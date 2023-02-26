Эль Чапо: 5 фактов о самом известном наркобароне мира

Перед самой облавой Коротышка был занят подготовкой к съемкам байопика о самом себе. Вот пять фактов из биографии мексиканского Мориарти, узнать которые будет интересно многим читателям Фактрума.



Кто это вообще такой







Independent.co.uk





Ловля на живца

Эль Чапо всегда умел держать в узде свою любовь к славе — за долгие годы он не дал ни одного интервью, хотя возможностей было предостаточно. Но перед обаянием Шона Пенна







Slate.com





Я просто фермер

Между тем, сам Эль Чапо

«Я поставляю больше героина, метамфетамина, марихуаны и кокаина, чем кто-либо в мире. У меня есть целый флот подводных лодок, самолеты, суда и грузовики»



Хоакин Гусман, просто фермер







24-horas.mx





Немного славы

В 2009 году Forbes взял и включил Эль Чапо в свой список самых богатых людей планеты: Коротышка занял 701-ое место — не так уж плохо, учитывая семь миллиардов







Businessinsider.com





Мифология

Как и другой известный наркобарон, Пабло Эскобар, Эль Чапо стремился представиться общественности неким добрым дядюшкой, готовым всегда поддержать местное население



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Подписаться на мой Instagram Эль Чапо всегда умел держать в узде свою любовь к славе — за долгие годы он не дал ни одного интервью, хотя возможностей было предостаточно. Но перед обаянием Шона Пенна Коротышка не устоял: интервью, опубликованное 9 января в Rolling Stone, помогло полиции определить убежище наркобарона.Между тем, сам Эль Чапо неоднократно уверял общественность в том, что он «просто фермер, выращивающий марихуану». Слова этого рубахи-парня нисколько с действительностью не коррелируют: Коротышка собственноручно убил более двух тысяч человек, а скольких отправил на смерть мы считать отказываемся — никакого снотворного после такой статистики не напасешься.В 2009 году Forbes взял и включил Эль Чапо в свой список самых богатых людей планеты: Коротышка занял 701-ое место — не так уж плохо, учитывая семь миллиардов конкурентов . Власти Мексики просто сошли с ума, обвиняя журнал в потворстве насаждению ложных ценностей — Forbes, мол, показывает окружающим, как можно достигнуть успеха, просто торгуя наркотиками. Наглец Гусман не преминул ответить, мол — кто думает что это просто, пусть сам попробует.Как и другой известный наркобарон, Пабло Эскобар, Эль Чапо стремился представиться общественности неким добрым дядюшкой, готовым всегда поддержать местное население . Он строил больницы и школы, выделял деньги на муниципальные нужды Медельина и выглядел настоящим меценатом — и кому какое дело, чем там торгует этот приятный во всех отношениях мужчина.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: