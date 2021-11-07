10 малоизвестных фактов из истории рождественских открыток

Рождественские открытки...
До того момента, как появились рождественские и новогодние открытки, люди писали на Рождество друг другу письма, в которые рассказывали о своих делах и желали своим близким и друзьям счастья в наступающем году. Но в кокой-то момент, похоже, написание таких писем стало для людей утомительным, и они стали искать другие способы выражения своих чувств.
1. Первая в мире
Первая рождественская открытка.
В 1843 году сэр Генри Коул из Лондона решил сделать что-то принципиально новое на Рождество. В прошлом, как и многие другие, он отправлял письма друзьям, членам семьи и клиентам по бизнесу, но в 1843 году он удивил всех праздничной поздравительной открыткой. Он заказал художнику Джону Колкотту Хорсли дизайн этой открытки, которая представляла собой триптих.
На центральном изображении размером 13 на 8,5 сантиметра была нарисована семья, поднимающая тост по случаю праздника, а на меньших боковых панелях открытки изображены сценки благотворительности. Под этим всем была большая надпись «Веселого Рождества и счастливого Нового года». Коул отпечатал 1000 копий такой открытки, продав те, которые не разослал друзьям, в своем магазине.
2. Первая королевская
Рождественская открытка от королевы Виктории.
Хотя сэр Генри Коул и создал первую в мире рождественскую открытку, традицию их отправки популяризировала королева Виктория, когда в 1848 году была опубликована открытка с изображением празднования королевской семьей Рождества в Виндзорском замке. На открытке была изображена королева Виктория, ее муж, принц Альберт и их дети, которые собрались вокруг высокой наряженной елки.
Альберт привнес обычай украшать дерево на Рождество из Германии, и вскоре эта традиция прижилась в Англии, равно как и открытка с празднующей Рождество королевской семьей способствовала возникновению обычая посылать рождественские открытки своим семьям и друзьям.
3. Первая президентская
Рождественская открытка от Франклина Рузвельта.
Хотя жена президента Герберта Гувера начала отправлять рождественские поздравления сотрудникам Белого дома, если говорить именно о собственноручно отправленной президентом открытке, то это сделал Франклин Рузвельт. В 1933 году Рузвельт раздал сотрудникам открытки с изображением Белого дома на заднем плане и деревьями и кустарниками на переднем плане. Справа на открытке было написано «Рождество 1933 года», а ниже картинки: «Веселого Рождества от президента и миссис Рузвельт».
4. Первая официальная поздравительная
Рождественская открытка от Дуайта Д. Эйзенхауэра.
В 1953 году президент Дуайт Д. Эйзенхауэр начал традицию распространения официальных рождественских открыток Белого дома. Будучи сам художником, Эйзенхауэр написал портрет Авраама Линкольна на основе фотографии 1863 года, сделанной Александром Гарднером. На напечатанных впоследствии открытках помимо этого портрета, также было нанесено тиснение в виде президентской печати и золотой надписи «С праздником».
Внутри открытки была надпись: «Президент и миссис Эйзенхауэр выражают свои наилучшие пожелания на Рождество и Новый год». Президент отправил эти открытки дипломатам, правительственным чиновникам, членам кабинета и членам Конгресса.
5. Первая меценатская
Рождественские открытки от Рональда Рейгана, продвигающие молодых художников.
Во время своего первого срока в 1981 году президент Рональд Рейган хотел воспроизвести рождественскую «ауру» Белого дома, чтобы поделиться ею с другими. Он также хотел «поощрить молодых художников». Для достижения своих целей он поручил художнику Джейми Уайету ежегодно зарисовывать «ауру» Белого дома в канун Рождества.
Уайет нарисовал ночную зимнюю сцену: в небе полно звезд, снег покрывает лужайку, а деревья и кустарники стоят как часовые, охраняя Белый дом, в котором светится одно окно (создавая ощущение тепла на фоне тьмы).
6. Первая именная
Первая персональная рождественская открытка от Энни Оукли.
Снайпер Энни Оукли, которая путешествовала с шоу «Дикий дикий запад» Буффало Билла, в канун Рождества в 1891 году находилась далеко от дома, в шотландском Глазго. Она оделась в местные одежды из тартана (клетчатая ткань) и сделала фотографию. Затем она сделала несколько собственных рождественских открыток, распечатав на них это фото. Открытки Энни отправила друзьям и родственникам домой.
7. Одна из первых электронных
Одна из первых электронных рождественских открыток.
Первые электронные рождественские открытки дебютировали в Интернете в 1995 году. Обычно их делали анимированными и красочными, зачастую с юмористичным сюжетом. Клиенты могут кастомизировать их под свой вкус, загружать в открытки личные фотографии и видео и писать персонализированные тексты.
Подобных открыток каждый год отправляется сотни миллионов, хотя они мало повлияли на продажу или привлекательность бумажных поздравительных открыток, которых продаются миллиарды. Бумажные открытки также не «стоят на месте»: появились музыкальные, механические и прочие открытки.
8. Первая политкорректная
Первая политкорректная рождественская открытка.
В 2009 году, в первый год своего пребывания в должности, президент Барак Обама создал первую в мире «политкорректную» рождественскую открытку, на которой даже не было слова «Рождество». На ней был изображен золотой венок, окружающий золотой президентский герб и написано: «С праздником» и «2009». Получатели этой открытки карточки прочли на ней безобидное поздравление: «Пусть у вашей семьи будет радостный праздничный сезон и новый год, благословленный надеждой и счастьем».
В течение предыдущих восьми лет на рождественских открытках президента Джорджа Буша неизменно присутствовал стих из Библии, а еще восемь лет назад рождественские открытки президента Билла Клинтона изображали различные комнаты в Белом доме, украшенные рождественскими украшениями. Обама же предпочел нейтральный дизайн, потому что он хотел, чтобы его открытка отражала тот факт, что американцы принадлежат к разным религиозным конфессиям.
9. Первая массовая
Первая массовая рождественская открытка.
В 1866 году британский издатель Goodall & Son поручил Marcus Ward & Co. «литографировать набор из четырех разных дизайнов», выполненный художником Беннетом. В следующем году Goodall выпустил первую рождественскую открытку с дизайнами, созданными тем же художником, которая стала первым прототипом современных открыток, теперь знакомых миллионам.
10. Первая с двумя Иисусами
Рождественская открытка с двумя фигурами младенца Иисуса.
Хотя христианами Иисус всегда воспринимается единственным в своем роде, рождественская открытка с двумя изображениями Иисуса в виде ребенка не является чем-то необычным. Подобная открытка была отправлена на Рождество в 2016 году не кем иным, как Папой Франциском.
На передней части открытки напечатана цветная фотографией рождественской фрески Джотто XIV века, которая расположена в базилике святого Франциска в Ассизи. Шедевр, завершенный в 1313 году, уникален: это единственная рождественская сцена, на которой есть два ребенка Иисуса. Один младенец Иисус символизирует свою человеческую природу, а другой - божественную природу.
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии