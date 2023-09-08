Вода из воздуха: создано устройство, которое решит проблему мирового кризиса воды

На Земле с водой проблемы.
Сидя в квартире многоэтажного дома с центральным отоплением, водоснабжением, электричеством, телефоном, может быть сложно поверить, что на Земле существует еще очень много мест, где есть проблемы с такой банальной, но очень важной вещью, как вода. На самом деле в мире настоящий кризис Н2О, и ученые уже давно ломают голову над тем, как его решить, не дав ситуации усугубиться. И вот, один реальный способ нашелся. В нем принимали участие ученые из 95 стран.
Есть много мест, где воды нет.
Премия The Water Abundance XPRIZE – это грант размером 1.75 млн долларов США, который должен был быть получить создатель устройства по извлечению воды. Для получения приза созданная технология должна соответствовать ряду требований, важнейшими из которых являются критерии эффективности. Устройство должно позволять извлекать не менее 2 тысяч литров воды в сутки, а стоимость одного извлекаемого литра не должна превышать 2 цента. Конкурс начался еще в 2016 году.
Появилось решение.
Совсем недавно эту награду получил проект WEDEW, созданный научным объединением Skysource/Skywater Alliance. Представленная машина извлекает воду прямо из воздуха, что очень удобно. Для этого устройство создает достаточно влажную среду, в которой начинается образование конденсата. Теоретически работать данная технология должна в любом месте на планете. Важным нюансом является то, что новинка не нуждается в электричество вообще. Фактически WEDEW повторяет природный процесс образования облаков.
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