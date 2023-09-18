Как случилось, что восхищавшая фашистов средневековая красотка оказалась не арийкой

Среди статуй Наумбургского собора в Саксонии есть одна фигура, мимо которой сложно пройти, не восхитившись. Женщина, скромно кутающаяся в плащ, смотрит, слегка прищурившись, и кажется, что её лицо нам знакомо. Эта статуя, действительно, очень известна, и её фото можно встретить и в путеводителях, и в культурологических журналах. Каменная незнакомка – ни кто иная как Ута Балленштедтская, жившая в XI веке. Помимо того, что скульптура признана шедевром Средневековья, с ней связан и другой любопытный факт. В гитлеровской Германии именно каменную Уту считали эталоном женской красоты.
Отказалась от наследства в пользу церкви
Ута Балленштедтская (Uta von Ballenstedt) родилась 1 января 1000 года в семье маркграфа Баленштедта Адальберта и Гидды, дочери маркграфа Восточной Саксонской марки Одо I Лужицкого. Родители Уты были потомками двух влиятельных родов.
Биография Уты непримечательна. Она получила церковное образование, то есть была обучена грамоте, знала азы истории и умела играть на музыкальных инструментах. Девушка рано вышла замуж, согласно своему статусу выбрав в спутники уважаемого в городе человека – графа Экарда II. Он был её намного старше.
В браке с графом детей она так и не родила, а овдовев, ушла в монастырь, настоятельницей в котором служила её родная сестра Хацеха. Почти всё своё имущество набожная вдова пожертвовала в пользу церкви, а деньги передала на строительство новой церкви в родном Наумбурге. Умерла Ута в возрасте 46 лет.
Ута и её супруг увековечены в камне.
Два века спустя на месте этой церкви построили величественный и прекрасный собор. После того как собор был возведен, всех жертвователей, участвовавших в строительстве, а также в развитии города, увековечили в виде статуй, которые были установлены здесь же. Всего их 12. В их числе была и статуя Уты, рядом с которой изображен и ее супруг, при жизни финансировавший строительство церкви.
В соборе увековечили не только Уту с супругом, но и других благодетелей.
Правда, внешность графини вряд ли демонстрирует полное сходство, ведь к этому времени благородной женщины уже давно не было в живых.
Жена Рериха, злая героиня или истинная арийка?
Впрочем, слава художнику (его имя не сохранилось, в источниках указано только, что он «Наумбургский мастер»), скульптура получилась красивая, и каменный образ Уты, выполненный в готическом стиле, в дальнейшем вдохновлял многих великих творцов. Так, например, Рерих вдохновлялся статуей маркграфини, работая над картиной «Держательница мира» («Камень несущая»), посвященной жене, а Уолт Дисней рисовал с Уты Злую Королеву для мультика «Белоснежка и семь гномов».
Злая Королева Диснея и фрагмент картины Рериха.
Сейчас собор с его территорией внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а изображение Уты Балленштедтской признано одним из самых прекрасных статуй, созданных в XIII веке, и самых красивых статуй Средневековья вообще.
Каменная красавица производила такое сильное впечатление на потомков, что во времена фашистской в Германии нацисты приводили её в пример как эталон арийской женщины, а саму статую объявили шедевром «высшей арийской культуры».
Изображение Уты считается шедевром.
Идеал фашистов разбился о ДНК
Однако, как оказалось, у добродетельной Уты, невольно ставшей символом фашистской женщины, вряд ли могли быть арийские корни.
Во-первых, Ута родилась в Саксонии, а согласно выводам современных генетиков, саксы по ДНК имеют к ариям весьма отдаленное отношение. Считается, что саксонцы относится к гаплогруппе R1b, а древние арийцы – к галогруппе R1a. Генеалогически саксонцы близки к готам, кимврам, тевтонам, то есть относятся к древним германцам, а вот кельты, венеды, скандинавы близки к ариям, и обычно с древними германцами они не смешивались.
Кстати, в числе потомков рода Уты была и российская императрица Екатерина II, отцом которой был князь Ангальт Цербстский, правда, эта ветвь потом оборвалась. Почти все другие ветви этого рода также прервались задолго до появления в Германии фашизма.
Род, к которому принадлежала красавица, почти не оставил потомков.
Впрочем, как считают ученые, понятие «ариец», которым оперировали немцы-нацисты, весьма размытое. Точного определения, что же это за этнос такой и, тем более, раса, нет, и мнения по этому поводу у исследователей расходятся. Иными словами, те арийцы, которые жили много веков назад, никакого отношения к арийской расе, которую собирались восстанавливать фашисты, не имеют. Тут точнее будет говорить не про расу, а про типаж, и придумали его вовсе не учёные, а идеологи.
Арийские женщины во времена Гитлера выглядели так.
Да и образ Уты, если сравнивать его с описанием идеальной арийской женщины, принятым во времена Гитлера, под эти параметры не совсем подходит. «Истинная арийка» – высокая, с вытянутой по форме головой, лицом не круглым, а овальным, а глаза у нее должны быть большие, но не впалые и не выпуклые. У Уты же лицо – скорее, круглое и скуластое, чем овальное, а глаза имеют явную выпуклость и несвойственный арийскому эталону разрез. Верхняя часть её головы очень широкая, что тоже не совсем подходит под описание женщины-арийки. Пальцы арийки в понимании фашистов – длинные и тонкие, у Уты же они немного пухленькие.
Вряд ли графиня, преданная Богу, могла предположить, что станет символом женской красоты у нацистов.
Текст: Анна Белова
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