился спустя 129 лет после Наполеона. Он также пришел к власти спустя 129 лет после того, как к власти пришел Наполеон, вторгся в Россию спустя 129 лет после нападения Наполеона на Россию и был побежден спустя 129 лет после проигрыша Наполеона.
Случай, когда стоило прислушаться к себе
Южноафриканский астроном Дэнни ду Туа в возрасте 49 лет читал лекцию о том, что смерть может настигнуть в любое время. По окончании лекции он энергично засунул в рот ментоловую конфету, поперхнулся и умер.
Неслучайная случайность
Сталин, Гитлер и император Франц Иосиф в одно и то же время проживали в Вене на соседних улицах. Это был 1913 год.
Близнецы — странные люди
Близнецы из Огайо были разделены в детстве и каждый рос, не зная ничего о существовании другого. Обоих назвали Джеймсами, оба работали полицейскими и женились на женщинах по имени Линда. У каждого из них было по одному сыну, которых назвали Джеймс Алан и Джеймс Аллан. У каждого была собака по имени Той. Они оба были разведены, но позже каждый из них вступил в повторный брак с женщинами по имени Бетти.
Соседи навеки
Первый британский солдат, убитый во Второй мировой войне, похоронен в нескольких метрах от последнего британского солдата, убитого во Второй мировой войне. Это не было сделано намеренно.
Имя, которым началась и закончилась история Рима
Рим, по легенде, был основан Ромулусом, который, как говорили, был воспитан волком вместе с его братом, Ремусом. Последнего императора Рима звали Ромулусом Августом.
Фатальная ошибка
При проектировании пейзажей для игр Deus Ex, один из художников совершил ошибку: он забыл нанести на схему башни-близнецы. Для того чтобы скрыть этот промах, они сочинили что-то вроде теракта. Реальный теракт последовал 1 год спустя после выхода игр.
Привет из детства
Американская писательница Энн Пэрриш в букинистическом магазине нашла любимую книгу сказок. Она очень обрадовалась и сказала мужу о том, насколько она любила книгу, когда была ребенком. Когда она ее открыла, то на титульном листе обнаружила: «Энн Пэрриш, 209 Н Вебер-Стрит, Колорадо».
Три попутчика
1920 год, в купе едут трое мужчин. Как выяснилось позже, фамилия одного из них была Бинкхэм, второго — Пауэлл, третьего — Бинкхэм-Пауэлл. Поразительно, что они даже не были родственниками.
Они даже не были близнецами
Король Италии Умберто I как-то забрел в ресторанчик, владельцем которого тоже оказался Умберто. Он был как две капли воды похожим на короля. Более того, выяснилось, что родились король и ресторатор в один и тот же день — 14 марта 1844 года. Ресторан был открыт в день коронации короля. В 1900 году королю сообщили, что владелец ресторанчика погиб от выстрела. Король Умберто I тоже был убит выстрелом.
Книга-предсказательница
В одном рассказе писателя Эдгара По говорится о крушении корабля, в результате которого выжило четверо человек. Их долго носило по океану, голод мучал их и в итоге они съели молодого юношу, Ричарда Паркера. Несколько лет спустя в открытом море было обнаружено судно с тремя потерпевшими крушение. Вообще выживших было четверо, но голод заставил их съесть юнгу — самого младшего из них. Его звали Ричард Паркер.
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