15-летний мальчик нашёл затерянный город майя по звёздной схеме!
Школьник Уильям Гадури давно увлекается цивилизацией майя. Он знал, что майя преклонялись перед космосом и звёздами. Но его интересовал вопрос, почему они строили города не там, где удобно для жизни, возле рек, а в довольно странных местах: в труднодоступных джунглях, на склонах гор и т. д.
Несколько лет назад у Гадури появилась безумная идея, что индейцы строили города… в соответствии с расположением звёзд на небе! Мальчик составил карту поселений, наложил её на карту созвездий — и сумел предсказать, где находится ещё один неизвестный город.
Это открытие стало великолепным подтверждением его теории. Уильям Гадури несколько лет изучал тему и сумел наложить 117 городов майя на схемы 22 созвездий — такого раньше никому не удавалось. Примерно год назад он сумел совместить ещё два города со схемой 23-го созвездия. Не хватало только последнего, 118-го, города для полного соответствия звёздной схеме.
Школьник точно рассчитал, где тот должен находиться. К сожалению, указанные координаты мальчик никак не мог проверить самостоятельно, для этого пришлось бы совершить путешествие в глубокие джунгли Центральной Америки. Поэтому он обратился за помощью в Канадское космическое агентство с просьбой показать детальные спутниковые фотоснимки по заданным координатам. Учёные выполнили просьбу мальчика — и его предположение подтвердилось. Обрабатывая спутниковые снимки, Уильям совместил их с изображениями в Google Earth.
Город нашли в джунглях на юго-востоке Мексики, недалеко от границы с Гватемалой.
Более детальное изучение города по спутниковым снимкам НАСА и Японского космического агентства позволило установить, что в неизвестном ранее поселении установлена пирамида и около 30 сооружений. Это оказался не только 118-й по счёту город цивилизации майя, но один из пяти самых крупных городов, известных на сегодняшний день!
Город получил название K’àak’ Chi’ (Огненный Рот). Пока что никто не видел его в реальности. Возможно, в ближайшие годы организуют научную экспедицию, но специалисты предупреждают, что она будет стоить огромных денег. «Это будет кульминация трёх лет моей работы и мечта всей моей жизни», — сказал мальчик.
Уильям Гадури представит результаты своей работы на научной конференции в Бразилии в 2017 году.
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