Как случилось, что восхищавшая фашистов средневековая красотка оказалась не арийкой

Отказалась от наследства в пользу церкви

Ута и её супруг увековечены в камне.

В соборе увековечили не только Уту с супругом, но и других благодетелей.

Жена Рериха, злая героиня или истинная арийка?

Злая Королева Диснея и фрагмент картины Рериха.

Изображение Уты считается шедевром.

Идеал фашистов разбился о ДНК

Род, к которому принадлежала красавица, почти не оставил потомков.

Арийские женщины во времена Гитлера выглядели так.

Вряд ли графиня, преданная Богу, могла предположить, что станет символом женской красоты у нацистов .