Какие прогнозы писателей-фантастов воплотились в реальность

Едущие тротуары, машины без водителей, города под колпаком… Какие из идей писателей были реализованы в реальности, а какие так и остались фантастикой.







Одни и те же идеи приходят в голову фантастам и изобретателям — они во многом одинаково видят будущее. Но далеко не все, как ни бились, удалось воплотить в жизнь.

Движущийся тротуар

Путешествующий дом

Город под крышей

Знания во сне

Самоуправляемый автомобиль